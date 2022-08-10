https://ukraina.ru/20220810/1037473401.html

Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС

Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС - 10.08.2022 Украина.ру

Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС

Киевский режим сознательно обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости

2022-08-10T08:18

2022-08-10T08:18

2022-08-10T08:18

украина

запорожская аэс

россия

владимир рогов

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По его словам, Украина не задумывается о последствиях, если ядерный объект будет поврежден.По его мнению, украинские разведчики собирали информацию об атомной станции, а после этого начались атаки дронами и реактивными системами залпового огня.Действия ВСУ несут непосредственную угрозу ядерной безопасности в Европе и сейчас Киев пытается все выставить таким образом, чтобы "повесить" обстрелы противника на военнослужащих ВС РФ, заключил Рогов.Ранее Минобороны России предупредило, что обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе.Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.

https://ukraina.ru/20220808/1037427744.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, запорожская аэс, россия, владимир рогов