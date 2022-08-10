https://ukraina.ru/20220810/1037483229.html

Звезда "Сватов" отреагировала на позицию Добронравова по событиям на Украине

Звезда "Сватов" отреагировала на позицию Добронравова по событиям на Украине - 10.08.2022 Украина.ру

Звезда "Сватов" отреагировала на позицию Добронравова по событиям на Украине

Украинская актриса телесериала "Сваты" Анна Кошмал призналась фанатам, что проигнорировала разницу в позициях по СВО со своим коллегой российским актером Фёдором Добронравовым, передает Obozrevatel.net 10 августа

2022-08-10T10:48

2022-08-10T10:48

2022-08-10T10:48

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Кошмал ответила на вопрос своего поклонника в Instagram*, что у нее есть дела важнее и не подтвердила свое "разочарования пророссийской позицией коллеги".Накануне актриса сообщила, что собирает средства на прибор ночного видения для своего друга, военнослужащего ВСУ.Ранее она написала, что новый сезон сериала "никогда не выйдет", потому что отношение ее коллег, российских актеров "Сватов" к спецоперации – "оплеуха".Народный артист России Федор Добронравов сказал, что ничего не знает о высказываниях своей коллеги по сериалуПо словам Кошмал, ее коллеги по сериалу решили отмолчаться по поводу происходящих на Украине событий. Она подчеркнула, что не общается в настоящее время с другими актерами из "Сватов", однако намеренно не удаляет из соцсетей совместную с ними фотографию.*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220804/1037318636.html

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новости, сваты, анна кошмал, добронравов