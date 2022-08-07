https://ukraina.ru/20220807/1037379002.html
Альтернатива Крыму для россиян: море, солнце и мало людей. Азовское побережье ждёт гостей
Альтернатива Крыму для россиян: море, солнце и мало людей. Азовское побережье ждёт гостей - 07.08.2022 Украина.ру
Альтернатива Крыму для россиян: море, солнце и мало людей. Азовское побережье ждёт гостей
В Кирилловку (посёлок, расположенный на берегу Азовского моря в Запорожской области), приехали отдыхающие. Люди отмечают, что в этом году туристов на курорте... Украина.ру, 07.08.2022
2022-08-07T13:51
2022-08-07T13:51
2022-08-07T13:51
крым
видео
азовское море
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В Кирилловку (посёлок, расположенный на берегу Азовского моря в Запорожской области), приехали отдыхающие. Люди отмечают, что в этом году туристов на курорте мало. Однако открылось более 20 баз отдыха, а также детский лагерь и дельфинарий. По словам главы военно-гражданской администрации Кирилловки Екатерины Уманец, отдыхающие приезжают, в основном, из близлежащих населённых пунктов (Мелитополь, Энергодар, Токмак, Васильевка). Впрочем, есть и крымчане. Подробнее о том, как отдыхают в Кирилловке этим летом – в нашем видеосюжете. #море #Кирилловка #пляж #отдых #лето #Россия #УкраинаНапомним, Кирилловка перешла под контроль ВС России 25 марта 2022 года. Об этом сообщил бывший поселковый голова Иван Малеев. Ранее, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, видео, азовское море, видео
В Кирилловку (посёлок, расположенный на берегу Азовского моря в Запорожской области), приехали отдыхающие. Люди отмечают, что в этом году туристов на курорте мало. Однако открылось более 20 баз отдыха, а также детский лагерь и дельфинарий.
По словам главы военно-гражданской администрации Кирилловки Екатерины Уманец, отдыхающие приезжают, в основном, из близлежащих населённых пунктов (Мелитополь, Энергодар, Токмак, Васильевка). Впрочем, есть и крымчане.
Подробнее о том, как отдыхают в Кирилловке этим летом – в нашем видеосюжете.
Напомним, Кирилловка перешла под контроль ВС России 25 марта 2022 года. Об этом сообщил бывший поселковый голова Иван Малеев. Ранее, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины.
В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.