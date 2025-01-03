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Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией

Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией - 03.01.2025 Украина.ру

Спикер парламента ДНР рассказал, как командовал Шахтерской дивизией

Спикер Народного Совета ДНР Константин Кузьмин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как возглавил Шахтерскую дивизию и какой боевой путь он прошел вместе с этим подразделением

2025-01-03T07:05

2025-01-03T07:05

2025-01-03T07:05

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"Командиром стал, потому что мне свои жизни тогда доверили мои боевые братья. Кроме выполнения боевых задач, хватало ещё много вопросов, которые предстояло закрывать", - рассказал он.Боевой путь дивизии начался в 2014 году с Донецка - взятия под контроль в/ч 3004 Нацгвардии Украины. Потом была оборона одной из частей Кировского района столицы ДНР.С конца июля 2014 года ополченцы из Шахтерской дивизии воевали за Дебальцево, Шахтерск, Кировское, Иловайск, Троицкое, Харцызск, Донецкий аэропорт. Примерно с июля 2015 года подразделение заняло оборону на линии Александровка - Еленовка - Ясное в ДНР.Кузьмин рассказал, что с начала СВО в состав дивизии входили две войсковые части, два батальона территориальной обороны. Свой путь они начали со взятия Волновахи, Тарамчука, Степного, Берёзового, Марьинки и прилегающих укрепов противника, лесополос на севере Владимировки, Новомихайловки, Новомайорска, Красногоровки, Александрополя. Это выпало на долю двух батальонов территориальной обороны.Подробнее о спикере Народного Совета ДНР и его участии в боевых действиях - в материале издания Украина.ру Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи.

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новости, донецкая народная республика, донецк, сво