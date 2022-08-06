https://ukraina.ru/20220806/1037360898.html
Британский ведущий разоблачил образ Зеленского
Британский ведущий разоблачил образ Зеленского - 06.08.2022 Украина.ру
Британский ведущий разоблачил образ Зеленского
Образ президента Зеленского, созданный западными СМИ, не соответствует действительности, заявил 6 августа ведущий британского телеканала Sky News Кори Бернарди.
2022-08-06T10:35
2022-08-06T10:35
2022-08-06T10:35
великобритания
журналист
владимир зеленский
украина
новости
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По мнению журналиста, в западных СМИ сформировался образ Зеленского как "второго Уинстона Черчилля", который "спасает свой народ от России", однако мало кто знает, как президент ведет себя по отношению к своему народу. Телеведущий напомнил, что Зеленский взял на себя обязательство остановить гражданскую войну, но не справился с задачей, при этом давление на русское население за время его правления лишь усилилось.Также Бернарди обвинил президента Украины в попытке создать себе образ, к которому он не имеет отношения.Кроме того, ведущий напомнил зрителям, что Зеленский занимался политическими преследованиями в отношении оппонентов, а во время разгара боевых действий снимался для обложек модных журналов.
https://ukraina.ru/20220804/1037274563.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
великобритания, журналист, владимир зеленский, украина, новости
Британский ведущий разоблачил образ Зеленского
Образ президента Зеленского, созданный западными СМИ, не соответствует действительности, заявил 6 августа ведущий британского телеканала Sky News Кори Бернарди.
По мнению журналиста, в западных СМИ сформировался образ Зеленского как "второго Уинстона Черчилля", который "спасает свой народ от России", однако мало кто знает, как президент ведет себя по отношению к своему народу.
Западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России.
Кори Бернарди
ведущий телеканала Sky News
Телеведущий напомнил, что Зеленский взял на себя обязательство остановить гражданскую войну, но не справился с задачей, при этом давление на русское население за время его правления лишь усилилось.
Также Бернарди обвинил президента Украины в попытке создать себе образ, к которому он не имеет отношения.
Он всюду снимается в зеленой армейской майке. Это часть его образа — человек действия.
Кори Бернарди
ведущий телеканала Sky News
Кроме того, ведущий напомнил зрителям, что Зеленский занимался политическими преследованиями в отношении оппонентов, а во время разгара боевых действий снимался для обложек модных журналов.