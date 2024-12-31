Рожин объяснил, почему ВС РФ не выводит из строя всю энергосистему Украины - 31.12.2024 Украина.ру
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Рожин объяснил, почему ВС РФ не выводит из строя всю энергосистему Украины
Рожин объяснил, почему ВС РФ не выводит из строя всю энергосистему Украины - 31.12.2024 Украина.ру
Рожин объяснил, почему ВС РФ не выводит из строя всю энергосистему Украины
Сейчас Украина заявляет о приостановке работы пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС, в идеале нужно добиться вывода из строя девяти из девяти. Но российская сторона целенаправленно не добивает Украину
2024-12-31T07:30
2024-12-31T07:30
новости
украина
россия
вооруженные силы украины
вс рф
энергетика
детали
борис рожин
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он отметил, что при любой войне действуют некие неформальные договоренности."Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС", — заключил эксперт.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, вс рф, энергетика, детали, борис рожин
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, энергетика, детали, Борис Рожин

Рожин объяснил, почему ВС РФ не выводит из строя всю энергосистему Украины

07:30 31.12.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Сейчас Украина заявляет о приостановке работы пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС, в идеале нужно добиться вывода из строя девяти из девяти. Но российская сторона целенаправленно не добивает Украину
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
"Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Но мы сейчас по ним целенаправленно не бьем. Это вопрос политики", — высказался Рожин.
Он отметил, что при любой войне действуют некие неформальные договоренности.
"Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС", — заключил эксперт.
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Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру”Киевскому режиму высылают много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
 
НовостиУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФэнергетикадеталиБорис Рожин
 
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