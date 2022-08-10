Звезда "Сватов" отреагировала на позицию Добронравова по событиям на Украине - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220810/1037483229.html
Звезда "Сватов" отреагировала на позицию Добронравова по событиям на Украине
Звезда "Сватов" отреагировала на позицию Добронравова по событиям на Украине - 10.08.2022 Украина.ру
Звезда "Сватов" отреагировала на позицию Добронравова по событиям на Украине
Украинская актриса телесериала "Сваты" Анна Кошмал призналась фанатам, что проигнорировала разницу в позициях по СВО со своим коллегой российским актером Фёдором Добронравовым, передает Obozrevatel.net 10 августа
2022-08-10T10:48
2022-08-10T10:48
новости
сваты
анна кошмал
добронравов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103066/75/1030667529_0:166:1080:774_1920x0_80_0_0_5d81a01a21529526ef273eff65322391.jpg
Кошмал ответила на вопрос своего поклонника в Instagram*, что у нее есть дела важнее и не подтвердила свое "разочарования пророссийской позицией коллеги".Накануне актриса сообщила, что собирает средства на прибор ночного видения для своего друга, военнослужащего ВСУ.Ранее она написала, что новый сезон сериала "никогда не выйдет", потому что отношение ее коллег, российских актеров "Сватов" к спецоперации – "оплеуха".Народный артист России Федор Добронравов сказал, что ничего не знает о высказываниях своей коллеги по сериалуПо словам Кошмал, ее коллеги по сериалу решили отмолчаться по поводу происходящих на Украине событий. Она подчеркнула, что не общается в настоящее время с другими актерами из "Сватов", однако намеренно не удаляет из соцсетей совместную с ними фотографию.*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20220804/1037318636.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103066/75/1030667529_0:65:1080:875_1920x0_80_0_0_964aabd86275e104ae247da21a87c49c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сваты, анна кошмал, добронравов
Новости, Сваты, Анна Кошмал, Добронравов

Звезда "Сватов" отреагировала на позицию Добронравова по событиям на Украине

10:48 10.08.2022
 
© Анна Кошмал/ИнстаграмАнна Кошмал
Анна Кошмал
© Анна Кошмал/Инстаграм
Читать в
Украинская актриса телесериала "Сваты" Анна Кошмал призналась фанатам, что проигнорировала разницу в позициях по СВО со своим коллегой российским актером Фёдором Добронравовым, передает Obozrevatel.net 10 августа
Кошмал ответила на вопрос своего поклонника в Instagram*, что у нее есть дела важнее и не подтвердила свое "разочарования пророссийской позицией коллеги".
Никак. Сейчас есть более важные вещи.
Накануне актриса сообщила, что собирает средства на прибор ночного видения для своего друга, военнослужащего ВСУ.
Ранее она написала, что новый сезон сериала "никогда не выйдет", потому что отношение ее коллег, российских актеров "Сватов" к спецоперации – "оплеуха".
Народный артист России Федор Добронравов сказал, что ничего не знает о высказываниях своей коллеги по сериалу
По словам Кошмал, ее коллеги по сериалу решили отмолчаться по поводу происходящих на Украине событий. Она подчеркнула, что не общается в настоящее время с другими актерами из "Сватов", однако намеренно не удаляет из соцсетей совместную с ними фотографию.
*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Татьяна Кравченко
4 августа, 18:05
Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за ДобронравоваНовый сезон сериала "Сваты" может не выйти без участия в проекте актера Федора Добронравова, который исполнил одну из главных ролей, сообщает 4 августа "Русская газета"
 
НовостиСватыАнна КошмалДобронравов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13 "Нас варили медленно": дончанин рассказал о том, что творила Украина. Видео
13:12"Жители все увидят и услышат: Украина собралась отвоевать Крым
13:05Испанские ультрас-антифашисты взбунтовались против приезда харьковского "Металлиста"
13:04Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в Николаеве
13:01Сергей Соседов: Первые лица российского шоу-бизнеса поддержали спецоперацию на Украине
12:44Одиозный украинский повар-русофоб отличился новым высказыванием
12:26Инцидент в Новофёдоровке: главные выводы
12:17"Идеальный шанс": Зеленский решит судьбу украинского порно
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 10 августа
11:51О главном кошмаре в США: американист Домрин рассказал, чего ждать в ближайшее время. Видео
11:17Арестович рассказал о своих президентских амбициях
11:04Верховная Рада предложила отдать "Энергоатом" в частные руки
10:58Винница во время военных действий. Навязчивая украинизация и сотни безногих военных
10:55Военный эксперт рассказал, как Россия перехитрила ВСУ и нанесла по ним сокрушительный удар
10:48Звезда "Сватов" отреагировала на позицию Добронравова по событиям на Украине
10:29Венгр из Закарпатья рассказал о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам
10:15СМИ узнали, почему США боятся поставлять Украине "Серых орлов"
10:15Разлет поколений — 3. Дети и внуки вождей игнорировали дело отцов и дедов
09:44Посол России в Китае высказался по тайваньскому вопросу
09:28Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Лента новостейМолния