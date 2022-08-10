https://ukraina.ru/20220810/1037493315.html

"Нас варили медленно": дончанин рассказал о том, что творила Украина. Видео

"Нас варили медленно": дончанин рассказал о том, что творила Украина. Видео - 10.08.2022 Украина.ру

"Нас варили медленно": дончанин рассказал о том, что творила Украина. Видео

Депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов вместе с дончанином, депутатом Народного совета ДНР, историком Мирославом Руденко в интервью для Украина.ру... Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T13:13

2022-08-10T13:13

2022-08-10T13:13

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Депутат Новосибирского горсовета Ростислав Антонов вместе с дончанином, депутатом Народного совета ДНР, историком Мирославом Руденко в интервью для Украина.ру обсудили неудачные попытки украинизации Донбасса и проанализировали, почему планы Киева были обречены на провал:00:30 – Кто начал украинизацию Донбасса?05:40 – Образование в Донбассе: что школьники знали о России и как изучали материалы про СС "Галичину" при украинской власти;08:20 – "Чем дальше от 1991 года, тем больше нагнеталась обстановка русофобскими текстами…";09:30 – Что изменилось при Ющенко?17:12 – Попытки превратить русских в украинцев, как трансформировалась мова и во что это вылилось?22:10 – О "Русской весне". Почему не удалось украинизировать Донбасс?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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