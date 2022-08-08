https://ukraina.ru/20220808/1037416996.html

Россия пригласила инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после атаки ВСУ

Россия пригласила инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после атаки ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру

Россия пригласила инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после атаки ВСУ

Россия пригласила международных инспекторов на Запорожскую АЭС в Энергодаре после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 5 августа. Об этом сообщают журналисты Bloomberg, ссылаясь на источники

2022-08-08T16:25

2022-08-08T16:25

2022-08-08T16:25

запорожская аэс

атака

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о "весьма реальном риске ядерной катастрофы" из-за боевых действий. Представители России пригласили международную миссию на ЗАЭС для проведения "мероприятий в рамках осуществления гарантий, а также наблюдения за состоянием ядерной безопасности и защиты", сообщает Bloomberg.Военные действия, ставящие под угрозу безопасность ЗАЭС должны быть предотвращены любой ценой, заявил 6 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано. Для того, чтобы "жизненно важная миссия" состоялась, МАГАТЭ нужно сотрудничество и содействие как с российской, так и с украинской стороны.7 августа подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, сообщили в Минобороны России. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская". На распределительном устройстве электростанции произошел пожар, что вызвало скачок напряжения. На АЭС пришлось снизить мощность двух энергоблоков до 500 МВт.21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия обратилась в МАГАТЭ по поводу атак украинских беспилотников на ЗАЭС. 4 августа в МИД РФ заявили об отказе ООН согласовать визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20220807/1037385309.html

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2022

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запорожская аэс, атака, украина, магатэ, новости, россия