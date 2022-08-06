https://ukraina.ru/20220806/1037360898.html

Британский ведущий разоблачил образ Зеленского

Британский ведущий разоблачил образ Зеленского - 06.08.2022 Украина.ру

Британский ведущий разоблачил образ Зеленского

Образ президента Зеленского, созданный западными СМИ, не соответствует действительности, заявил 6 августа ведущий британского телеканала Sky News Кори Бернарди.

2022-08-06T10:35

2022-08-06T10:35

2022-08-06T10:35

великобритания

журналист

владимир зеленский

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036866623_132:80:966:549_1920x0_80_0_0_cb7c75977bd8b0baaf7c9262ce4f9e84.jpg.webp

По мнению журналиста, в западных СМИ сформировался образ Зеленского как "второго Уинстона Черчилля", который "спасает свой народ от России", однако мало кто знает, как президент ведет себя по отношению к своему народу. Телеведущий напомнил, что Зеленский взял на себя обязательство остановить гражданскую войну, но не справился с задачей, при этом давление на русское население за время его правления лишь усилилось.Также Бернарди обвинил президента Украины в попытке создать себе образ, к которому он не имеет отношения.Кроме того, ведущий напомнил зрителям, что Зеленский занимался политическими преследованиями в отношении оппонентов, а во время разгара боевых действий снимался для обложек модных журналов.

https://ukraina.ru/20220804/1037274563.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

великобритания, журналист, владимир зеленский, украина, новости