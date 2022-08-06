"Полигоном испытаний": политолог рассказал, как Киев нарушает Оттавскую конвенцию
Украина стала полигоном испытаний, опыт которых в дальнейшем будет востребован Западом при производстве госпереворотов и дестабилизации как политической, так и экономической системы в разных странах, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил, что украинские войска выпустили по жилым кварталам Кировского района Донецка ракеты, оснащенные минами "Лепесток".
Украина представляется таким своеобразным полигоном испытаний – идеологических, информационных, военных, политических, опыт которых в дальнейшем будет востребован западными странами при производстве госпереворотов и дестабилизации как политической, так и экономической системы в самых разных странах.
По его словам, Украина занимается нарушением Оттавской конвенции, к которой она присоединилась и ратифицировала, но киевский режим рассчитывает на то, что все удастся свалить на Россию или на самообстрелы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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