https://ukraina.ru/20220808/1037376658.html
Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы
Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы - 08.08.2022 Украина.ру
Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы
Откровенные "вбросы" украинских фейков в Яндексе – полномасшбная информационная война против России, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-08-08T05:15
2022-08-08T05:15
2022-08-08T05:15
новости
яндекс
информационная война
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В последнее время, открывая страницу Яндекс или любого и сервисов компании, нередко можно увидеть "рекламу" с фотографиями погибших российских солдат или видео фейков украинской пропаганды, таких как взрыв в Мариупольском драмтеатре.По его мнению, это "легко остановить" - но не методами спецоперации, а методами военного времени.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037336981.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, яндекс, информационная война
Гаспарян рассказал о методах информационной борьбы
Откровенные "вбросы" украинских фейков в Яндексе – полномасшбная информационная война против России, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян