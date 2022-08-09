https://ukraina.ru/20220809/1037432186.html

Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу

Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу - 09.08.2022 Украина.ру

Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу

Киевский режим подвергает всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии

2022-08-09T08:35

2022-08-09T08:35

2022-08-09T08:35

запорожская аэс

всу

анатолий антонов

новости

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Ранее представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сказал, что обстрелы Запорожской АЭС с украинской стороны могут привести к глобальной техногенной катастрофе.

https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, всу, анатолий антонов, новости, киев