https://ukraina.ru/20220810/1037497294.html

Мэр Мадрида пообещал депортировать украинских беженцев на поле боя

Мэр Мадрида пообещал депортировать украинских беженцев на поле боя - 10.08.2022 Украина.ру

Мэр Мадрида пообещал депортировать украинских беженцев на поле боя

Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес Альмейда пообещал помочь киевским властям вернуть украинских беженцев с испанских пляжей в зону боевых действий. Видеозапись опубликована на Rutube-канале пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова)

2022-08-10T14:19

2022-08-10T14:19

2022-08-10T14:20

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мэр

мадрид

испания

депортация

украина

беженцы

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Российские пранкеры поговорили с испанским чиновником от имени мэра Киева Виталия Кличко. Псевдомэр пожаловался, что украинские мужчины отдыхают на пляжах, но должны "погибать на поле боя или побеждать". У Мартинеса Альмейды попросили помочь организовать депортацию беженцев, с чем он согласился.Мадрид обладает транспортными возможностями для депортации украинцев на родину, заявил Мартинес Альмейда. В случае необходимости, он пообещал оказать киевским властям содействие.По словам Мартинеса Альмейды, всего в Мадриде живут около 10 тысяч граждан Украины. После начала специальной военной операции России на Украине их число выросло на 2-2,5 тыс. человек.

https://ukraina.ru/20220601/1034073324.html

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новости, мэр, мадрид, испания, депортация, украина, беженцы