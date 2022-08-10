Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220810/1037473401.html
Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС
Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС - 10.08.2022 Украина.ру
Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС
Киевский режим сознательно обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
2022-08-10T08:18
2022-08-10T08:18
украина
запорожская аэс
россия
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_67c4b9f53db4c7c7d944d90809bf0c27.jpg
По его словам, Украина не задумывается о последствиях, если ядерный объект будет поврежден.По его мнению, украинские разведчики собирали информацию об атомной станции, а после этого начались атаки дронами и реактивными системами залпового огня.Действия ВСУ несут непосредственную угрозу ядерной безопасности в Европе и сейчас Киев пытается все выставить таким образом, чтобы "повесить" обстрелы противника на военнослужащих ВС РФ, заключил Рогов.Ранее Минобороны России предупредило, что обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе.Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.
https://ukraina.ru/20220808/1037427744.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f73825c2ad3f233c31727611e00c08a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, запорожская аэс, россия, владимир рогов
Украина, Запорожская АЭС, Россия, Владимир Рогов

Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС

08:18 10.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский режим сознательно обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
По его словам, Украина не задумывается о последствиях, если ядерный объект будет поврежден.
Все это неприемлемо. Выход из ситуации мы видим в следующем: это беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, над чем мы давно и активно работаем, и дальнейшее освобождение постукраинского пространства. В первую очередь Никополя, Марганца и Томаковки - именно с этих населённых пунктов ВСУ наносят удары по ЗАЭС
Владимир Рогов
член главного совета администрации Запорожской области
По его мнению, украинские разведчики собирали информацию об атомной станции, а после этого начались атаки дронами и реактивными системами залпового огня.
Действия ВСУ несут непосредственную угрозу ядерной безопасности в Европе и сейчас Киев пытается все выставить таким образом, чтобы "повесить" обстрелы противника на военнослужащих ВС РФ, заключил Рогов.
Ранее Минобороны России предупредило, что обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркнул, что авария на Запорожской АЭС угрожает непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 19:21Спецоперация
Обстановка на ЗАЭС, подготовка к референдуму. Итоги 8 августа на УкраинеОбстрелы Запорожской АЭС угрожают не только Украине и России, но и всей Европе. В Запорожской области решили провести референдум о воссоединении с Россией
 
УкраинаЗапорожская АЭСРоссияВладимир Рогов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Посол России в Китае высказался по тайваньскому вопросу
09:28Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС
09:05Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
09:00Хроника событий на Украине на утро 10 августа
09:00Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует
08:52Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине
08:51Анонимный автор "Википедии" о том как СБУ работает против России в этом ресурсе
08:45Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники
08:38Белорусский народ и Светлана Тихановская обменялись именами
08:31Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами
08:30Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ
08:24Главное на 10 августа: в России и в мире
08:23"Диверсанты" и "шпионы" на Украине. Почему их там много и что с ними делает власть
08:18Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС
08:15Мария Бутина рассказала о пытках в американских тюрьмах
08:10Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР
08:04Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины
08:01Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области
08:00Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard
08:00Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ
Лента новостейМолния