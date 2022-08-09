https://ukraina.ru/20220809/1037448433.html
Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали
Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали - 09.08.2022 Украина.ру
Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали
Предпосылок к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите в ноябре пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 августа, передает РИА Новости
2022-08-09T13:30
2022-08-09T13:30
2022-08-09T13:31
новости
владимир зеленский
владимир путин
песков
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101956/82/1019568294_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0a7999fcf36763566cba594015d404ba.jpg
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что Зеленский может посетить саммит G20 в ноябре, если там будет присутствовать Путин.17-й саммит большой двадцатки в этом году пройдет в ноябре в Индонезии, на острове Бали. Зеленский приглашен на него в качестве гостя.
https://ukraina.ru/20220731/1037053577.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101956/82/1019568294_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8d6ee51f25aa0237dc4ab05105467458.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, владимир путин, песков, индонезия
Новости, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Песков, Индонезия
Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали
13:30 09.08.2022 (обновлено: 13:31 09.08.2022)
Предпосылок к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите в ноябре пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 августа, передает РИА Новости