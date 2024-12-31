https://ukraina.ru/20241231/1059999582.html
"Фейерверк в Новый год": Монтян о происходящем в Донецке и в округе
"Фейерверк в Новый год": Монтян о происходящем в Донецке и в округе - 31.12.2024 Украина.ру
"Фейерверк в Новый год": Монтян о происходящем в Донецке и в округе
Подвергающаяся постоянным обстрелом Горловка сможет вздохнуть спокойно, когда ВС РФ возьмут Дзержинск/Торецк.
2024-12-31T06:20
2024-12-31T06:20
2024-12-31T06:20
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян.Она отметила, что ВСУ не оставляют попыток достать до Донецка "чем-то дальнобойным", но ПВО справляется с этими задачами.По ее словам, поскольку ствольная артиллерия до Донецка "уже не добивает", жизнь в городе стала лучше и люди потихоньку возвращаются.“Кое-где уже возникают пробки. Мы ожидаем более массового возращения людей по весне. Донецк снова станет многолюдным", — заключила Монтян.Полный текст интервью Татьяны Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом
https://ukraina.ru/20241223/1059872853.html
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новости, донецк, горловка, дзержинск (торецк), россия, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Донецк, Горловка, Дзержинск (Торецк), Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали
"Фейерверк в Новый год": Монтян о происходящем в Донецке и в округе
Подвергающаяся постоянным обстрелом Горловка сможет вздохнуть спокойно, когда ВС РФ возьмут Дзержинск/Торецк.