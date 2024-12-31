https://ukraina.ru/20241231/1060076816.html

Сплоченность и единение. Киселев о главном достижении российского общества в 2024 году

Сплоченность и единение. Киселев о главном достижении российского общества в 2024 году - 31.12.2024 Украина.ру

Сплоченность и единение. Киселев о главном достижении российского общества в 2024 году

Главной темой последнего в 2024 году выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало качественное изменение российского общества.

2024-12-31T06:33

2024-12-31T06:33

2024-12-31T06:33

россия

запад

киселев

владимир путин

вооруженные силы украины

брикс

нато

эксклюзив

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о с чем подошли к Новому году российская армия и российское общество."На фронте у наших бойцов новые прорывы", — говорит он.За минувшую неделю вооруженные силы России взяли под контроль восемь населенных пунктов: Лозовая и Загрызово – в Харьковской области; Ивановка, Гигант, Островское, Красное, Новый Труд и Сторожевое – в ДНР. Флаг в Лозовой устанавливали просто: бойцы из 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии невозмутимо проследовали к центральной площади с памятником и зафиксировали приобретение. Ивановка может стать плацдармом для дальнейшего наступления на юг – на Ямполовку и Торское. Идут бои у Нововасильевки и Успеновки, откуда до границы Днепропетровской области остается менее семи километров.Киселев цитирует вээсушника, который говорит украинским СМИ о неизбежности сражения за Днепропетровскую область."Мы постепенно отходим к главной линии обороны перед Днепром", — жалуется украинский военный."Отходить могут, но закрепиться на новых рубежах не удается", — отчасти сомневается в его словах телеведущий, поскольку российские войска минируют важные для ВСУ логистические маршруты, в том числе и с помощью наземных беспилотников, которые тянут за собой длинную цепь из мин и позволяют не рисковать жизнями солдат.Запад серьезно беспокоит та скорость, с которой отступают ВСУ. Особенно в районе Красноармейска/Покровская – важнейшего узла снабжения украинской группировки в Донбассе."Все это – и удары возмездия по энергетике, и потеря территорий – закономерный итог глупых идей киевского режима", — констатирует факт телеведущий.В подтверждение своих слов он приводит данные газеты The New York Times, которая указывается, что у Киева почти не осталось ракет: из 500 американских ATACMS на складах менее 10 процентов. Запасы истощились еще к концу лета, а ждать, что избранный американский президент как-то исправит ситуацию, не приходится. Ограниченные американские поставки уже были направлены на Ближний Восток и в Азию.Кроме того, Киселев обращает внимание, что лозунг "поддержка Украины до победного конца" в Европе уже забыт."И британская Guardian, и немецкая Tagesschau пишут, что эти завиральные идеи больше не находят поддержки", — говорит он.Число тех, кто считает уступку украинских территорий необходимой для прекращения войны, существенно выросло: если в марте 2023 года так считали 35%, то сейчас это большинство – 53%. На самой Украине даже самые радикальные элементы выдохлись, перегорели и больше не верят в успех.В то же время, успех российских войск налицо. Новые системы российского оружия, поставленные на поток, лучшие в мире – от истребителей и беспилотников до танков и "Орешника". О силе духа народа говорит и число добровольцев, идущих на военный контракт: по году – более 440 тысяч."Наша армия – сильнейшая на планете, — утверждает телеведущий. — И еще, в отличие от стран Запада, любой из них – мы – уверены в нашем лидере".За Владимира Путина на мартовских выборах проголосовало более 87% при высочайшей явке. Сложилось так называемое президентское супербольшинство. За год значительно изменилось и восприятие России извне. Показательным здесь был саммит стран БРИКС в Казани. Кроме стран-членов объединения в столице Татарстана были представлены в общей сложности 36 государств, суммарное население которых составляет 4 миллиарда 700 миллионов человек – почти 60% населения Земли."Это уже мировое большинство, которое России доверяет, которое на Россию надеется", — говорит Киселев.Главным же достижением России за прошедший год он считает сплоченность общества:В 2024 году по опросу ВЦИОМ 94% граждан России назвали себя патриотами."Любовь к Родине практически для всех – за очень редким исключением – стала естественной нормой, рождающей вдохновение жить с высоким ощущением того, что несет в себе простое слово "мы". Мы – можем, мы – сделаем, мы – понимаем. Мы – есть и будем. Наперекор всему. И таким образом мы – бессмертны. С этим чувством наши бойцы идут в атаку. Своим примером заражают тех, кто работает в тылу. Наша армия становится для всего общества нравственным ориентиром, эталоном патриотизма. К этой спасительной для России связке мы в 2024 году вернулись уже окончательно", — утверждает Киселев.Он вспоминает слова Путина, который назвал проявившийся в наши дни народный характер "бронежилетом страны". С такими словами он обращался к награжденным в Кремле в День российской Конституции. Но президенту при всем желании не наградить лично всех, поскольку героизм на фронте носит массовый характер. Различных государственных награда удостоены сотни тысяч наших воинов. Именно они и становятся новой элитой страны, что создает в России новое качество общества."И в какой-то степени, пусть через парадокс, — считает телеведущий, — мы Западу за эти наши внутренние оздоравливающие процессы можем быть даже благодарны".По его мнению, враги России духовно пробудили русских людей, пробудили в них честь, совесть, непреклонную волю и идею жертвенного поступка ради блага всего общества.О том, к чему в новом году следует готовиться российскому обществу — в материале "Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить"

https://ukraina.ru/20241230/1060075341.html

https://ukraina.ru/20241230/1060069733.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

россия, запад, киселев, владимир путин, вооруженные силы украины, брикс, нато, эксклюзив