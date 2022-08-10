https://ukraina.ru/20220810/1037499668.html
Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище
Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище - 10.08.2022 Украина.ру
Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище
Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес Альмейда рассказал, за что его называют Carapolla – "членолицым", в переводе на русский. Испанскому чиновнику от имени киевского градоначальника Виталия Кличко позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), видеозапись опубликовали 10 августа в Rutube
2022-08-10T15:11
2022-08-10T15:11
2022-08-10T15:11
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Мэр Мадрида объяснил, что оппоненты обыграли такой кличкой особенности строения его лица. У чиновника, по его словам, "очень большой нос".
https://ukraina.ru/20220810/1037497294.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мадрид, мэр, пранкеры, испания
Новости, Мадрид, мэр, пранкеры, Испания
Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище
Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес Альмейда рассказал, за что его называют Carapolla – "членолицым", в переводе на русский. Испанскому чиновнику от имени киевского градоначальника Виталия Кличко позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), видеозапись опубликовали 10 августа в Rutube