Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией - 03.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250103/1059942296.html
Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией
Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией - 03.01.2025 Украина.ру
Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией
Спикер Народного Совета ДНР Константин Кузьмин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как возглавил Шахтерскую дивизию и какой боевой путь он прошел вместе с этим подразделением
2025-01-03T07:05
2025-01-03T07:05
новости
донецкая народная республика
донецк
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059803223_172:49:738:368_1920x0_80_0_0_6a8416cf31d0172a4f7d42bdfe4f7d25.jpg
"Командиром стал, потому что мне свои жизни тогда доверили мои боевые братья. Кроме выполнения боевых задач, хватало ещё много вопросов, которые предстояло закрывать", - рассказал он.Боевой путь дивизии начался в 2014 году с Донецка - взятия под контроль в/ч 3004 Нацгвардии Украины. Потом была оборона одной из частей Кировского района столицы ДНР.С конца июля 2014 года ополченцы из Шахтерской дивизии воевали за Дебальцево, Шахтерск, Кировское, Иловайск, Троицкое, Харцызск, Донецкий аэропорт. Примерно с июля 2015 года подразделение заняло оборону на линии Александровка - Еленовка - Ясное в ДНР.Кузьмин рассказал, что с начала СВО в состав дивизии входили две войсковые части, два батальона территориальной обороны. Свой путь они начали со взятия Волновахи, Тарамчука, Степного, Берёзового, Марьинки и прилегающих укрепов противника, лесополос на севере Владимировки, Новомихайловки, Новомайорска, Красногоровки, Александрополя. Это выпало на долю двух батальонов территориальной обороны.Подробнее о спикере Народного Совета ДНР и его участии в боевых действиях - в материале издания Украина.ру Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи.
донецкая народная республика
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059803223_133:0:768:476_1920x0_80_0_0_c9f0e481aadd91765f664fdca2f04fb4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, донецк, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, СВО

Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией

07:05 03.01.2025
 
© из личного архива Константин Кузьмин интервью
 Константин Кузьмин интервью
© из личного архива
Читать в
ДзенTelegram
Спикер Народного Совета ДНР Константин Кузьмин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как возглавил Шахтерскую дивизию и какой боевой путь он прошел вместе с этим подразделением
"Командиром стал, потому что мне свои жизни тогда доверили мои боевые братья. Кроме выполнения боевых задач, хватало ещё много вопросов, которые предстояло закрывать", - рассказал он.
Боевой путь дивизии начался в 2014 году с Донецка - взятия под контроль в/ч 3004 Нацгвардии Украины. Потом была оборона одной из частей Кировского района столицы ДНР.
С конца июля 2014 года ополченцы из Шахтерской дивизии воевали за Дебальцево, Шахтерск, Кировское, Иловайск, Троицкое, Харцызск, Донецкий аэропорт. Примерно с июля 2015 года подразделение заняло оборону на линии Александровка - Еленовка - Ясное в ДНР.
Кузьмин рассказал, что с начала СВО в состав дивизии входили две войсковые части, два батальона территориальной обороны. Свой путь они начали со взятия Волновахи, Тарамчука, Степного, Берёзового, Марьинки и прилегающих укрепов противника, лесополос на севере Владимировки, Новомихайловки, Новомайорска, Красногоровки, Александрополя. Это выпало на долю двух батальонов территориальной обороны.
Подробнее о спикере Народного Совета ДНР и его участии в боевых действиях - в материале издания Украина.ру Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи.
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаДонецкСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:20Конрад Рэнкас: В обозримом будущем Россия не сможет вернуться к утешительному "геополитическому сну"
08:10Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
08:08Армии НАТО. Цена войны
08:07Битва за Арктику: проблемы правового статуса
08:00"Большая лгунья": эксперт развенчал миф о кинофобии Ангелы Меркель
07:50"Козацьки стравы": что ели казаки у Гоголя
07:40Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте
07:30"На жену смотреть не сможешь". Голая правда Барбары Брыльской
07:20Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника"
07:10Сергей Полетаев: Россия превратит "Орешник" в "обычную" ракету, которая будет бить Украину и пугать США
07:05Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией
07:00Почему "встреча Путина и Трампа" не состоялась? Офис "АнтиТрамп" в Киеве, что нагадала гадалка Залужному?
06:50Сергей "Лыня" Паршиков о результатах работы волонтеров в минувшем году и планах на следующий
06:40Мир через призму России: пять главных событий 2024 года
06:30"Клетка и мусора – реальность для каждого украинца". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
06:20Часы 12 бьют. Что станет с Украиной в 2025 году
06:15Год Спокойного Медведя. Предсказание на заданную тему
06:00Республиканцы в большинстве, но Трампу грозят проблемы: в чём особенность нового состава Конгресса США
05:55Информационная кампания или предпосылки на будущее: Рожин ответил, ждать ли форсирования Днепра
05:40Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины
Лента новостейМолния