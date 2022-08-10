https://ukraina.ru/20220810/1037477654.html

Посол России в Китае высказался по тайваньскому вопросу

Посол России в Китае высказался по тайваньскому вопросу - 10.08.2022 Украина.ру

Посол России в Китае высказался по тайваньскому вопросу

Россия считает тайваньский вопрос исключительно внутренним делом Китая и полагает что он вправе принимать любые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Об этом в интервью китайской газете China Daily заявил посол России в КНР Андрей Денисов

2022-08-10T09:44

2022-08-10T09:44

2022-08-10T09:44

китай

посол

тайвань

новости

нэнси пелоси

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Он указал, что Россия расценивает визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию Вашингтона.В ответ на просьбу прокомментировать военные учения китайской армии вокруг Тайваня российский дипломат сказал, что РФ считает отношения между двумя берегами Тайваньского пролива исключительно внутренним делом Китая.Он призвал США воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать "новую геополитическую реальность, в которой нет места гегемонии США".Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа вопреки неоднократным предупреждениям Пекина и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ukraina.ru/20220809/1037426451.html

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китай, посол, тайвань, новости, нэнси пелоси