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"Не надеемся ни на какое прекращение войны": Монтян сделала прогноз на 2025 год

"Не надеемся ни на какое прекращение войны": Монтян сделала прогноз на 2025 год - 31.12.2024 Украина.ру

"Не надеемся ни на какое прекращение войны": Монтян сделала прогноз на 2025 год

Российско-украинский конфликт не завершиться в 2025 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян

2024-12-31T07:00

2024-12-31T07:00

2024-12-31T07:00

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Мы не надеемся ни на какое прекращение войны. Нет оснований надеяться, что Запад хоть сколько-нибудь искренен, рассказала она."Мы ждем интенсификации боевых действий и еще большего наката на Россию. И искренне удивляемся тем, кто верит в новые минские, стамбульские и прочие договорняки", - заявила адвокат. Надо, наконец-то, "готовиться воевать всерьез", а не готовиться к "последствиям договорняков", добавила она. По ее словам, есть наивные люди, которые верят, что война закончится чуть ли не в день инаугурации Дональда Трампа. Опыт научил, что по-другому с Западом не будет, там обязательно обманут, резюмировала собеседница издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запад, россия, татьяна монтян, украина, сво