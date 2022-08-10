https://ukraina.ru/20220810/1037435838.html

Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс

Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс - 10.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс

Попытки наступления ВСУ на Донбасс носят локальный характер и преследуют цель показать Западу, что они могут что-то сделать, потому что у них рушится вся линия фронта от Северска до Марьинки, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-08-10T04:00

2022-08-10T04:00

2022-08-10T04:00

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Ранее на границе Херсонской и Николаевской областей прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где ВСУ понесли тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.По его мнению, в условиях полного провала в Донбассе киевскому режиму нужен пиар-эффект, а какой ценой – значения не имеет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037412805.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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донбасс, всу, новости, наступление, запад