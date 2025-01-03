https://ukraina.ru/20250103/1059856807.html

Мир через призму России: пять главных событий 2024 года

Мир через призму России: пять главных событий 2024 года - 03.01.2025 Украина.ру

Мир через призму России: пять главных событий 2024 года

2024 год был годом активного Солнца (2025 обещает быть ещё более напряжённым в этом смысле), что, безусловно оказывало влияние на все происходящее в мире. В годы активного солнца люди больше нервничают, более склонны к импульсивным решениям, но, на фоне глобальной неадекватности, Россия выглядела цитаделью адекватности

2025-01-03T06:40

2025-01-03T06:40

2025-01-03T06:40

россия

запад

украина

владимир путин

брикс

нато

сша

дональд трамп

президентские выборы

"орешник"

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Во всяком случае, самые яркие события года в России были запланированными и состоялись так, как должны были состояться. Западу же пришлось признать невыполнимость его планов.Выборы15-17 марта в России состоялись выборы президента. Избирательная кампания была невыразительной – никаких странных кандидатов, никаких забавных технологичных ходов. Всё скучно и естественно с вполне предсказуемой победой действующего главы государства.Даже появление среди кандидатов в президенты представителей нового поколения политиков – 56-летнего Леонида Слуцкого и 40-летнего Владислава Даванкова выглядело "плановым мероприятием", – молодые политики в президентских выборах уже участвовали (чего стоит попытка эпатажной Ксении Собчак в 2018 году – ей было 37 лет).Из необычного – отсутствие среди кандидатов покойного, к сожалению, Владимира Жириновского и здравствующего лидера КПРФ Геннадия Зюганова (но он уже не первый раз отказывается от участия в президентских выборах).Некоторый оживляж кампании придала разве что борьба за выдвижение кандидатуры профессора Бориса Надеждина. Он должен был агрегировать голоса либералов, но именно это его в конечном итоге и подвело – либералы ведь не могут без фальсификаций и более 5% поданных за Бориса Борисовича подписей оказались недействительными.Спокойный ход выборов достаточно резко контрастировал с чередой смен правительств в Западной Европе и отказом от проведения выборов на Украине, не смотря на истёкший срок полномочий Владимира Зеленского.В конечном итоге единственной сенсацией (правда – тоже предсказуемой) стал абсолютный рекорд, поставленный Владимиром Путиным – 87% голосовавших "за" (на 10% больше предыдущего рекорда, установленного Путиным же в 2018 году).Чак-чакИменно этим традиционным татарским десертом потчевали прямо в аэропорту Казани участников XVI саммита БРИКС 22-24 октября.Сам по себе саммит наглядно показывал полную несостоятельность внешнеполитической блокады России в соответствии с формулой "весь мир с Украиной".На момент проведения саммита членами БРИКС были девять государств (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия), однако в саммите приняли участие делегации 35 государств, причём в 24 случаях их представляли первые лица. Только одна делегация Китайской Народной республики включала 560 человек во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином. Прибыл на саммит и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.В итоге в Казани собрались представители государств, которые объединяют большую часть населения Земли и для которых характерны самые высокие темпы экономического роста.Естественно, это вызвало нервную реакцию на Западе, а для Украины это вообще был шок, тем более что объемы иностранной помощи уже в 2024 году начали сокращаться, в следующем же году ситуация будет ещё хуже."Время героев"Образовательная программа для участников СВО была презентована 29 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию президентом России и стартовала уже на следующий день (то есть, всё для её начала было готово заранее).Программа реализуется на базе мастерской управления "Сенеж" Высшей школой государственного управления РАНХиГС и похожа на другие проекты в области обучения государственному управлению. Рассчитана она на два года. Главное её отличие – ориентированность на военнослужащих.По данным организаторов, после открытия приёма заявок, за первые три часа поступило более шести тысяч заявок, всего было принято 44 327 заявок. К 16 мая были отобраны 83 участника программы, среди которых четыре женщины, 53 старших, 24 младших и 2 высших офицера, а также трое рядовых. Из них 20 — Герои России.Этим, впрочем, не ограничивается, программа развивается дальше.Уже сделаны первые кадровые назначения. Например, герой ДНР, гвардии полковник Артём Жога, занимавший пост председателя Народного Совета ДНР, 2 октября был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, а позже включён в состав Совбеза.Подобные шаги предпринимались ещё до этого – были и другие обучающие программы ("Лидеры России", "Школа губернаторов"), была и "обкатка" управленцев в новых регионах.Важность этой программы заключается в том, что начат процесс обновления управленческой элиты за счёт привлечения людей со специфическим опытом, особыми отношениями между собой и высочайшим кредитом доверия со стороны граждан. В итоге, вероятно, можно получить результат, подобный послевоенному рывку СССР, который тоже возглавляли бывшие фронтовики или, как минимум, люди, решавшие сложнейшие управленческие задачи в тылу.Расцвет орешника"Орешник" "расцвёл" 21 ноября над Южным машиностроительным заводом в Днепропетровске. Название системы в тот же день было указано президентом России.Судя по всему, речь идет о баллистической ракете средней дальности (порядка 6 тыс. км.) с гиперзвуковым (ок. 11 махов – 13,5 тыс. км/ч) ударным блоком, входящей в состав нового наземного подвижного ракетного комплекса. Как считается, этот комплекс является развитием системы РСД-10 "Пионер", находившейся на вооружении РВСН СССР в 1976-89 годах, и разработан на основе проекта РС-26 "Рубеж".Уникальность комплекса состоит в том, что это первая система средней дальности, использованная в боевых условиях. Правда – без штатной головной части и на дальность не более 850 км. По заявлению российского президента ракета неуязвима (тут надо понимать, что речь идёт о невозможности спланированного перехвата, что не исключает случайного столкновения с ракетой или самолётом ПВО).Таким эффектным ходом Россия заявила о том, что она уже фактически вышла из договора по ракетам средней и меньшей дальности, из которого Россия и США, по инициативе американской стороны, юридический вышли ещё в августе 2019 года. США фактически вышли тогда же, проведя испытания запуска крылатой ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км. из установки систем ПРО, которые размещены в Румынии и Польше.По сути Россия заявила, что у неё есть неядерные (а при необходимости и ядерные) высокоточные средства поражения, которые могут быть применены в случае вмешательства стран НАТО в конфликт на территории Украины."А может ну его нафиг?"Именно этими словами можно описать смену настроений мировых элит, проявлением которых стала победа Дональда Трампа на выборах президента США 5 ноября и анонсированная 21 ноября поездка в Москву словацкого премьера Роберта Фицо (это первая поездка в Россию главы государства – члена НАТО с февраля 2022 года).Изменение мировой конъюнктуры было заметно с осени 2023 года, когда стал очевиден провал широко разрекламированного летнего наступления ВСУ. Несмотря на то, что боевые действия с тех пор идут с переменным успехом (говорить о развале украинского фронта даже в Донбассе было бы чересчур смело), западные политики начали понимать, что изначальная цель нанесения России военного поражения недостижима, продолжение же конфликта наносит ущерб самому Западу.Именно в силу этого стала меняться публичная риторика. Временное прекращение американской военной помощи Украине было следствием внутриполитического конфликта, но, по большому счёту, само по себе то, что американские политики сочли возможным пожертвовать этой помощью, говорит об изменении глобальной повестки.Мы, разумеется, далеки от того, чтобы считать, что новая республиканская администрация "лучше" демократической, но очевидно, что Запад постепенно переходит от прямой конфронтации к диалогу. В какой-то степени это можно считать признанием поражения Запада на данном этапе противостояния с Россией.О других важных для России событиях - в статье Серафимы Тимохиной "2024 год в фотографиях"

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https://ukraina.ru/20241126/1059222921.html

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россия, запад, украина, владимир путин, брикс, нато, сша, дональд трамп, президентские выборы, "орешник", элита, мнения