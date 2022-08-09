https://ukraina.ru/20220809/1037430664.html

Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине

Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине - 09.08.2022 Украина.ру

Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине

США продолжают "подливать масло в огонь" конфликта на Украине, оказывая дополнительную помощь Киеву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии

2022-08-09T07:42

2022-08-09T07:42

2022-08-09T07:42

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анатолий антонов

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По его словам, действия Вашингтона направлены на усугубление ситуации. Посол добавил, что главной целью США является максимально затянуть конфликт, для этого они создают иллюзию того, что Киев сможет "измотать" РФ и одержать победу.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220808/1037398832.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, россия, новости, анатолий антонов