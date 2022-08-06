"У них были все отклонения": украинский политик Царев о людоедстве в полке "Азов"* - 06.08.2022 Украина.ру
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"У них были все отклонения": украинский политик Царев о людоедстве в полке "Азов"*
"У них были все отклонения": украинский политик Царев о людоедстве в полке "Азов"* - 06.08.2022 Украина.ру
"У них были все отклонения": украинский политик Царев о людоедстве в полке "Азов"*
У полка "Азов"* были все отклонения, которые только можно представить, в том числе и каннибализм, потому что они считали себя сверхлюдьми и могли позволять себе все, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-08-06T05:30
2022-08-06T05:30
"азов"
новости
олег царев
каннибализм
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Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков ранее сообщил, что пленный боевик "Азова"* рассказал, что в полку практиковали людоедство.По его мнению, не факт, что "азовцы" ели людей, чтобы наесться, это был символ того, что у них нет никаких ограничений и они сверхлюди.Полный текст интервью можно прочитать здесь.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.
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"азов", новости, олег царев, каннибализм

"У них были все отклонения": украинский политик Царев о людоедстве в полке "Азов"*

05:30 06.08.2022
 
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У полка "Азов"* были все отклонения, которые только можно представить, в том числе и каннибализм, потому что они считали себя сверхлюдьми и могли позволять себе все, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков ранее сообщил, что пленный боевик "Азова"* рассказал, что в полку практиковали людоедство.
У психологов есть — это Фрейд придумал это слово – "перверсия", сексуальное отклонение. Судя по всему, у них были все отклонения, которые только можно представить. Ну и каннибализм тоже входит в этот перечень, поэтому нет ничего удивительного.
Олег Царев интервью
Олег Царев
Народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, не факт, что "азовцы" ели людей, чтобы наесться, это был символ того, что у них нет никаких ограничений и они сверхлюди.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.
Зеленский
6 июня, 14:15
Приходит прозрение. Запад и «Азов» признают, что Россия побеждаетУже не только США и Европа, но и украинские националисты вынуждены признать преимущество России, что вынудило президента Украины Владимира Зеленского усилить охрану — опасаясь либо покушения военных ВСУ, либо ликвидации западными спецслужбами
 
"Азов"НовостиОлег Царевканнибализм
 
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