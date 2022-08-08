Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью - 08.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220808/1037396680.html
Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью
Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью - 08.08.2022 Украина.ру
Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью
США спровоцировали напряженность вокруг Тайваня единолично и должны нести полную ответственность за все последствия, заявил официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа
2022-08-08T10:17
2022-08-08T10:17
новости
нэнси пелоси
кнр
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037396536_0:0:760:428_1920x0_80_0_0_8269e96c3b6ba8ef497d354bc85c8d69.jpg
Провокацией в тайваньском регионе он назвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе. Пелоси прилетела на Тайвань вопреки всем предупреждениями Пекина, хотя официально Белый дом и открещивался от ее поездки, называя ее "частным визитом".Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян объяснил, что визит Пелоси назвать частным нельзя никак – ее поездка играет на руку Демократической партии перед предстоящими выборами, а встречали ее в Тайбэе так, как подобает встречать представителя государства-союзника, а не частное лицо.У Цянь подчеркнул также, что "США с одной стороны создают кризис, а с другой – вновь заявляют о необходимости его контроля и управления, они ищут оправдания и прикрытие своим ошибочным заявлениям и действиям, своим провокациям, они даже создают публичную шумиху, искажают факты и пытаются переложить ответственность."По его словам, КНР будет вынуждена принять контрмеры для защиты государственного суверенитета и безопасности.
https://ukraina.ru/20220807/1037383280.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037396536_24:0:736:534_1920x0_80_0_0_adbc2172944408477aff65ef6f477bfe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нэнси пелоси, кнр, сша

Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью

10:17 08.08.2022
 
© mod.gov.cnSenior Colonel Wu Qian, spokesperson for the Ministry of National Defense (MND) of the People's Republic of China (PRC), answers reporters' questions at a regular press conference on July 28, 2022.(Photo:mod.gov.cn)
Senior Colonel Wu Qian, spokesperson for the Ministry of National Defense (MND) of the People's Republic of China (PRC), answers reporters' questions at a regular press conference on July 28, 2022.(Photo:mod.gov.cn)
© mod.gov.cn
Читать в
США спровоцировали напряженность вокруг Тайваня единолично и должны нести полную ответственность за все последствия, заявил официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа
США сами создают кризис, а потом ищут оправдания своим ошибочным заявлениям и действиям, искажают факты и перекладывают ответственность на других, Пекин выступает против этого.
Провокацией в тайваньском регионе он назвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе. Пелоси прилетела на Тайвань вопреки всем предупреждениями Пекина, хотя официально Белый дом и открещивался от ее поездки, называя ее "частным визитом".
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян объяснил, что визит Пелоси назвать частным нельзя никак – ее поездка играет на руку Демократической партии перед предстоящими выборами, а встречали ее в Тайбэе так, как подобает встречать представителя государства-союзника, а не частное лицо.
У Цянь подчеркнул также, что "США с одной стороны создают кризис, а с другой – вновь заявляют о необходимости его контроля и управления, они ищут оправдания и прикрытие своим ошибочным заявлениям и действиям, своим провокациям, они даже создают публичную шумиху, искажают факты и пытаются переложить ответственность."
По его словам, КНР будет вынуждена принять контрмеры для защиты государственного суверенитета и безопасности.
Ненси Пелоси
Вчера, 18:45
Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частнымПоездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй не была "частным визитом", как бы ни хотели в Вашингтоне представить ситуацию именно таким образом, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
 
НовостиНэнси ПелосиКНРСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Украинская армия обзавелась первыми немецкими "Гепардами"
13:42В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета
13:34Турецкая компания готовится производить "Байрактары" на Украине
13:33Владимир Евсеев: России для победы в СВО достаточно просто молотить ВСУ
13:08Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой
13:07Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ
12:59Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области
12:57В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем"
12:49Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины
12:37Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона
12:29"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями
12:21Один из лидеров УНА-УНСО* пообещал обстрелять Крым и Кубань
12:20Что Украина готовит к концу лета для освобожденных территорий - Килинкаров. Видео
12:16Украина против Amnesty International: война мышей и лягушек продолжается
12:08Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения
12:01"Это не наша тактика": военный эксперт о том, как ВС РФ будут освобождать Соледар от ВСУ
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 8 августа
11:51Украинскую мину нашли на берегу в Болгарии
11:49Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада
11:29"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газете
Лента новостейМолния