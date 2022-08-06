"У них были все отклонения": украинский политик Царев о людоедстве в полке "Азов"*
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У полка "Азов"* были все отклонения, которые только можно представить, в том числе и каннибализм, потому что они считали себя сверхлюдьми и могли позволять себе все, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков ранее сообщил, что пленный боевик "Азова"* рассказал, что в полку практиковали людоедство.
У психологов есть — это Фрейд придумал это слово – "перверсия", сексуальное отклонение. Судя по всему, у них были все отклонения, которые только можно представить. Ну и каннибализм тоже входит в этот перечень, поэтому нет ничего удивительного.
По его мнению, не факт, что "азовцы" ели людей, чтобы наесться, это был символ того, что у них нет никаких ограничений и они сверхлюди.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.
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