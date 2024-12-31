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Неудача Зеленского: хочет, но не может. И 15-летние пойдут умирать, штраф за фейерверки "по часам Москвы"

Неудача Зеленского: хочет, но не может. И 15-летние пойдут умирать, штраф за фейерверки "по часам Москвы" - 31.12.2024 Украина.ру

Неудача Зеленского: хочет, но не может. И 15-летние пойдут умирать, штраф за фейерверки "по часам Москвы"

Какие цифры и факты обсуждали на прошедшей неделе политики, блогеры, журналисты?

2024-12-31T07:17

2024-12-31T07:17

2024-12-31T07:17

эксклюзив

украина

эстония

швейцария

владимир зеленский

владимир кличко

александр дубинский

сизо

рада

елена мурзина

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Мы с вами узнаем:Почему Зеленский хочет, но не может "поторговать" украинским литием?Как украинцы оказались арендаторами на своей же земле?Когда на Украине начнут воевать 15-летние? И будут ли защищать страну дети мэров Львова и Киева?Почему в Швейцарии арестовали дома украинцев?Сколько платит за электричество маленькая, но гордая Эстония?И сколько заплатит житель Риги за фейерверк в 23.00 31 января?Литий и УкраинаПоторговать литием в недрах украинской земли, на что так надеялся Зеленский, не получится.Он уже предлагал "западным инвесторам" не только землю, но и все, что под землёй. Но не всё так просто.Один из украинских экспертов, Егор Перелыгин, директор горнодобывающей компании, пишет, что Зеленский пытается заинтересовать инвесторов месторождениями, где используется давно не эффективный шахтный способ добычи."Там неконкурентоспособная цена на электроэнергию.Месторождения не подготовлены к разработке.Литий будет чрезвычайно дорогим, дороже, чем из Австралии, Аргентины, Чили или Китая.Причём уже сейчас в мире наблюдается избыток лития. А компании по его переработке всё чаще простаивают."Никакого дефицита лития нет, а украинский ещё и очень дорогой плюс его же надо как-то доставить по месту назначения, значит, плюс цена перевозки.Но разве это интересует Зеленского? Он просто хочет что-то продать, как продал уже землю Украины.Тогда удачно получилось. Может, и сейчас получится? Не литий, так марганец, не марганец, так какой-нибудь редкий металл. Какая ему разница.Покупайте всё!Кстати, какие на это у Зеленского есть права? Даже если бы он был легитимным президентом, он не может просто так продавать или отдавать недра Украины.Но эти вопросы Зеленского не волнуют.А жителей страны?"За что воюет Микола?"Народный депутат Дубинский (посажен Зеленским в СИЗО) задаёт интересный вопрос:"Если 40 процентов проданной в Украине сельхозземли принадлежит американским компаниям, 29 процентов - украинским олигархам, а 9 процентов - китайцам, то за что воюет Мыкола?""Мыкола" всё понимает, но "Мыколы" заняты сейчас личным выживанием. Какие там недра. Хорошо бы жизнь спасти, свою и детей.18 и 15 ЛЕТ?"Восемнадцатилетние и пятнадцатилетние должны осознавать, что с высокой долей вероятности им придётся воевать. Их необходимо к этому готовить."Так высказался один из военных батальона "Волки да Винчи". В интервью немецкому "Дойче Вохеншау".Громкие грозные речи исходят из недр так называемого "тик ток батальона".На Украине есть несколько таких пиар батальонов, которых на фронте уже давно не видели. Руководство их ездит по Европе. Демонстрируют дорогие часы, украшения своих жён и подруг, раздают интервью.Это пиар сопровождение.В окопах одни, пиарятся и наживаются на войне другие.Причём на Украине все это принимает совершенно бесстыжие формы. Абсолютное разложение, абсолютная коррупция.87 процентовИгорь Мосийчук, бывший депутат Рады, утверждает: 87 процентов бюджета Украины - это деньги западных налогоплательщиков.Но при этом на Украине растет количество дорогих покупок. Например, автомобилей.13 роллс-ройсов13 украинцев во время войны купили Роллс Ройс Спектр за 600 тысяч долларов штука.И на 17 процентов машин больше продали за год на Украине (в денежном исчислении).Всего было продано 260 тысяч иномарок.Кто же их покупает? Явно не те, кого ловят на улицах, блокируют и травят газом в машинах, вытаскивают из трамваев (как в недавнем видео из Харькова, где вагон специально останавливают во время движения, чтобы будущие "защитники" не успели сбежать на остановке).Нет, конечно. Покупает "элита", но не самого высшего класса. Высшая - давно не на Украине.Где, например, дети мэров Киева и Львова?Элита и их сыновьяДети мэра Киева Кличко не собираются ни жить на Украине, ни идти в армию."К СОЖАЛЕНИЮ, - сказал Кличко, - они граждане другой страны."Как будто это не был выбор самого Кличко. Его дети и родились, и всю жизнь живут в Германии. Где Кличко с женой заблаговременно купили дом, усадьбу и много чего ещё обустроили - и детям, и внукам, и правнукам.А теперь - вот такое иезуитское "к сожалению, они не граждане Украины".Брат Виталия Кличко Владимир придерживается той же точки зрения. Он рассказывал немецкому телеканалу, что "не готов умереть за Украину, готов жить за Украину, что гораздо сложнее".Наверное, многие на Украине охотно поменялись бы с Владимиром Кличко возможностью "сложно пожить за Украину"Взрослые дети мэра Львова Садового учатся в Британии.Будут ли они служить?"Когда придет их время служить в войске, они будут служить в войске", - не моргнув глазом, отвечает Садовой.Так он отвечает уже много лет.А между тем Ивану-Павлу, старшему сыну, 22 года, он учится и уже работает маркетологом в Ноттингеме, в Англии.В ближайшие месяцы на Украине будет принято решение о снижении призывного возраста. Как мы слышим, даже до 15 лет?Наверное, Иван-Павел вернётся? Так же как его младший брат Таддей-Лука, которому 20 лет, и он тоже учится в Англии?Как все прекрасно понимают, детей Садового "у войску" никогда не будетТак же, как детей всех президентов Украины.120 человек и 61 миллионИ грустная для любого грантоеда новость пришла из США.Конгресс не выделил денег на функционирование подразделения при Государственном Департаменте США по "борьбе с дезинформацией".Пожалели какие-то жалкие 61 миллион долларов в год.Это что, полмиллиона долларов в год на каждого "борца с дезинформацией"? Какие же тёплые, нагретые места были в Вашингтоне!Немалые косточки с барского стола перепадали и "меньшим братьям" на Украине.Разумеется, бюджет подразделения не ограничивался этими миллионами.Еще больше миллионов4,8 миллиона долларов на "лидеров мнений" на Украине потратили в США.Но это капля в море. Какие там 4,8 миллиона. Воровали миллиардами.Но все равно, приятно, когда грантоедские "дезинформаторщики" получают ногой под зад.Ну а чиновники и другие воры с Украины так нажились на "помощи США", что их имущество скопом арестовали - но не на Украине, а в другой стране мира.Новые украинцы в ШвейцарииШвейцария арестовала все дома, которые приобрели украинцы в Швейцарии ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, пока украинцы не покажут происхождение средств.Ну, с почином! Интересная практика. Наверное, скоро она распространится на другие страны.Сколько же было тех домов, приобретённых во время войны внезапно разбогатевшими гражданами Украины , что Швейцария решила наложить на них арест?А из прибалтийских республик приходят радостные новости: наконец-то они скинули с себя ярмо имперской электроэнергии.Теперь независимые! Легкость и счастье переполняют душу. Но кошельки - наоборот, пустеют.В 50 раз дороже"В пятницу в Эстонии электричество будет стоить в 50 раз дороже, чем в Финляндии. "Такие заголовки появились в газетах одного из "прибалтийских тигров".Как такое возможно?Во-первых, стоимость электричества там зависит от многих факторов, и в некоторые дни - вот так, может быть даже в 50 раз дороже.А во-вторых, и это главное, Эстония с гордостью отсоединилась от электросистемы России.Вот и все, что надо знать про мощный европейский уровень жизни в Эстонии.Если в Латвии президент гей, в Литве - бывший член литовской Компартии, то чем знаменит глава Эстонии?Президент Эстонии - молекулярный генетик, бывший ректор университета, впоследствии директор музея. Предыдущий ректор университета досрочно ушёл с должности, так как стал министром обороны.Эстония - маленькая страна. Выбирать, видимо, не из кого. Сегодня ты ректор, завтра министр обороны, послезавтра президент. Потом опять станешь директором музея.Да какая разница!Президент Эстонии имеет меньше самостоятельности, чем директор местного музея.Правительство может только "радоваться" новым ценам на электроэнергию. Никаких отклонений от общего курса. Изображаем радость и счастье.Нет больше тех проклятых российских гигаватт!В Латвии штрафуют за время фейерверкаА власти Риги всерьёз озаботились тем, что кто-то может в новый год запустить фейерверк "по московскому времени".Если так сделает ваш сосед, сразу звоните в полицию! - призывает мэрия.Нарушителя оштрафуют на 2900 евро только за то, что он запустит фейерверк в 23.00!Поскольку 23.00 - это по московскому времени - 24.00, то есть наступление Нового года.Были хорошие сказки в нашем детстве: про Чиполлино, например, где злые сеньор Помидор и принц Лимон запрещали дышать, говорить и смеяться.Но даже там не додумались до наказания за фейерверк "в 23.00".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Павла Волкова "Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года"

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, эстония, швейцария, владимир зеленский, владимир кличко, александр дубинский, сизо, рада, елена мурзина