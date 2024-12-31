"Фейерверк в Новый год": Монтян о происходящем в Донецке и в округе - 31.12.2024 Украина.ру
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"Фейерверк в Новый год": Монтян о происходящем в Донецке и в округе
"Фейерверк в Новый год": Монтян о происходящем в Донецке и в округе - 31.12.2024 Украина.ру
"Фейерверк в Новый год": Монтян о происходящем в Донецке и в округе
Подвергающаяся постоянным обстрелом Горловка сможет вздохнуть спокойно, когда ВС РФ возьмут Дзержинск/Торецк.
2024-12-31T06:20
2024-12-31T06:20
новости
донецк
горловка
дзержинск (торецк)
россия
вооруженные силы украины
вс рф
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян.Она отметила, что ВСУ не оставляют попыток достать до Донецка "чем-то дальнобойным", но ПВО справляется с этими задачами.По ее словам, поскольку ствольная артиллерия до Донецка "уже не добивает", жизнь в городе стала лучше и люди потихоньку возвращаются.“Кое-где уже возникают пробки. Мы ожидаем более массового возращения людей по весне. Донецк снова станет многолюдным", — заключила Монтян.Полный текст интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом
https://ukraina.ru/20241223/1059872853.html
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горловка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецк, горловка, дзержинск (торецк), россия, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Донецк, Горловка, Дзержинск (Торецк), Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

"Фейерверк в Новый год": Монтян о происходящем в Донецке и в округе

06:20 31.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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Подвергающаяся постоянным обстрелом Горловка сможет вздохнуть спокойно, когда ВС РФ возьмут Дзержинск/Торецк.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян.
Она отметила, что ВСУ не оставляют попыток достать до Донецка "чем-то дальнобойным", но ПВО справляется с этими задачами.
"До Донецка "стволка" уже не достает, но по Горловке в связи с боями за Торецк прилетает постоянно. Когда возьмут Торецк, Горловка сможет вздохнуть спокойно. А дальнобойными системами ВСУ бить ничего не мешает. Наверное, под новый год они снова устроят "фейерверк", — прокомментировала Монтян.
По ее словам, поскольку ствольная артиллерия до Донецка "уже не добивает", жизнь в городе стала лучше и люди потихоньку возвращаются.
“Кое-где уже возникают пробки. Мы ожидаем более массового возращения людей по весне. Донецк снова станет многолюдным", — заключила Монтян.
ВСУ обстреляли больницу им. Калинина в Донецке
23 декабря, 11:31
В том числе больница: ВСУ атаковали Донецк американскими HIMARSВСУ атаковали Донецк дальнобойными ракетами. Системы ПВО сбили не менее шести воздушных целей над городом. Об этом 23 декабря в эфире телеканала "Россия 1" рассказал специальный корреспондент Александр Подопригора
Полный текст интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом
 
НовостиДонецкГорловкаДзержинск (Торецк)РоссияВооруженные силы УкраиныВС РФдетали
 
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