"Нас варили медленно": дончанин рассказал о том, что творила Украина. Видео - 10.08.2022 Украина.ру
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"Нас варили медленно": дончанин рассказал о том, что творила Украина. Видео
"Нас варили медленно": дончанин рассказал о том, что творила Украина. Видео - 10.08.2022 Украина.ру
"Нас варили медленно": дончанин рассказал о том, что творила Украина. Видео
Депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов вместе с дончанином, депутатом Народного совета ДНР, историком Мирославом Руденко в интервью для Украина.ру... Украина.ру, 10.08.2022
2022-08-10T13:13
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видео
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Депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов вместе с дончанином, депутатом Народного совета ДНР, историком Мирославом Руденко в интервью для Украина.ру обсудили неудачные попытки украинизации Донбасса и проанализировали, почему планы Киева были обречены на провал:00:30 – Кто начал украинизацию Донбасса?05:40 – Образование в Донбассе: что школьники знали о России и как изучали материалы про СС "Галичину" при украинской власти;08:20 – "Чем дальше от 1991 года, тем больше нагнеталась обстановка русофобскими текстами…";09:30 – Что изменилось при Ющенко?17:12 – Попытки превратить русских в украинцев, как трансформировалась мова и во что это вылилось?22:10 – О "Русской весне". Почему не удалось украинизировать Донбасс?
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"Нас варили медленно": дончанин рассказал о том, что творила Украина. Видео

13:13 10.08.2022
 
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Депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов вместе с дончанином, депутатом Народного совета ДНР, историком Мирославом Руденко в интервью для Украина.ру обсудили неудачные попытки украинизации Донбасса и проанализировали, почему планы Киева были обречены на провал:
00:30 – Кто начал украинизацию Донбасса?
05:40 – Образование в Донбассе: что школьники знали о России и как изучали материалы про СС "Галичину" при украинской власти;
08:20 – "Чем дальше от 1991 года, тем больше нагнеталась обстановка русофобскими текстами…";
09:30 – Что изменилось при Ющенко?
17:12 – Попытки превратить русских в украинцев, как трансформировалась мова и во что это вылилось?
22:10 – О "Русской весне". Почему не удалось украинизировать Донбасс?
 
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