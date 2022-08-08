https://ukraina.ru/20220808/1037381331.html

Андрей Пинчук: "Прорыв под Донецком позволит проломить оборону донбасской группировки ВСУ"

Андрей Пинчук: "Прорыв под Донецком позволит проломить оборону донбасской группировки ВСУ" - 08.08.2022 Украина.ру

Андрей Пинчук: "Прорыв под Донецком позволит проломить оборону донбасской группировки ВСУ"

Пески, Марьинка и Авдеевка — это самые оборудованные направления в инженерном смысле со стороны украинской группировки, рассказал бывший министр безопасности ДНР и действующий командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.

2022-08-08T06:30

2022-08-08T06:30

2022-08-08T06:30

спецоперация

андрей пинчук

днр

донецк

пески (донецкая область)

новости

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По его мнению, их взятие позволит обеспечить прорыв и окружение украинских войск на Славянском направлении.По словам офицера, в настоящий момент идут тяжелейшие бои. Пинчук отметил, что по ряду направлений союзные силы продвинулись, и это стратегическое продвижение, потому что оно позволяет закрепиться в инженерных сооружениях врага и, соответственно, уже на их позициях продвигаться, уничтожая живую силу, уничтожая их военные объекты.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037331878.html

пески (донецкая область)

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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андрей пинчук, днр, донецк, пески (донецкая область), новости