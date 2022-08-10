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Мэр Мадрида пообещал депортировать украинских беженцев на поле боя
Мэр Мадрида пообещал депортировать украинских беженцев на поле боя - 10.08.2022 Украина.ру
Мэр Мадрида пообещал депортировать украинских беженцев на поле боя
Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес Альмейда пообещал помочь киевским властям вернуть украинских беженцев с испанских пляжей в зону боевых действий. Видеозапись опубликована на Rutube-канале пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова)
2022-08-10T14:19
2022-08-10T14:19
2022-08-10T14:20
новости
мэр
мадрид
испания
депортация
украина
беженцы
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Российские пранкеры поговорили с испанским чиновником от имени мэра Киева Виталия Кличко. Псевдомэр пожаловался, что украинские мужчины отдыхают на пляжах, но должны "погибать на поле боя или побеждать". У Мартинеса Альмейды попросили помочь организовать депортацию беженцев, с чем он согласился.Мадрид обладает транспортными возможностями для депортации украинцев на родину, заявил Мартинес Альмейда. В случае необходимости, он пообещал оказать киевским властям содействие.По словам Мартинеса Альмейды, всего в Мадриде живут около 10 тысяч граждан Украины. После начала специальной военной операции России на Украине их число выросло на 2-2,5 тыс. человек.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мэр, мадрид, испания, депортация, украина, беженцы
Новости, мэр, Мадрид, Испания, депортация, Украина, беженцы
Мэр Мадрида пообещал депортировать украинских беженцев на поле боя
14:19 10.08.2022 (обновлено: 14:20 10.08.2022)
Мэр Мадрида Хосе-Луис Мартинес Альмейда пообещал помочь киевским властям вернуть украинских беженцев с испанских пляжей в зону боевых действий. Видеозапись опубликована на Rutube-канале пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова)
Российские пранкеры поговорили с испанским чиновником от имени мэра Киева Виталия Кличко. Псевдомэр пожаловался, что украинские мужчины отдыхают на пляжах, но должны "погибать на поле боя или побеждать". У Мартинеса Альмейды попросили помочь организовать депортацию беженцев, с чем он согласился.
Конечно. Я думаю, что это не проблема. Мадрид поддерживает отправку украинцев обратно на Украину для участия в боевых действиях. Хочу сообщить вам, что я думаю, что, несомненно, необходимо еще больше солдат для участия в боевых действиях против России
Хосе-Луис Мартинес-Альмейда
мэр Мадрида
Мадрид обладает транспортными возможностями для депортации украинцев на родину, заявил Мартинес Альмейда. В случае необходимости, он пообещал оказать киевским властям содействие.
По словам Мартинеса Альмейды, всего в Мадриде живут около 10 тысяч граждан Украины. После начала специальной военной операции России на Украине их число выросло на 2-2,5 тыс. человек.