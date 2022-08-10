Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище - 10.08.2022 Украина.ру
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Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище
Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище - 10.08.2022 Украина.ру
Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище
Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес Альмейда рассказал, за что его называют Carapolla – "членолицым", в переводе на русский. Испанскому чиновнику от имени киевского градоначальника Виталия Кличко позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), видеозапись опубликовали 10 августа в Rutube
2022-08-10T15:11
2022-08-10T15:11
новости
мадрид
мэр
пранкеры
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Мэр Мадрида объяснил, что оппоненты обыграли такой кличкой особенности строения его лица. У чиновника, по его словам, "очень большой нос".
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новости, мадрид, мэр, пранкеры, испания
Новости, Мадрид, мэр, пранкеры, Испания

Мэр Мадрида в разговоре с фейковым Кличко объяснил свое странное прозвище

15:11 10.08.2022
 
© коллажМэр Мадрида carapolla
Мэр Мадрида carapolla
© коллаж
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Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес Альмейда рассказал, за что его называют Carapolla – "членолицым", в переводе на русский. Испанскому чиновнику от имени киевского градоначальника Виталия Кличко позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), видеозапись опубликовали 10 августа в Rutube
Это точка зрения моих политических противников
Хосе-Луис Мартинес-Альмейда
мэр Мадрида
Мэр Мадрида объяснил, что оппоненты обыграли такой кличкой особенности строения его лица. У чиновника, по его словам, "очень большой нос".
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Мэр Мадрида пообещал депортировать украинских беженцев на поле бояМэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес Альмейда пообещал помочь киевским властям вернуть украинских беженцев с испанских пляжей в зону боевых действий. Видеозапись опубликована на Rutube-канале пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова)
 
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