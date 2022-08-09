https://ukraina.ru/20220809/1037460655.html
В Крыму сообщили о взрывах в Новофедоровке
В Крыму сообщили о взрывах в Новофедоровке - 09.08.2022 Украина.ру
В Крыму сообщили о взрывах в Новофедоровке
Очевидцы сообщили 9 августа о взрывах в районе Новофедоровки в Сакском районе Крыма, крымские власти подтвердили информацию
2022-08-09T16:24
2022-08-09T16:24
2022-08-09T16:24
крым
взрыв
пляж
аксенов
новости
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Несколько хлопков произошло с интервалом в несколько минут в курортном поселке на Западе Крыма. Отдыхающие и местные жители публикуют в соцсетях фотографии задымления. Дым видно и над сушей, и над морем.На место происшествия выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Факт взрывов подтвердил советник Аксенова Олег Крючков. Он попросил подождать официальных сообщений "и не плодить версий", цитирует его РИА Новости.По предварительным данным, взрыв произошел далеко от пляжа. Среди туристов нет пострадавших. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037460024_0:366:960:1086_1920x0_80_0_0_923ffa662bb9609ce7c8bc6ee24fa7a2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, взрыв, пляж, аксенов, новости
Крым, взрыв, пляж, Аксенов, Новости
В Крыму сообщили о взрывах в Новофедоровке
Очевидцы сообщили 9 августа о взрывах в районе Новофедоровки в Сакском районе Крыма, крымские власти подтвердили информацию
Несколько хлопков произошло с интервалом в несколько минут в курортном поселке на Западе Крыма. Отдыхающие и местные жители публикуют в соцсетях фотографии задымления. Дым видно и над сушей, и над морем.
На место происшествия выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Обстоятельства выясняются", - заявил Аксенов.
Факт взрывов подтвердил советник Аксенова Олег Крючков. Он попросил подождать официальных сообщений "и не плодить версий", цитирует его РИА Новости.
По предварительным данным, взрыв произошел далеко от пляжа. Среди туристов нет пострадавших. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.