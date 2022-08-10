https://ukraina.ru/20220810/1037483803.html

Инцидент в Новофёдоровке: главные выводы

Инцидент в Новофёдоровке: главные выводы - 10.08.2022 Украина.ру

Инцидент в Новофёдоровке: главные выводы

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T12:26

2022-08-10T12:26

2022-08-10T13:02

украина

россия

крым

авиация

военная база

сво

эксклюзив

вмф

черное море

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Взрывы на российской авиабазе Новофёдоровка под Саками вызвали шумное обсуждение в СМИ и социальных сетях. Ничего чрезвычайного, в общем-то, не произошло — Украина уже наносила удары по территории России вообще и по Крыму в частности (инцидент около штаба ЧФ в Севастополе). В конце концов идут боевые действия — мы же не считаем, что ход кампании должен состоять только из побед?Тем не менее, этот инцидент поднял три важные проблемы: безопасность объектов в Крыму, информационная политика и вопрос дальнейшего функционирования уникального объекта в Новофёдоровке.Причины инцидентаВариантов тут, в общем-то, два: либо обычное нарушение правил техники безопасности, либо диверсия с украинской стороны.Украина поспешила сообщить, что по Новофёдоровке был нанесён удар ракетами дальнего радиуса действия (около 300 километров — достаточно, чтобы ударить из района Одессы).Об этом, в частности, заявил советник главы МВД Виктор Андрусив: «Ракеты с дальностью 200—300 км уже у нас на вооружении и применяются. Взрывы в Мелитополе, а сегодня на аэродроме в Новофёдоровке в Крыму – публичное доказательство этого».Речь могла идти о ракетах MGM-140 ATACMS, запускаемых с РСЗО HIMARS, или о ракетах собственной разработки. В последнем случае имеется в виду оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2», разработки КБ «Южное», с дальностью до 500 км. В 2019 году было сообщено, что комплекс готов к испытаниям, но публике был продемонстрирован только макет. К выводу о применении этой системы подтолкнула публикация The New York Times, киевский источник которой сообщил, что «для нападения использовалось устройство исключительно украинского производства». Следует отметить, что МО Украины подтвердило версию МО России.Вероятность того, что речь шла о ракетном обстреле, равна примерно нулю, поскольку никаких внешних признаков использования ракет (инверсионные следы, остатки конструкции) не было. Андрусив же, скорее всего, просто соврал с целью запугивания местного населения.Тем не менее мы не можем исключать, что со временем у ВСУ появятся ракетные комплексы, способные поражать цели в Крыму. Учитывая специфику поставок вооружений из стран НАТО, они могут появиться в случае развития успешного развития наступления российских войск на южном направлении (в сторону Николаева или Запорожья).Официальная версия произошедшего — нарушение техники безопасности. Возможно, связанное с низкой механизацией работ на российских складах. Доходит ведь до того, что волонтёры собирают средства на закупку вилочных погрузчиков.Неофициальная версия — диверсия. Скорее всего, использование небольшого беспилотника, сбросившего мину или гранату на открытый склад боеприпасов. Если это было возможно в Севастополе, почему этого не может быть в Новофёдоровке?В действительности, оба варианта не слишком оптимистичны с точки зрения обеспечения безопасности российских военных объектов.Информационное обеспечениеИнформационная служба МО России сработала очень оперативно, сразу выдав официальную версию инцидента. Мы не склонны критиковать даже не полную адекватность сведений — заявление об отсутствии пострадавших и потерь в технике были связаны с недостаточностью информации:— насколько можно понять, на базе пострадавших действительно не было: все 13 раненых и погибший — жители примыкающих к базе жилых районов;— Су-24, видео которого вскоре было опубликовано, был уничтожен в ходе начавшегося после взрывов пожара.Если говорить об уникальности инцидента, так это то, что произошёл он в двухсот километрах от фронта. Если это действительно следствие бесхозяйственности, то он мог произойти и в пяти тысячах километров, но речь идёт об аэродроме, который активно используется в ходе СВО.Значительно большую обеспокоенность вызвала реакция социальных сетей — слишком много людей выразили недоверие официальной информации. Это, безусловно, следствие не всегда удачной информационной работы в прошлом — к примеру, отсутствия информации о значимых инцидентах в прошлом (ситуация с крейсером «Москва») и т. п.Это неприятная тенденция, с которой мы будем сталкиваться позже.Уникальность объектаБаза в Новофёдоровке используется морской авиацией.До 2014 году тут базировалась авиация ВМСУ — именно отсюда летающая её часть была эвакуирована на аэродром Кульбакино под Николаевом.Сейчас это один из двух аэродромов ВМФ России (три других используются ВКС). Тут базируется 43-й штурмовой авиаполк морской авиации, вооружённый самолётами Су-24М (фронтовые бомбардировщики), Су-34 МР (разведчики) и Су-30СМ (сверхманёвренные истребители).Но уникальность базы в том, что с 1981 года тут находится полигон «НИТКА» — наземный испытательный тренажёр корабельной авиации. Именно на этом объекте проводилось обучение лётчиков самолётов, базирующихся на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Тут есть всё оборудование, характерное для авианосца: взлётно-посадочная полоса, имитирующая палубу ТАКР, трамплин, аэрофинишеры, специальное электронное оборудование.В постсоветские времена объект арендовался Россией, а в Ейске начали строить его заменитель, но после 2014 года проект фактически заморозили. После нынешнего инцидента ВМФ может лишиться базы для отработки полётов самолётов морской авиации.

https://ukraina.ru/20220809/1037460655.html

https://ukraina.ru/20220809/1037462880.html

https://ukraina.ru/20180418/1020236580.html

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2022

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

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украина, россия, крым, авиация, военная база, сво, эксклюзив, вмф, черное море