Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу - 09.08.2022 Украина.ру
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Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу
Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу - 09.08.2022 Украина.ру
Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу
Киевский режим подвергает всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии
2022-08-09T08:35
2022-08-09T08:35
запорожская аэс
всу
анатолий антонов
новости
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Ранее представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сказал, что обстрелы Запорожской АЭС с украинской стороны могут привести к глобальной техногенной катастрофе.
https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html
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запорожская аэс, всу, анатолий антонов, новости, киев
Запорожская АЭС, ВСУ, Анатолий Антонов, Новости, Киев

Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу

08:35 09.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Киевский режим подвергает всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии
Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна.
Анатолий Антонов
Полос России в США
Ранее представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сказал, что обстрелы Запорожской АЭС с украинской стороны могут привести к глобальной техногенной катастрофе.
Вчера, 08:49
Против тех, кто хочет в Россию. Режим Зеленского готовит провокации и не будет сдаваться
 
Запорожская АЭСВСУАнатолий АнтоновНовостиКиев
 
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