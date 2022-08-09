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В Крыму сообщили о взрывах в Новофедоровке

В Крыму сообщили о взрывах в Новофедоровке - 09.08.2022 Украина.ру

В Крыму сообщили о взрывах в Новофедоровке

Очевидцы сообщили 9 августа о взрывах в районе Новофедоровки в Сакском районе Крыма, крымские власти подтвердили информацию

2022-08-09T16:24

2022-08-09T16:24

2022-08-09T16:24

крым

взрыв

пляж

аксенов

новости

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Несколько хлопков произошло с интервалом в несколько минут в курортном поселке на Западе Крыма. Отдыхающие и местные жители публикуют в соцсетях фотографии задымления. Дым видно и над сушей, и над морем.На место происшествия выехал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Факт взрывов подтвердил советник Аксенова Олег Крючков. Он попросил подождать официальных сообщений "и не плодить версий", цитирует его РИА Новости.По предварительным данным, взрыв произошел далеко от пляжа. Среди туристов нет пострадавших. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, взрыв, пляж, аксенов, новости