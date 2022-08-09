https://ukraina.ru/20220809/1037443470.html

Хроника событий на Украине на 12:00 9 августа

Хроника событий на Украине на 12:00 9 августа - 09.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 9 августа

Зеленского сравнили с Гитлером, продолжаются обстрелы и минирование городов Донбасса. В это время на Украине объявили о конфискации российских активов

2022-08-09T12:45

2022-08-09T12:45

2022-08-09T12:52

владимир зеленский

песков

дмитрий медведев

анатолий шарий

рамзан кадыров

хроники

украина

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Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что всё население России “нужно призвать к ответственности”, схожи с идеями Адольфа Гитлера. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.Днём ранее в интервью американской газете The Washington Post Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян. Он сказал, что санкции, введённые Западом против РФ, “слабы”, и что гораздо больший эффект будет иметь закрытие границ для всех россиян сроком на один год и полное эмбарго на закупки российских энергоносителей.Зеленский добавил, что предлагаемая им мера должна касаться даже тех россиян, которые покинули страну в знак протеста против начала спецоперации.Позднее по поводу заявления Зеленского высказался известный украинский блогер и политик Анатолий Шарий. Он поинтересовался, должны ли в таком случае нести ответственность за действия самого Зеленского украинские граждане, которых он “обманул, придя с обещаниями, которые не исполнил”.Вновь “Лепестки”По сообщению, опубликованному утром в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР, Петровский район Донецка подвергся минированию с использованием противопехотных мин ПФМ-1, более известных как “Лепесток”. Они были разбросаны у железнодорожной станции Мандрыкино, говорится в сообщении.Накануне представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявило, что всего в республике было зарегистрировано 32 случая подрыва гражданских на этих минах, причём один из пострадавших позже скончался в больнице.Применение киевским режимом противопехотных мин по Донецку происходит несмотря на то, что Украина в 2005 году присоединилась к Оттавской конвенции, которая, среди прочего, запрещает использование противопехотных мин.Ранее в интервью Украина.ру политолог и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин предположил, что киевский режим надеется уйти от ответственности за нарушение подписанной Украиной конвенции, утверждая, что “лепестки” разбрасывают, якобы, российские войска.Продолжаются и обстрелы городов ДНР артиллерийски снарядами. Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что два человека погибли сегодня в результате обстрела Кировского района Донецка. Обстрелу подверглись также Еленовка и Горловка.Тем временем на Украине объявили об аресте корпоративных прав и 35 объектов недвижимости некоего предприятия РФ по изготовлению органических химических веществ. Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, сумма арестованных прав составляет около 62 миллионов долларов США.В начале июля госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) с конца февраля были переданы в управление изъятые активы, в том числе российские, на сумму более 1,5 миллиарда гривен (41 миллион долларов).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолётов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах “святости частной собственности на Западе” и опасность ведения там бизнеса.Превентивные меры на Украине и в РоссииГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска усилят группировку средств ПВО в Запорожской области.. По его словам, дополнительные меры защиты будут приняты для повышения эффективности отражения обстрелов Запорожской АЭС, систематически устраиваемых ВСУ.Тем временем Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 17 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре (ДНР) перешла под контроль союзных войск.

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2022

Дмитрий Штраус

Дмитрий Штраус

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Штраус

владимир зеленский, песков, дмитрий медведев, анатолий шарий, рамзан кадыров, хроники, украина