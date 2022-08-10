Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс - 10.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс
Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс
Попытки наступления ВСУ на Донбасс носят локальный характер и преследуют цель показать Западу, что они могут что-то сделать, потому что у них рушится вся линия фронта от Северска до Марьинки, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-10T04:00
2022-08-10T04:00
донбасс
всу
новости
наступление
запад
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Ранее на границе Херсонской и Николаевской областей прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где ВСУ понесли тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.По его мнению, в условиях полного провала в Донбассе киевскому режиму нужен пиар-эффект, а какой ценой – значения не имеет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037412805.html
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донбасс, всу, новости, наступление, запад
Донбасс, ВСУ, Новости, наступление, Запад

Военный эксперт Евсеев рассказал, какую цель преследуют ВСУ при наступлении на Донбасс

04:00 10.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Попытки наступления ВСУ на Донбасс носят локальный характер и преследуют цель показать Западу, что они могут что-то сделать, потому что у них рушится вся линия фронта от Северска до Марьинки, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее на границе Херсонской и Николаевской областей прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где ВСУ понесли тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.
Я думаю, такие попытки наступления ВСУ носят сугубо локальный характер и преследуют цель показать Западу, что они могут что-то сделать. Потому что в Донбассе у них рушится вся линия фронта от Северска до Марьинки. Идут бои за Северск и Соледар.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, в условиях полного провала в Донбассе киевскому режиму нужен пиар-эффект, а какой ценой – значения не имеет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский ВСУ Ривненская область
8 августа, 15:30
Запад начал говорить об Украине правду. Которую раньше нельзя было произносить вслух
 
ДонбассВСУНовостинаступлениеЗапад
 
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