https://ukraina.ru/20220810/1037475044.html

Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго

Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго - 10.08.2022 Украина.ру

Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешнего лидера Штатов Джо Байдена заранее предупредили о планах ФБР провести обыск в поместье Мар-а-Лаго, несмотря на заверения Белого дома в обратном, высказал Трамп высказал в своей социальной сети Truth Social

2022-08-10T09:05

2022-08-10T09:05

2022-08-10T09:05

дональд трамп

джо байден

хантер байден

обыск

новости

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Трамп и его сторонники регулярно обвиняют сына президента Байдена Хантера в зарубежных коррупционных сделках. Сам Джо Байден утверждает, что не следит за коммерческой деятельностью сына, но уверен в его невиновности.Ранее в Белом доме заявили, что Федеральное бюро расследований США не предупреждало американского президента Джо Байдена заранее о намерении провести обыск в поместье Трампа.

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дональд трамп, джо байден, хантер байден, обыск, новости