https://ukraina.ru/20220810/1037499668.html

Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище

Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище - 10.08.2022 Украина.ру

Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище

Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес Альмейда рассказал, за что его называют Carapolla – "членолицым", в переводе на русский. Испанскому чиновнику от имени киевского градоначальника Виталия Кличко позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), видеозапись опубликовали 10 августа в Rutube

2022-08-10T15:11

2022-08-10T15:11

2022-08-10T15:11

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Мэр Мадрида объяснил, что оппоненты обыграли такой кличкой особенности строения его лица. У чиновника, по его словам, "очень большой нос".

https://ukraina.ru/20220810/1037497294.html

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новости, мадрид, мэр, пранкеры, испания