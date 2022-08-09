https://ukraina.ru/20220809/1037413584.html

"Они понимают": Кнутов объяснил, почему Киеву недостаточно для победы западного вооружения

"Они понимают": Кнутов объяснил, почему Киеву недостаточно для победы западного вооружения - 09.08.2022 Украина.ру

"Они понимают": Кнутов объяснил, почему Киеву недостаточно для победы западного вооружения

Киевскому режиму недостаточно для победы поставляемого на Украину западного вооружения, но зато оружия хватает для обстрелов мирного населения, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-09T05:45

2022-08-09T05:45

2022-08-09T05:45

киев

киевский режим

оружие

новости

запад

военная помощь

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По его мнению, поставки западного оружия на Украину носят не военный, а террористический характер, потому что такого количества самоходной артиллерии недостаточно для победы.Он рассказал, что ранее погибла женщина с ребенком, потом обстреляли место прощания с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. По словам эксперта, эти приемы постоянно использовались Адольфом Гитлером.ВСУ используют нацистский подход, "который надо выкорчевывать всеми силами и средствами", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037404855.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, киевский режим, оружие, новости, запад, военная помощь