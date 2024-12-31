"Не надеемся ни на какое прекращение войны": Монтян сделала прогноз на 2025 год - 31.12.2024 Украина.ру
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"Не надеемся ни на какое прекращение войны": Монтян сделала прогноз на 2025 год
"Не надеемся ни на какое прекращение войны": Монтян сделала прогноз на 2025 год - 31.12.2024 Украина.ру
"Не надеемся ни на какое прекращение войны": Монтян сделала прогноз на 2025 год
Российско-украинский конфликт не завершиться в 2025 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
2024-12-31T07:00
2024-12-31T07:00
новости
запад
россия
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украина
сво
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Мы не надеемся ни на какое прекращение войны. Нет оснований надеяться, что Запад хоть сколько-нибудь искренен, рассказала она."Мы ждем интенсификации боевых действий и еще большего наката на Россию. И искренне удивляемся тем, кто верит в новые минские, стамбульские и прочие договорняки", - заявила адвокат. Надо, наконец-то, "готовиться воевать всерьез", а не готовиться к "последствиям договорняков", добавила она. По ее словам, есть наивные люди, которые верят, что война закончится чуть ли не в день инаугурации Дональда Трампа. Опыт научил, что по-другому с Западом не будет, там обязательно обманут, резюмировала собеседница издания.
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новости, запад, россия, татьяна монтян, украина, сво
Новости, Запад, Россия, Татьяна Монтян, Украина, СВО

"Не надеемся ни на какое прекращение войны": Монтян сделала прогноз на 2025 год

07:00 31.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российско-украинский конфликт не завершиться в 2025 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
Мы не надеемся ни на какое прекращение войны. Нет оснований надеяться, что Запад хоть сколько-нибудь искренен, рассказала она.
"Мы ждем интенсификации боевых действий и еще большего наката на Россию. И искренне удивляемся тем, кто верит в новые минские, стамбульские и прочие договорняки", - заявила адвокат.
Надо, наконец-то, "готовиться воевать всерьез", а не готовиться к "последствиям договорняков", добавила она.
По ее словам, есть наивные люди, которые верят, что война закончится чуть ли не в день инаугурации Дональда Трампа. Опыт научил, что по-другому с Западом не будет, там обязательно обманут, резюмировала собеседница издания.
 
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