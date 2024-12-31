Сплоченность и единение. Киселев о главном достижении российского общества в 2024 году - 31.12.2024 Украина.ру
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Сплоченность и единение. Киселев о главном достижении российского общества в 2024 году
Сплоченность и единение. Киселев о главном достижении российского общества в 2024 году - 31.12.2024 Украина.ру
Сплоченность и единение. Киселев о главном достижении российского общества в 2024 году
Главной темой последнего в 2024 году выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало качественное изменение российского общества.
2024-12-31T06:33
2024-12-31T06:33
россия
запад
киселев
владимир путин
вооруженные силы украины
брикс
нато
эксклюзив
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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о с чем подошли к Новому году российская армия и российское общество."На фронте у наших бойцов новые прорывы", — говорит он.За минувшую неделю вооруженные силы России взяли под контроль восемь населенных пунктов: Лозовая и Загрызово – в Харьковской области; Ивановка, Гигант, Островское, Красное, Новый Труд и Сторожевое – в ДНР. Флаг в Лозовой устанавливали просто: бойцы из 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии невозмутимо проследовали к центральной площади с памятником и зафиксировали приобретение. Ивановка может стать плацдармом для дальнейшего наступления на юг – на Ямполовку и Торское. Идут бои у Нововасильевки и Успеновки, откуда до границы Днепропетровской области остается менее семи километров.Киселев цитирует вээсушника, который говорит украинским СМИ о неизбежности сражения за Днепропетровскую область."Мы постепенно отходим к главной линии обороны перед Днепром", — жалуется украинский военный."Отходить могут, но закрепиться на новых рубежах не удается", — отчасти сомневается в его словах телеведущий, поскольку российские войска минируют важные для ВСУ логистические маршруты, в том числе и с помощью наземных беспилотников, которые тянут за собой длинную цепь из мин и позволяют не рисковать жизнями солдат.Запад серьезно беспокоит та скорость, с которой отступают ВСУ. Особенно в районе Красноармейска/Покровская – важнейшего узла снабжения украинской группировки в Донбассе."Все это – и удары возмездия по энергетике, и потеря территорий – закономерный итог глупых идей киевского режима", — констатирует факт телеведущий.В подтверждение своих слов он приводит данные газеты The New York Times, которая указывается, что у Киева почти не осталось ракет: из 500 американских ATACMS на складах менее 10 процентов. Запасы истощились еще к концу лета, а ждать, что избранный американский президент как-то исправит ситуацию, не приходится. Ограниченные американские поставки уже были направлены на Ближний Восток и в Азию.Кроме того, Киселев обращает внимание, что лозунг "поддержка Украины до победного конца" в Европе уже забыт."И британская Guardian, и немецкая Tagesschau пишут, что эти завиральные идеи больше не находят поддержки", — говорит он.Число тех, кто считает уступку украинских территорий необходимой для прекращения войны, существенно выросло: если в марте 2023 года так считали 35%, то сейчас это большинство – 53%. На самой Украине даже самые радикальные элементы выдохлись, перегорели и больше не верят в успех.В то же время, успех российских войск налицо. Новые системы российского оружия, поставленные на поток, лучшие в мире – от истребителей и беспилотников до танков и "Орешника". О силе духа народа говорит и число добровольцев, идущих на военный контракт: по году – более 440 тысяч."Наша армия – сильнейшая на планете, — утверждает телеведущий. — И еще, в отличие от стран Запада, любой из них – мы – уверены в нашем лидере".За Владимира Путина на мартовских выборах проголосовало более 87% при высочайшей явке. Сложилось так называемое президентское супербольшинство. За год значительно изменилось и восприятие России извне. Показательным здесь был саммит стран БРИКС в Казани. Кроме стран-членов объединения в столице Татарстана были представлены в общей сложности 36 государств, суммарное население которых составляет 4 миллиарда 700 миллионов человек – почти 60% населения Земли."Это уже мировое большинство, которое России доверяет, которое на Россию надеется", — говорит Киселев.Главным же достижением России за прошедший год он считает сплоченность общества:В 2024 году по опросу ВЦИОМ 94% граждан России назвали себя патриотами."Любовь к Родине практически для всех – за очень редким исключением – стала естественной нормой, рождающей вдохновение жить с высоким ощущением того, что несет в себе простое слово "мы". Мы – можем, мы – сделаем, мы – понимаем. Мы – есть и будем. Наперекор всему. И таким образом мы – бессмертны. С этим чувством наши бойцы идут в атаку. Своим примером заражают тех, кто работает в тылу. Наша армия становится для всего общества нравственным ориентиром, эталоном патриотизма. К этой спасительной для России связке мы в 2024 году вернулись уже окончательно", — утверждает Киселев.Он вспоминает слова Путина, который назвал проявившийся в наши дни народный характер "бронежилетом страны". С такими словами он обращался к награжденным в Кремле в День российской Конституции. Но президенту при всем желании не наградить лично всех, поскольку героизм на фронте носит массовый характер. Различных государственных награда удостоены сотни тысяч наших воинов. Именно они и становятся новой элитой страны, что создает в России новое качество общества."И в какой-то степени, пусть через парадокс, — считает телеведущий, — мы Западу за эти наши внутренние оздоравливающие процессы можем быть даже благодарны".По его мнению, враги России духовно пробудили русских людей, пробудили в них честь, совесть, непреклонную волю и идею жертвенного поступка ради блага всего общества.О том, к чему в новом году следует готовиться российскому обществу — в материале "Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить"
https://ukraina.ru/20241230/1060075341.html
https://ukraina.ru/20241230/1060069733.html
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Сергей Зуев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, запад, киселев, владимир путин, вооруженные силы украины, брикс, нато, эксклюзив
Россия, Запад, Киселев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, БРИКС, НАТО, Эксклюзив

Сплоченность и единение. Киселев о главном достижении российского общества в 2024 году

06:33 31.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкIV Международный форум русскоязычных вещателей
IV Международный форум русскоязычных вещателей - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
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Главной темой последнего в 2024 году выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало качественное изменение российского общества.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о с чем подошли к Новому году российская армия и российское общество.
"На фронте у наших бойцов новые прорывы", — говорит он.
За минувшую неделю вооруженные силы России взяли под контроль восемь населенных пунктов: Лозовая и Загрызово – в Харьковской области; Ивановка, Гигант, Островское, Красное, Новый Труд и Сторожевое – в ДНР. Флаг в Лозовой устанавливали просто: бойцы из 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии невозмутимо проследовали к центральной площади с памятником и зафиксировали приобретение.
Ивановка может стать плацдармом для дальнейшего наступления на юг – на Ямполовку и Торское. Идут бои у Нововасильевки и Успеновки, откуда до границы Днепропетровской области остается менее семи километров.
Киселев цитирует вээсушника, который говорит украинским СМИ о неизбежности сражения за Днепропетровскую область.
"Мы постепенно отходим к главной линии обороны перед Днепром", — жалуется украинский военный.
"Отходить могут, но закрепиться на новых рубежах не удается", — отчасти сомневается в его словах телеведущий, поскольку российские войска минируют важные для ВСУ логистические маршруты, в том числе и с помощью наземных беспилотников, которые тянут за собой длинную цепь из мин и позволяют не рисковать жизнями солдат.
Запад серьезно беспокоит та скорость, с которой отступают ВСУ. Особенно в районе Красноармейска/Покровская – важнейшего узла снабжения украинской группировки в Донбассе.
"Все это – и удары возмездия по энергетике, и потеря территорий – закономерный итог глупых идей киевского режима", — констатирует факт телеведущий.
В подтверждение своих слов он приводит данные газеты The New York Times, которая указывается, что у Киева почти не осталось ракет: из 500 американских ATACMS на складах менее 10 процентов. Запасы истощились еще к концу лета, а ждать, что избранный американский президент как-то исправит ситуацию, не приходится. Ограниченные американские поставки уже были направлены на Ближний Восток и в Азию.
Кроме того, Киселев обращает внимание, что лозунг "поддержка Украины до победного конца" в Европе уже забыт.
"И британская Guardian, и немецкая Tagesschau пишут, что эти завиральные идеи больше не находят поддержки", — говорит он.
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"Красноармейск может подождать": военкор о том, почему нужно выходить в тыл Запорожской группировке ВСУСо стратегической точки зрения ВС РФ целесообразно выходить в тыл всей Запорожской группировке ВСУ. Если они не идиоты, они будут оттуда отходить. И тогда ВС РФ могут поддавить их с юга, продвигаясь на Орехов и Гуляйполе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Число тех, кто считает уступку украинских территорий необходимой для прекращения войны, существенно выросло: если в марте 2023 года так считали 35%, то сейчас это большинство – 53%. На самой Украине даже самые радикальные элементы выдохлись, перегорели и больше не верят в успех.
В то же время, успех российских войск налицо. Новые системы российского оружия, поставленные на поток, лучшие в мире – от истребителей и беспилотников до танков и "Орешника". О силе духа народа говорит и число добровольцев, идущих на военный контракт: по году – более 440 тысяч.
"Наша армия – сильнейшая на планете, — утверждает телеведущий. — И еще, в отличие от стран Запада, любой из них – мы – уверены в нашем лидере".
За Владимира Путина на мартовских выборах проголосовало более 87% при высочайшей явке. Сложилось так называемое президентское супербольшинство. За год значительно изменилось и восприятие России извне. Показательным здесь был саммит стран БРИКС в Казани. Кроме стран-членов объединения в столице Татарстана были представлены в общей сложности 36 государств, суммарное население которых составляет 4 миллиарда 700 миллионов человек – почти 60% населения Земли.
"Это уже мировое большинство, которое России доверяет, которое на Россию надеется", — говорит Киселев.
Главным же достижением России за прошедший год он считает сплоченность общества:
"Именно сплоченность гарантирует все названные успехи. Сплоченность, единение – вот условие и наших будущих побед".
В 2024 году по опросу ВЦИОМ 94% граждан России назвали себя патриотами.
"Любовь к Родине практически для всех – за очень редким исключением – стала естественной нормой, рождающей вдохновение жить с высоким ощущением того, что несет в себе простое слово "мы". Мы – можем, мы – сделаем, мы – понимаем. Мы – есть и будем. Наперекор всему. И таким образом мы – бессмертны. С этим чувством наши бойцы идут в атаку. Своим примером заражают тех, кто работает в тылу. Наша армия становится для всего общества нравственным ориентиром, эталоном патриотизма. К этой спасительной для России связке мы в 2024 году вернулись уже окончательно", — утверждает Киселев.
Алехин - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Вчера, 10:51
Коренной перелом: когда его ждать? Полковник Алёхин о военных итогах 2024 года и прогнозах на 2025Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру подвёл итоги 2024 года на поле боя и рассказал о том, чего стоит ожидать и чего необходимо достичь России в 2025 году
Он вспоминает слова Путина, который назвал проявившийся в наши дни народный характер "бронежилетом страны". С такими словами он обращался к награжденным в Кремле в День российской Конституции. Но президенту при всем желании не наградить лично всех, поскольку героизм на фронте носит массовый характер. Различных государственных награда удостоены сотни тысяч наших воинов. Именно они и становятся новой элитой страны, что создает в России новое качество общества.
"И в какой-то степени, пусть через парадокс, — считает телеведущий, — мы Западу за эти наши внутренние оздоравливающие процессы можем быть даже благодарны".
По его мнению, враги России духовно пробудили русских людей, пробудили в них честь, совесть, непреклонную волю и идею жертвенного поступка ради блага всего общества.
О том, к чему в новом году следует готовиться российскому обществу — в материале "Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить"
 
РоссияЗападКиселевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБРИКСНАТОЭксклюзив
 
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