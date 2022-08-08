https://ukraina.ru/20220808/1037376658.html

Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы

Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы - 08.08.2022 Украина.ру

Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы

Откровенные "вбросы" украинских фейков в Яндексе – полномасшбная информационная война против России, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

2022-08-08T05:15

2022-08-08T05:15

2022-08-08T05:15

новости

яндекс

информационная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102341/62/1023416214_0:0:3648:2052_1920x0_80_0_0_977b87b5eca8223b2cfa50b2f97cf732.jpg

В последнее время, открывая страницу Яндекс или любого и сервисов компании, нередко можно увидеть "рекламу" с фотографиями погибших российских солдат или видео фейков украинской пропаганды, таких как взрыв в Мариупольском драмтеатре.По его мнению, это "легко остановить" - но не методами спецоперации, а методами военного времени.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037336981.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, яндекс, информационная война