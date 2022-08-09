Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине - 09.08.2022 Украина.ру
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Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине
Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине - 09.08.2022 Украина.ру
Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине
США продолжают "подливать масло в огонь" конфликта на Украине, оказывая дополнительную помощь Киеву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии
2022-08-09T07:42
2022-08-09T07:42
сша
украина
россия
новости
анатолий антонов
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По его словам, действия Вашингтона направлены на усугубление ситуации. Посол добавил, что главной целью США является максимально затянуть конфликт, для этого они создают иллюзию того, что Киев сможет "измотать" РФ и одержать победу.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220808/1037398832.html
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сша, украина, россия, новости, анатолий антонов
США, Украина, Россия, Новости, Анатолий Антонов

Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине

07:42 09.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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США продолжают "подливать масло в огонь" конфликта на Украине, оказывая дополнительную помощь Киеву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии
Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь" украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса.
Анатолий Антонов
Посол России в США
По его словам, действия Вашингтона направлены на усугубление ситуации. Посол добавил, что главной целью США является максимально затянуть конфликт, для этого они создают иллюзию того, что Киев сможет "измотать" РФ и одержать победу.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 12:16
Украина против Amnesty International: "война мышей и лягушек" продолжается
 
СШАУкраинаРоссияНовостиАнатолий Антонов
 
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Заголовок открываемого материала
07:45"Просто пиар": Евсеев высказался о принудительной эвакуации Донбасса
07:42Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине
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