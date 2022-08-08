https://ukraina.ru/20220808/1037396680.html

Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью

Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью - 08.08.2022 Украина.ру

Минобороны КНР обрушилось на США с обличительной речью

США спровоцировали напряженность вокруг Тайваня единолично и должны нести полную ответственность за все последствия, заявил официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа

2022-08-08T10:17

2022-08-08T10:17

2022-08-08T10:17

новости

нэнси пелоси

кнр

сша

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Провокацией в тайваньском регионе он назвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе. Пелоси прилетела на Тайвань вопреки всем предупреждениями Пекина, хотя официально Белый дом и открещивался от ее поездки, называя ее "частным визитом".Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян объяснил, что визит Пелоси назвать частным нельзя никак – ее поездка играет на руку Демократической партии перед предстоящими выборами, а встречали ее в Тайбэе так, как подобает встречать представителя государства-союзника, а не частное лицо.У Цянь подчеркнул также, что "США с одной стороны создают кризис, а с другой – вновь заявляют о необходимости его контроля и управления, они ищут оправдания и прикрытие своим ошибочным заявлениям и действиям, своим провокациям, они даже создают публичную шумиху, искажают факты и пытаются переложить ответственность."По его словам, КНР будет вынуждена принять контрмеры для защиты государственного суверенитета и безопасности.

https://ukraina.ru/20220807/1037383280.html

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новости, нэнси пелоси, кнр, сша