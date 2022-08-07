https://ukraina.ru/20220807/1037377906.html
"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха"
"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха" - 07.08.2022 Украина.ру
"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха"
Российская государственная корпорация "Ростех" получила от Google уведомление о блокировке своего YouTube-канала, в связи с чем канал будет перенесён на российскую площадку RuTube. Об этом сообщила 7 августа пресс-служба госкорпорации
2022-08-07T12:35
2022-08-07T12:35
2022-08-07T12:35
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rutube
цензура
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Там добавили, что "Ростех" готовился к такому повороту событий и успел перенести все свои опубликованные на канале видеоролики на RuTube."Ростех" — крупнейшая промышленная компания России, объединяющая более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах. В неё входят, в частности, "АвтоВАЗ", "КамАЗ", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Росэлектроника" и концерн "Калашников".Ранее Google удалил YouTube-канал популярного российского видеоблогера и актера озвучки Дмитрия "Гоблина" Пучкова.В пресс-службе компании заявили, что канал был удалён якобы за публикацию контента, который "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия". В свою очередь, Пучков категорически это отрицает и считает, что причиной блокировки стала его пророссийская позиция.
https://ukraina.ru/20220614/1034145439.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростех, новости, google, youtube, rutube, цензура
"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха"
Российская государственная корпорация "Ростех" получила от Google уведомление о блокировке своего YouTube-канала, в связи с чем канал будет перенесён на российскую площадку RuTube. Об этом сообщила 7 августа пресс-служба госкорпорации
Там добавили, что "Ростех" готовился к такому повороту событий и успел перенести все свои опубликованные на канале видеоролики на RuTube.
Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле
Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
"Ростех" — крупнейшая промышленная компания России, объединяющая более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах. В неё входят, в частности, "АвтоВАЗ", "КамАЗ", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Росэлектроника" и концерн "Калашников".
Ранее Google удалил YouTube-канал популярного российского видеоблогера и актера озвучки Дмитрия "Гоблина" Пучкова.
В пресс-службе компании заявили, что канал был удалён якобы за публикацию контента, который "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия". В свою очередь, Пучков категорически это отрицает и считает, что причиной блокировки стала его пророссийская позиция.