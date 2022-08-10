Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго - 10.08.2022 Украина.ру
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Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго - 10.08.2022 Украина.ру
Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешнего лидера Штатов Джо Байдена заранее предупредили о планах ФБР провести обыск в поместье Мар-а-Лаго, несмотря на заверения Белого дома в обратном, высказал Трамп высказал в своей социальной сети Truth Social
2022-08-10T09:05
2022-08-10T09:05
дональд трамп
джо байден
хантер байден
обыск
новости
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Трамп и его сторонники регулярно обвиняют сына президента Байдена Хантера в зарубежных коррупционных сделках. Сам Джо Байден утверждает, что не следит за коммерческой деятельностью сына, но уверен в его невиновности.Ранее в Белом доме заявили, что Федеральное бюро расследований США не предупреждало американского президента Джо Байдена заранее о намерении провести обыск в поместье Трампа.
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дональд трамп, джо байден, хантер байден, обыск, новости
Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден, Обыск, Новости

Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго

09:05 10.08.2022
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP / Alex Brandon
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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешнего лидера Штатов Джо Байдена заранее предупредили о планах ФБР провести обыск в поместье Мар-а-Лаго, несмотря на заверения Белого дома в обратном, высказал Трамп высказал в своей социальной сети Truth Social
Байден все знал об этом так же, как он все знал о "сделках" Хантера (Байдена).
Дональд Трамп
Бывший президент США
Трамп и его сторонники регулярно обвиняют сына президента Байдена Хантера в зарубежных коррупционных сделках. Сам Джо Байден утверждает, что не следит за коммерческой деятельностью сына, но уверен в его невиновности.
Ранее в Белом доме заявили, что Федеральное бюро расследований США не предупреждало американского президента Джо Байдена заранее о намерении провести обыск в поместье Трампа.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 16:40
Украинизация США идёт полным ходом. В главной роли — Дональд Трамп
 
Дональд ТрампДжо БайденХантер БайденОбыскНовости
 
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09:28Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС
09:05Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
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