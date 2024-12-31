Рожин объяснил, почему ВС РФ не выводит из строя всю энергосистему Украины
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПольша отказалась исполнить предписания суда ЕС по ограничению работы угольных ТЭС
Сейчас Украина заявляет о приостановке работы пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС, в идеале нужно добиться вывода из строя девяти из девяти. Но российская сторона целенаправленно не добивает Украину
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
"Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Но мы сейчас по ним целенаправленно не бьем. Это вопрос политики", — высказался Рожин.
Он отметил, что при любой войне действуют некие неформальные договоренности.
"Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС", — заключил эксперт.
22 декабря, 05:20Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру”Киевскому режиму высылают много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины