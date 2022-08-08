Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью
© mod.gov.cnSenior Colonel Wu Qian, spokesperson for the Ministry of National Defense (MND) of the People's Republic of China (PRC), answers reporters' questions at a regular press conference on July 28, 2022.(Photo:mod.gov.cn)
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США спровоцировали напряженность вокруг Тайваня единолично и должны нести полную ответственность за все последствия, заявил официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа
США сами создают кризис, а потом ищут оправдания своим ошибочным заявлениям и действиям, искажают факты и перекладывают ответственность на других, Пекин выступает против этого.
Провокацией в тайваньском регионе он назвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе. Пелоси прилетела на Тайвань вопреки всем предупреждениями Пекина, хотя официально Белый дом и открещивался от ее поездки, называя ее "частным визитом".
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян объяснил, что визит Пелоси назвать частным нельзя никак – ее поездка играет на руку Демократической партии перед предстоящими выборами, а встречали ее в Тайбэе так, как подобает встречать представителя государства-союзника, а не частное лицо.
У Цянь подчеркнул также, что "США с одной стороны создают кризис, а с другой – вновь заявляют о необходимости его контроля и управления, они ищут оправдания и прикрытие своим ошибочным заявлениям и действиям, своим провокациям, они даже создают публичную шумиху, искажают факты и пытаются переложить ответственность."
По его словам, КНР будет вынуждена принять контрмеры для защиты государственного суверенитета и безопасности.
Вчера, 18:45Гаспарян: визит Пелоси на Тайвань не был частнымПоездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй не была "частным визитом", как бы ни хотели в Вашингтоне представить ситуацию именно таким образом, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян