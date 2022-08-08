Украинские победители "Евровидения" попытались "отменить" русскую артистку в Черногории
15:22 08.08.2022 (обновлено: 15:25 08.08.2022)
© AP / Luca BrunoЕвровидение-22
© AP / Luca Bruno
Украинский коллектив Kalush Orchestra потребовали от организаторов фестиваля Sea Dance Festival в Черногории убрать из программы выступление российского диджея Нины Кравиц, об этом они сообщили в своем аккаунте в Instagram*
Участники коллектива узнали, что в один день с ними должна выступать диджей из России Кравиц, которую ранее трижды "отменили" на европейских и американских фестивалях.
Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и здесь вдруг поставили на него какую-то российскую певицу – и это полная шляпа. Мы уже написали организатору, чтобы его убрали оттуда. А если не получится, то мы, конечно, там не будем выступать.
Кравиц попадала в неприятности не единожды, ранее ей отказали в участии фестивали PollerWiesen в Дортмунде, The Crave в Гааге Movement Detroit в Мичигане. Компания-организатор мероприятий Clone Records разорвала с музыкантом контракт, обвинив Кравиц в "симпатиях к Путину". При этом сама диджей в интервью изданию Daily.afisha.ru заявила о своей "аполитичной" позиции и том, что она молится о мире.
Украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania победила на Евровидении-2022, завершившемся в ночь на 15 мая в итальянском Турине. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов.
На данный момент на официальной странице фестиваля анонсированы выступления и коллектива Kalush Orchestra, и Нины Кравиц.
*Деятельность Meta (компании, владеющей соцсетями Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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