https://ukraina.ru/20220809/1037432186.html
Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу
Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу - 09.08.2022 Украина.ру
Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу
Киевский режим подвергает всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии
2022-08-09T08:35
2022-08-09T08:35
2022-08-09T08:35
запорожская аэс
всу
анатолий антонов
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Ранее представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сказал, что обстрелы Запорожской АЭС с украинской стороны могут привести к глобальной техногенной катастрофе.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, всу, анатолий антонов, новости, киев
Запорожская АЭС, ВСУ, Анатолий Антонов, Новости, Киев
Посол РФ в США рассказал, как Киев, атакуя ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу
Киевский режим подвергает всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии