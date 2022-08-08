Андрей Пинчук: "Прорыв под Донецком позволит проломить оборону донбасской группировки ВСУ" - 08.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Андрей Пинчук: "Прорыв под Донецком позволит проломить оборону донбасской группировки ВСУ"
Андрей Пинчук: "Прорыв под Донецком позволит проломить оборону донбасской группировки ВСУ" - 08.08.2022 Украина.ру
Андрей Пинчук: "Прорыв под Донецком позволит проломить оборону донбасской группировки ВСУ"
Пески, Марьинка и Авдеевка — это самые оборудованные направления в инженерном смысле со стороны украинской группировки, рассказал бывший министр безопасности ДНР и действующий командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
2022-08-08T06:30
2022-08-08T06:30
спецоперация
андрей пинчук
днр
донецк
пески (донецкая область)
новости
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По его мнению, их взятие позволит обеспечить прорыв и окружение украинских войск на Славянском направлении.По словам офицера, в настоящий момент идут тяжелейшие бои. Пинчук отметил, что по ряду направлений союзные силы продвинулись, и это стратегическое продвижение, потому что оно позволяет закрепиться в инженерных сооружениях врага и, соответственно, уже на их позициях продвигаться, уничтожая живую силу, уничтожая их военные объекты.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037331878.html
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452
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андрей пинчук, днр, донецк, пески (донецкая область), новости

Андрей Пинчук: "Прорыв под Донецком позволит проломить оборону донбасской группировки ВСУ"

06:30 08.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к "Союз добровольцев Донбасса: текущая деятельность и перспективы развития"
П/к Союз добровольцев Донбасса: текущая деятельность и перспективы развития - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Пески, Марьинка и Авдеевка — это самые оборудованные направления в инженерном смысле со стороны украинской группировки, рассказал бывший министр безопасности ДНР и действующий командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
По его мнению, их взятие позволит обеспечить прорыв и окружение украинских войск на Славянском направлении.
Я уже не говорю о том, что уничтожение украинских сил на этом направлении, оно снимает — не полностью, потому что большое количество дальнобойной артиллерии, но в значительной степени снимает, — вопрос обстрела Донецка.
Андрей Пинчук
Командир подразделения специального отряда "Центр"
По словам офицера, в настоящий момент идут тяжелейшие бои. Пинчук отметил, что по ряду направлений союзные силы продвинулись, и это стратегическое продвижение, потому что оно позволяет закрепиться в инженерных сооружениях врага и, соответственно, уже на их позициях продвигаться, уничтожая живую силу, уничтожая их военные объекты.
Блокпост ДНР возле села Пески в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:06Спецоперация
Поселок Пески перешел под контроль России и ДНРСоюзные войска России и ДНР установили полный контроль на поселком Пески в районе Донецка, сообщил 5 августа замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Илья Емельянов в эфире Первого канала.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияАндрей ПинчукДНРДонецкПески (Донецкая область)Новости
 
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