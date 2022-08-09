Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали - 09.08.2022 Украина.ру
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Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали
Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали - 09.08.2022 Украина.ру
Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали
Предпосылок к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите в ноябре пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 августа, передает РИА Новости
2022-08-09T13:30
2022-08-09T13:31
новости
владимир зеленский
владимир путин
песков
индонезия
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Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Зеленский может посетить саммит G20 в ноябре, если там будет присутствовать Путин.17-й саммит большой двадцатки в этом году пройдет в ноябре в Индонезии, на острове Бали. Зеленский приглашен на него в качестве гостя.
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новости, владимир зеленский, владимир путин, песков, индонезия
Новости, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Песков, Индонезия

Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали

13:30 09.08.2022 (обновлено: 13:31 09.08.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВиды Бали
Виды Бали - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Предпосылок к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите в ноябре пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 августа, передает РИА Новости
Пока предпосылок для такой встречи нет.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Зеленский может посетить саммит G20 в ноябре, если там будет присутствовать Путин.
17-й саммит большой двадцатки в этом году пройдет в ноябре в Индонезии, на острове Бали. Зеленский приглашен на него в качестве гостя.
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