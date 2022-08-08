https://ukraina.ru/20220808/1037381642.html
Военный эксперт: "То, что сейчас делает украинская армия – это терроризм"
Военный эксперт: "То, что сейчас делает украинская армия – это терроризм" - 08.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт: "То, что сейчас делает украинская армия – это терроризм"
Дистанционное минирование городов Донбасса "лепестками" приравнивает украинскую армию к террористам, заявил бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
2022-08-08T07:50
2022-08-08T07:50
2022-08-08T07:50
мины
андрей пинчук
терроризм
всу
новости
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По словам офицера, это вполне продуманное поведение со стороны ВСУ.Эксперт полагает, что Украина в законодательстве России должна быть определена как террористическое государство, которым она является.По мнению Пинчука, это делает для того, чтобы устрашить мирное население, для того, чтобы просто отомстить за то, что они не с тобой – то есть, по сути, является террором.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037213123.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мины, андрей пинчук, терроризм, всу, новости
Военный эксперт: "То, что сейчас делает украинская армия – это терроризм"
Дистанционное минирование городов Донбасса "лепестками" приравнивает украинскую армию к террористам, заявил бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
По словам офицера, это вполне продуманное поведение со стороны ВСУ.
Я дислоцировался в Изюме Харьковской области. И мои бойцы, которые выходили на боевые выходы, они неоднократно докладывали не просто об обнаружении "лепестков", это все понятно, а о том, что на некоторых из них, на значительной части из них была нанесена маркировка "сделано в России 2021".
Что это значит? Это значит, что противник готовился к этим акциям, целенаправленно наносил эти надписи для того, чтобы иметь возможность обвинить Россию.
Андрей Пинчук
Командир подразделения специального отряда "Центр"
Эксперт полагает, что Украина в законодательстве России должна быть определена как террористическое государство, которым она является.
Пример "лепестков"… Наверное, знаете статистику — в основном, пострадавшие, именно пострадавшие, а не погибшие, потому что "лепестки" отрывают конечности. Одно дело — это армейские подразделения. Такие мины — это изощренные мины, они на грани терроризма, но когда они используются против армии, это как-то объяснимо. Но когда ими обсыпают мирную инфраструктуру, то просто пытаются покалечить максимально большое количество мирняка.
Андрей Пинчук
Командир подразделения специального отряда "Центр"
По мнению Пинчука, это делает для того, чтобы устрашить мирное население, для того, чтобы просто отомстить за то, что они не с тобой – то есть, по сути, является террором.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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