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Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго - 10.08.2022 Украина.ру
Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешнего лидера Штатов Джо Байдена заранее предупредили о планах ФБР провести обыск в поместье Мар-а-Лаго, несмотря на заверения Белого дома в обратном, высказал Трамп высказал в своей социальной сети Truth Social
2022-08-10T09:05
2022-08-10T09:05
2022-08-10T09:05
дональд трамп
джо байден
хантер байден
обыск
новости
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Трамп и его сторонники регулярно обвиняют сына президента Байдена Хантера в зарубежных коррупционных сделках. Сам Джо Байден утверждает, что не следит за коммерческой деятельностью сына, но уверен в его невиновности.Ранее в Белом доме заявили, что Федеральное бюро расследований США не предупреждало американского президента Джо Байдена заранее о намерении провести обыск в поместье Трампа.
https://ukraina.ru/20220809/1037459437.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дональд трамп, джо байден, хантер байден, обыск, новости
Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден, Обыск, Новости
Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешнего лидера Штатов Джо Байдена заранее предупредили о планах ФБР провести обыск в поместье Мар-а-Лаго, несмотря на заверения Белого дома в обратном, высказал Трамп высказал в своей социальной сети Truth Social
Байден все знал об этом так же, как он все знал о "сделках" Хантера (Байдена).
Дональд Трамп
Бывший президент США
Трамп и его сторонники регулярно обвиняют сына президента Байдена Хантера в зарубежных коррупционных сделках. Сам Джо Байден утверждает, что не следит за коммерческой деятельностью сына, но уверен в его невиновности.
Ранее в Белом доме заявили, что Федеральное бюро расследований США не предупреждало американского президента Джо Байдена заранее о намерении провести обыск в поместье Трампа.