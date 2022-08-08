Военный эксперт: "То, что сейчас делает украинская армия – это терроризм"

Я дислоцировался в Изюме Харьковской области. И мои бойцы, которые выходили на боевые выходы, они неоднократно докладывали не просто об обнаружении "лепестков", это все понятно, а о том, что на некоторых из них, на значительной части из них была нанесена маркировка "сделано в России 2021".

Что это значит? Это значит, что противник готовился к этим акциям, целенаправленно наносил эти надписи для того, чтобы иметь возможность обвинить Россию.