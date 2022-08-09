https://ukraina.ru/20220809/1037448433.html

Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали

Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали - 09.08.2022 Украина.ру

Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали

Предпосылок к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите в ноябре пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 августа, передает РИА Новости

2022-08-09T13:30

2022-08-09T13:30

2022-08-09T13:31

новости

владимир зеленский

владимир путин

песков

индонезия

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Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Зеленский может посетить саммит G20 в ноябре, если там будет присутствовать Путин.17-й саммит большой двадцатки в этом году пройдет в ноябре в Индонезии, на острове Бали. Зеленский приглашен на него в качестве гостя.

https://ukraina.ru/20220731/1037053577.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, владимир путин, песков, индонезия