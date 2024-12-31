https://ukraina.ru/20241231/1059980908.html

Рожин объяснил, почему ВС РФ не выводит из строя всю энергосистему Украины

Рожин объяснил, почему ВС РФ не выводит из строя всю энергосистему Украины - 31.12.2024 Украина.ру

Рожин объяснил, почему ВС РФ не выводит из строя всю энергосистему Украины

Сейчас Украина заявляет о приостановке работы пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС, в идеале нужно добиться вывода из строя девяти из девяти. Но российская сторона целенаправленно не добивает Украину

2024-12-31T07:30

2024-12-31T07:30

2024-12-31T07:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он отметил, что при любой войне действуют некие неформальные договоренности."Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС", — заключил эксперт.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном

https://ukraina.ru/20241222/1059741108.html

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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф, энергетика, детали, борис рожин