https://ukraina.ru/20220810/1037473401.html
Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС
Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС - 10.08.2022 Украина.ру
Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС
Киевский режим сознательно обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
2022-08-10T08:18
2022-08-10T08:18
2022-08-10T08:18
украина
запорожская аэс
россия
владимир рогов
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По его словам, Украина не задумывается о последствиях, если ядерный объект будет поврежден.По его мнению, украинские разведчики собирали информацию об атомной станции, а после этого начались атаки дронами и реактивными системами залпового огня.Действия ВСУ несут непосредственную угрозу ядерной безопасности в Европе и сейчас Киев пытается все выставить таким образом, чтобы "повесить" обстрелы противника на военнослужащих ВС РФ, заключил Рогов.Ранее Минобороны России предупредило, что обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе.Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.
https://ukraina.ru/20220808/1037427744.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, запорожская аэс, россия, владимир рогов
Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС
Киевский режим сознательно обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
По его словам, Украина не задумывается о последствиях, если ядерный объект будет поврежден.
Все это неприемлемо. Выход из ситуации мы видим в следующем: это беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, над чем мы давно и активно работаем, и дальнейшее освобождение постукраинского пространства. В первую очередь Никополя, Марганца и Томаковки - именно с этих населённых пунктов ВСУ наносят удары по ЗАЭС
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
По его мнению, украинские разведчики собирали информацию об атомной станции, а после этого начались атаки дронами и реактивными системами залпового огня.
Действия ВСУ несут непосредственную угрозу ядерной безопасности в Европе и сейчас Киев пытается все выставить таким образом, чтобы "повесить" обстрелы противника на военнослужащих ВС РФ, заключил Рогов.
Ранее Минобороны России предупредило, что обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.