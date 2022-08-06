https://ukraina.ru/20220806/1037354659.html

"Полигоном испытаний": политолог рассказал, как Киев нарушает Оттавскую конвенцию

"Полигоном испытаний": политолог рассказал, как Киев нарушает Оттавскую конвенцию - 06.08.2022 Украина.ру

"Полигоном испытаний": политолог рассказал, как Киев нарушает Оттавскую конвенцию

Украина стала полигоном испытаний, опыт которых в дальнейшем будет востребован Западом при производстве госпереворотов и дестабилизации как политической, так и экономической системы в разных странах, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру

2022-08-06T07:15

2022-08-06T07:15

2022-08-06T07:15

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Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил, что украинские войска выпустили по жилым кварталам Кировского района Донецка ракеты, оснащенные минами "Лепесток".По его словам, Украина занимается нарушением Оттавской конвенции, к которой она присоединилась и ратифицировала, но киевский режим рассчитывает на то, что все удастся свалить на Россию или на самообстрелы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037293079.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, запад, новости