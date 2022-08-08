Андрей Пинчук: "Прорыв под Донецком позволит проломить оборону донбасской группировки ВСУ"
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к "Союз добровольцев Донбасса: текущая деятельность и перспективы развития"
Пески, Марьинка и Авдеевка — это самые оборудованные направления в инженерном смысле со стороны украинской группировки, рассказал бывший министр безопасности ДНР и действующий командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
По его мнению, их взятие позволит обеспечить прорыв и окружение украинских войск на Славянском направлении.
Я уже не говорю о том, что уничтожение украинских сил на этом направлении, оно снимает — не полностью, потому что большое количество дальнобойной артиллерии, но в значительной степени снимает, — вопрос обстрела Донецка.
По словам офицера, в настоящий момент идут тяжелейшие бои. Пинчук отметил, что по ряду направлений союзные силы продвинулись, и это стратегическое продвижение, потому что оно позволяет закрепиться в инженерных сооружениях врага и, соответственно, уже на их позициях продвигаться, уничтожая живую силу, уничтожая их военные объекты.
5 августа, 12:06СпецоперацияПоселок Пески перешел под контроль России и ДНРСоюзные войска России и ДНР установили полный контроль на поселком Пески в районе Донецка, сообщил 5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов в эфире Первого канала.
Полностью интервью можно прочитать здесь.