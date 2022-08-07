"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха" - 07.08.2022 Украина.ру
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"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха"
"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха" - 07.08.2022 Украина.ру
"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха"
Российская государственная корпорация "Ростех" получила от Google уведомление о блокировке своего YouTube-канала, в связи с чем канал будет перенесён на российскую площадку RuTube. Об этом сообщила 7 августа пресс-служба госкорпорации
2022-08-07T12:35
2022-08-07T12:35
ростех
новости
google
youtube
rutube
цензура
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Там добавили, что "Ростех" готовился к такому повороту событий и успел перенести все свои опубликованные на канале видеоролики на RuTube."Ростех" — крупнейшая промышленная компания России, объединяющая более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах. В неё входят, в частности, "АвтоВАЗ", "КамАЗ", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Росэлектроника" и концерн "Калашников".Ранее Google удалил YouTube-канал популярного российского видеоблогера и актера озвучки Дмитрия "Гоблина" Пучкова.В пресс-службе компании заявили, что канал был удалён якобы за публикацию контента, который "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия". В свою очередь, Пучков категорически это отрицает и считает, что причиной блокировки стала его пророссийская позиция.
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ростех, новости, google, youtube, rutube, цензура

"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха"

12:35 07.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Российская государственная корпорация "Ростех" получила от Google уведомление о блокировке своего YouTube-канала, в связи с чем канал будет перенесён на российскую площадку RuTube. Об этом сообщила 7 августа пресс-служба госкорпорации
Там добавили, что "Ростех" готовился к такому повороту событий и успел перенести все свои опубликованные на канале видеоролики на RuTube.

Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле

Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
"Ростех" — крупнейшая промышленная компания России, объединяющая более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах. В неё входят, в частности, "АвтоВАЗ", "КамАЗ", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Росэлектроника" и концерн "Калашников".
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Ранее Google удалил YouTube-канал популярного российского видеоблогера и актера озвучки Дмитрия "Гоблина" Пучкова.
В пресс-службе компании заявили, что канал был удалён якобы за публикацию контента, который "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия". В свою очередь, Пучков категорически это отрицает и считает, что причиной блокировки стала его пророссийская позиция.
 
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