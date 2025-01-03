https://ukraina.ru/20250103/1059570230.html

"На жену смотреть не сможешь". Голая правда Барбары Брыльской

"На жену смотреть не сможешь". Голая правда Барбары Брыльской - 03.01.2025 Украина.ру

"На жену смотреть не сможешь". Голая правда Барбары Брыльской

"Ирония судьбы" — такая же неотъемлемая часть празднования Нового года в постсоветских странах, как оливье. Однако для сыгравшей главную героиню Барбары Брыльской фильм создал проблемы в Польше

2025-01-03T07:30

2025-01-03T07:30

2025-01-03T07:30

эксклюзив

кино

барбара брыльска

польша

ссср

рязанов

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Во время съёмок картины Эльдар Рязанов был сам влюблен (у него случился роман с редактором "Мосфильма" Ниной Скуйбиной), полон вдохновения, потому и созданная им история любви Нади Шевелёвой и Жени Лукашина получилась такой пронзительной.Невозможно представить фильм без сыгравшей главную героиню Барбары Брыльской, однако на съёмочную площадку она попала волею случая.Как вспоминал оператор Вадим Алисов, работавший на "Иронии судьбы", на роль Нади Шевелёвой пробовались многие замечательные артистки, известные и неизвестные (среди них — Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Антонина Шуранова). Иногда приходили на площадку по три-четыре претендентки в день, ассистенты всё старались их развести, чтобы те не увидели друг друга.Однако Рязанова, который всегда составлял "идеальный" список, кого хотел бы снимать (типа, герой — Грегори Пек, а героиня — Одри Хепберн), никто из кандидаток не устраивал. И тут второй режиссер картины Игорь Петров сказал Рязанову: "У моего сына над кроватью висит портрет какой-то польской актрисы. По-моему, она симпатичная. Хотите, принесу и покажу?"Режиссёр кивнул, мол, конечно, приносите.Портрет Эльдару Александровичу понравился, стали выяснять, что это за актриса. Оказалось, это Барбара Брыльска, которая к тому же недавно снималась в СССР у Александра Зархи в картине "Города и годы", так что по-русски она говорила довольно прилично (конечно, с акцентом — поэтому в итоге Брыльску и озвучивала Валентина Талызина).Отправили ей в Варшаву приглашение, и Брыльска так обрадовалась, что у себя на родине объявила корреспондентам, что едет сниматься в Советский Союз в главной роли у самого Рязанова.На этот счет у нее не было никаких сомнений, поэтому по прибытии она была обескуражена: "Какие пробы? Я приехала к вам сниматься, а не пробоваться!" Ведь к тому времени Барбара Брыльска была весьма известной польской актрисой: она снялась в более чем десяти фильмах, а роль Кшиси в ленте Ежи Гофмана "Пан Володыёвский" сделала её очень популярной в Польше.Однако после совместных проб с Андреем Мягковым, которые всё же пришлось снять, Рязанов остался доволен: наконец-то Надю нашли!Барбара Брыльска знала себе цену, да и с чувством юмора у нее все было в порядке.По рассказам участников съёмочной группы, осветитель зачем-то заглянул в костюмерную как раз в тот момент, когда там переодевалась Брыльска. Открывает дверь — и видит Барбару, причем совсем без одежды. Парень от неожиданности оторопел, уставился на нее. А вот актриса нисколько не смутилась."Закрой дверь, — говорит, — а то на жену смотреть не сможешь!"Кстати, Брыльска оказалась очень предприимчивой дамой: из Польши она привозила какие-то дефициты, а когда здесь что-то удавалось достать — везла на родину. В свободное от съёмок время постоянно была занята своим "малым бизнесом" и преуспела в этом, хорошо заработав помимо гонорара.Фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" впервые был показан в СССР 1 января 1976 года по первой программе Центрального телевидения. Аудитория первого показа оценивается в 100 миллионов зрителей, уже 7 февраля фильм повторили по многочисленным просьбам зрителей, а до 1978 года фильм посмотрели порядка 250 миллионов человек.В Польше фильм демонстрировался под названием "Счастливого Нового года", и его до сих пор помнят и любят поляки старшего поколения.В 1977 году создатели фильма, в том числе Барбара Брыльска, стали лауреатами Государственной премии СССР в области кинематографии. И хотя у актрисы есть также высокие польские награды — "Крест заслуги" (1975) и кавалерский крест Ордена возрождения Польши (1985), отдельные ура-патриоты до сих пор припоминают ей именно получение советской Госпремии.Как сказала Барбара Брыльска в интервью изданию "Аргументы и факты" более 15 лет назад, "ваша Госпремия положила конец моей работе на родине — я в основном стала работать за границей: в Германии, Чехословакии, Болгарии, России. В Польше мне почти не давали ролей, я постепенно выпала из этого артистического круга".По словам актрисы, в Польше её ревновали не столько за то, что она приняла Государственную премию СССР, сколько за безумную популярность в Советском Союзе и за связи в СССР."Они не знают, что, имея подобную славу, я могла себе позволить давать очень жесткие интервью, в которых откровенно говорила о том, что мне не нравится. Любой русский побоялся бы произнести подобные вещи вслух. Но поляки, естественно, эти интервью не читали — они лишь знали, что я часто бываю в СССР и что меня здесь очень любят зрители", — сказала тогда Брыльска.Актриса сыграла и в продолжении "Иронии судьбы", которое снял в 2007 году Тимур Бекмамбетов. И хотя фильму явно не хватало душевности ленты 1975-го, он стал самым кассовым в прокате России и СНГ за 2008 год, собрав около 49,92 млн долларов.В 2008 году Барбара Брыльска сыграла Розу Карловну, няню маленького Колчака в фильме "Адмиралъ", а в 2014-м — в российском фэнтези "Тайна четырёх принцесс".Во многих своих интервью актриса подчёркивала, что в негативном отношении поляков к русским виновата прежде всего политика, и высказывала надежду на улучшение отношений между народами Польши и России.В октябре 2010 года во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Польшу Барбара Брыльска была награждена Дипломом за заслуги в деле взаимопонимания и сближения обществ Польши и России, при этом она заявила: "Я люблю весь русский народ. И я ругаюсь с теми, кто его не любит. Мой единственный политический аргумент — это ссора с теми, кто вас не любит. Я их ненавижу, на самом деле".В 2012-м актриса стала лауреатом международной премии "Балтийская звезда" за вклад в развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.

https://ukraina.ru/20180722/1020653421.html

https://ukraina.ru/20210414/1031137467.html

https://ukraina.ru/20181117/1021727126.html

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Олег Хавич

эксклюзив, кино, барбара брыльска, польша, ссср, рязанов