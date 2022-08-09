Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ
США продолжают "подливать масло в огонь" конфликта на Украине, оказывая дополнительную помощь Киеву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии
Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь" украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса.
По его словам, действия Вашингтона направлены на усугубление ситуации. Посол добавил, что главной целью США является максимально затянуть конфликт, для этого они создают иллюзию того, что Киев сможет "измотать" РФ и одержать победу.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.