https://ukraina.ru/20220810/1037435838.html
Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс
Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс
Попытки наступления ВСУ на Донбасс носят локальный характер и преследуют цель показать Западу, что они могут что-то сделать, потому что у них рушится вся линия фронта от Северска до Марьинки, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-10T04:00
2022-08-10T04:00
2022-08-10T04:00
донбасс
всу
новости
наступление
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/73/1034307309_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_a72d402d9e8a1e6e532b15ea7b5c2093.jpg
Ранее на границе Херсонской и Николаевской областей прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где ВСУ понесли тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.По его мнению, в условиях полного провала в Донбассе киевскому режиму нужен пиар-эффект, а какой ценой – значения не имеет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037412805.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/73/1034307309_133:0:1413:960_1920x0_80_0_0_d8cc832c2903e43adf5fc79f2ae7448f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, всу, новости, наступление, запад
Донбасс, ВСУ, Новости, наступление, Запад
Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс
Попытки наступления ВСУ на Донбасс носят локальный характер и преследуют цель показать Западу, что они могут что-то сделать, потому что у них рушится вся линия фронта от Северска до Марьинки, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру