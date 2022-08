https://ukraina.ru/20220809/1037430769.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события

ОПЕК+ бросил вызов Байдену, Великобритания рискует зимой остаться без газа, а Европа забирает сжиженный природный газ у "третьего мира".

Страны ОПЕК+ минимально увеличат добычу нефти в сентябреВ минувшую среду, 3 августа, состоялась 31-я министерская встреча стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК (OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting, ONOMM), которая прошла в режиме видеоконференции. Страны ОПЕК+ одобрили увеличение объемов добычи нефти для альянса в сентябре на 100 тысяч барр./сут. Это минимальное повышение квот за всю историю альянса, и его целью является не контроль цен, а проверка реакции рынка.С физической точки зрения 100 тысяч барр./сут. — незначительный объем, а как политический жест это может быть оскорбительно, подчёркивают аналитики. На фоне тщетных попыток президента США Джо Байдена добиться увеличения объемов нефти на рынке, решение ОПЕК+ выглядит вызывающим. Хотя, скорее всего, ОПЕК+ отказались переходить к более значительному увеличению добычи, поскольку у стран-членов не хватает свободных мощностей нарастить добычу. Даже Саудовская Аравия заявила, что нарастить добычу никак не сможет.Цены на нефть в последние недели оставались нестабильными, а опасения по поводу падения спроса привели к снижению цен с недавних максимумов в более чем 123 доллара за баррель, и этот процесс продолжается. Так, 8 августа стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на площадке ICE Futures снизилась на 0,37%, до 94,57 долл. США/барр., а на электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть марки WTI на сентябрь подешевели на 0,33%, до 88,72 долл. США/барр.Кроме того, предварительные данные по коммерческим запасам нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне 2022 г. составляют 2712 млн барр., что на 163 млн барр. ниже, чем за то же время в прошлом году, и на 236 млн барр. ниже среднего показателя 2015—2019 годах. В целом же стратегические запасы нефти в развитых странах достигли самого низкого уровня более чем за 30 лет.Аналитики отмечают, что ситуация на нефтяном рынке остается крайне нестабильной в свете геополитической напряженности и рисков рецессии. Так, визит спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань, несмотря на протесты Китая, сильно укрепил доллар США и придавил нефтяные цены. Но глобальные факторы остаются прежними — нефтяной сектор сильно недоинвестирован за последние годы, и резерв свободных мощностей ограничен, как в ОПЕК и ОПЕК+, так и в странах вне этих объединений.Британия поставляет в ЕС «грязный» газ, а взамен не получит никакогоЭнергетические компании Европейского Союза призвали Великобританию принять срочные меры в связи с содержанием загрязняющих примесей в природном газе, который поставляется для экспорта на континент. Об этом 8 августа сообщила британская газета The Financial Times.Несколько энергетических компаний ЕС подтвердили, что в последние месяцы поставляемый из Великобритании газ постоянно загрязнен высоким содержанием веществ, которые часто являются радиоактивными и могут воспламеняться при контакте с воздухом. Их удаление привело к перебоям в работе, которые обошлись газовым трейдерам в 270 миллионов фунтов стерлингов только в 2022 году, и может привести к полной остановке систем, если ситуация ухудшится.О проблемах с газом из Великобритании сообщали, в частности, структуры Securing Energy for Europe (SEFE, ранее Gazprom Germania, перешедшая под контроль правительства ФРГ), а также французская EDF. Компании призвали оператора газотранспортной системы (ГТС) Великобритании National Grid принять срочные меры для решения проблемы, предупредив, что проблема может привести к закрытию важнейших подводных магистральных газопроводов предстоящей зимой.В компании Interconnector Limited, управляющей газопроводом-интерконнектором между Великобританией и Бельгией, заявили, что «очень удивлены» намерением National Grid увеличить поставки газа. Дело в том, что поставляемый из Британии газ постоянно загрязнён твердыми и жидкими веществами, а это ограничивает работу компании и уже заставило её дважды останавливать газопровод для ремонта. Такие загрязнения включают опасные, токсичные, радиоактивные и пирофорные вещества, сообщили в Interconnector Limited в письменных показаниях экспертной комиссии.Топ-менеджеры из энергетической отрасли сообщили Financial Times, что доля в газе нежелательных твердых частиц (т.н. пыли) не является чем-то экстраординарным, но с апреля 2022 года эти примеси встречаются в невиданных ранее количествах.National Grid заявила, что присутствие примесей в ГТС Великобритании — это «историческая и известная проблема», которую компания постоянно отслеживает. Версию, что это может быть британской диверсией в отношении европейской ГТС, все обходят молчанием.Великобритания, располагающая значительными мощностями регазификационных терминалов, но не имеющая больших мощностей для хранения сжиженного природного газа (СПГ) или подземных хранилищ газа (ПХГ), традиционно в летний период поставляет газ на континент, тогда как зимой потоки обычно идут в обратном направлении. Великобританию связывают с континентальной Европой 2 газопровода-интерконнектора — один с Нидерландами, другой с Бельгией.Так, газопровод между Нидерландами и Великобританией Balgzand — Bacton (BBL) имеет протяженность 235 км, а пропускную мощностью 16 млрд м3/год газа в прямом направлении и 5,89 млрд м3/год — в обратном. С Бельгией Великобританию связывает газопровод Interconnector протяженностью 235 км, пропускной мощностью 25,5 млрд м3/год в прямом направлении и 20,1 млрд м3/год — в обратном. Летом 2022 года Великобритания усиленно поставляет газ на континент, что стимулируется высокими ценами на газ и стремлением ЕС найти альтернативу российскому газу. На данный момент оба газопровода работают на пределе пропускной мощности.Между тем, перекрытие газопроводов-интерконнекторов, соединяющих Великобританию с Нидерландами и Бельгией, станет одной из первых мер в рамках чрезвычайного плана Великобритании, который может быть инициирован компанией National Grid в случае дефицита поставок. В сентябре 2022 года Великобритания планирует провести стресс-тестирование своего плана по борьбе с нехваткой газа, в т. ч. остановку газопроводов.Барт Ян Ховерс, президент ассоциации ENTSOG, объединяющей более 30 операторов ГТС стран ЕС, просил Великобританию отказаться от отключения интерконнекторов в случае кризиса. National Grid в ответ заявила, что чрезвычайный план проверяется ежегодно, добавив, что предстоящее тестирование отражает обстоятельства, связанные с сокращением поставок российского газа в Европу. Стоит также отметить, что перспективы поставок газа в Великобританию из континентальной Европы в зимний период неочевидны, учитывая нарастающий дефицит газа в ЕС.Европа забирает сжиженный природный газ у стран «третьего мира»Страны Европы ищут альтернативные российскому газу варианты и отбирают энергоресурсы у развивающихся государств. Об этом заявил обозреватель немецкой деловой газеты Handelsblatt Матиас Пир. «В попытке освободиться от зависимости от российского газа ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», — подчеркнул Пир.При этом европейцы создают невиданную ранее конкуренцию на мировых рынках СПГ. В результате они лишают газа развивающиеся страны и вызывают в них острый энергетический кризис. Аналитики уверены, что этот кризис — прямое следствие событий на энергетическом рынке Евросоюза, где в результате сокращения поставок российского газа резко вырос спрос на этот энергоноситель. А ведь именно сжиженный природный газ является важнейшим источником энергообеспечения стран «глобального Юга».Местные энергетические компании уже не в состоянии закупать СПГ по мировым ценам, которые взвинтили европейцы. В результате, танкеры-газовозы все реже заходят в порты Азии. Вице-президент британской нефтегазовой компании Shell Стив Хилл назвал ситуацию в Южной Азии критической. По его словам, Европа «выкачивает» СПГ из остального мира и создает кризис в развивающихся странах, где нарастает социальное недовольство.Так, представители Бангладеш уже обвинили Евросоюз в том, что он «переманивает» деньгами производителей СПГ и «погружает во тьму» миллионы людей в развивающихся странах. В Бангладеш в условиях летней жары ежедневно и на долгие часы отключается электричество. По распоряжению властей супермаркеты и магазины обязаны закрываться после наступления сумерек — с целью экономии электроэнергии. Причина элементарна — тепловым электростанциям не хватает топлива для обеспечения электричеством страны с населением в 171 миллион человек. На СПГ приходится пятая часть потребностей страны в газе, однако за два года с мая 2020 по май 2022 года цены на него выросли в 10 (!) раз. А после того как Германия введет в строй свои газовые терминалы на Балтийском море и нарастит импорт СПГ, даже эти показатели будут превзойдены, отмечает обозреватель Handelsblatt.В Пакистане за последние недели постоянно и на длительное время отключалось электричество. Возмущенные жители выходили с протестами на улицы, и полиции приходилось разгонять их с помощью дубинок и слезоточивого газа. В начале июля правительство страны не смогло выиграть тендер на поставку СПГ на сумму в 1 млрд долларов, который достался более платежеспособным конкурентам. Чтобы разрешить энергетический кризис, Пакистан начал импортировать уголь из соседнего Афганистана. Хотя страна заключила долгосрочные соглашения о поставках СПГ на выгодных условиях ещё несколько лет назад, сейчас они попросту не выполняются. Поставщики утверждают, что у них самих — дефицит СПГ в хранилищах.А на Шри Ланке продолжающиеся массовые беспорядки, вызванные, в первую очередь, именно энергетическим кризисом. Запасы нефти на острове оказались исчерпаны уже в мае этого года, в стране введен комендантский час. Разрушительные последствия грозят и другим странам Южной Азии, которые вынуждены переходить на уголь и мазут. Им остается только надеяться, что цены на СПГ снизятся, или появятся новые альтернативные источники энергии.Однако шансов на снижение цен чрезвычайно мало. Тем более, что 8 августа компания Shell Plc заявила о невозможности запуска плавучего завода по производству сжиженного природного газа (FLNG) Prelude на площадке у северо-запада Австралии — из-за продолжающейся второй месяц забастовки персонала. Нефтегазовый мейджор на прошлой неделе сократил производство на заводе мощностью 3,6 млн т/год, и предупредил, что поставки будут прерваны как минимум на 2 недели.

