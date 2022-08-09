"Они понимают": Кнутов объяснил, почему Киеву недостаточно для победы западного вооружения - 09.08.2022 Украина.ру
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"Они понимают": Кнутов объяснил, почему Киеву недостаточно для победы западного вооружения
"Они понимают": Кнутов объяснил, почему Киеву недостаточно для победы западного вооружения - 09.08.2022 Украина.ру
"Они понимают": Кнутов объяснил, почему Киеву недостаточно для победы западного вооружения
Киевскому режиму недостаточно для победы поставляемого на Украину западного вооружения, но зато оружия хватает для обстрелов мирного населения, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-09T05:45
2022-08-09T05:45
киев
киевский режим
оружие
новости
запад
военная помощь
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По его мнению, поставки западного оружия на Украину носят не военный, а террористический характер, потому что такого количества самоходной артиллерии недостаточно для победы.Он рассказал, что ранее погибла женщина с ребенком, потом обстреляли место прощания с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. По словам эксперта, эти приемы постоянно использовались Адольфом Гитлером.ВСУ используют нацистский подход, "который надо выкорчевывать всеми силами и средствами", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037404855.html
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киев, киевский режим, оружие, новости, запад, военная помощь
Киев, киевский режим, оружие, Новости, Запад, военная помощь

"Они понимают": Кнутов объяснил, почему Киеву недостаточно для победы западного вооружения

05:45 09.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Киевскому режиму недостаточно для победы поставляемого на Украину западного вооружения, но зато оружия хватает для обстрелов мирного населения, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
По его мнению, поставки западного оружия на Украину носят не военный, а террористический характер, потому что такого количества самоходной артиллерии недостаточно для победы.
Запад и Генштаб Украины это понимают. Но для обстрелов мирного населения, убийства детей и стариков — этого хватает.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Он рассказал, что ранее погибла женщина с ребенком, потом обстреляли место прощания с полковником армии ДНР Ольгой Качурой. По словам эксперта, эти приемы постоянно использовались Адольфом Гитлером.
ВСУ используют нацистский подход, "который надо выкорчевывать всеми силами и средствами", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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