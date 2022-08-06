https://ukraina.ru/20220806/1037345437.html

"У них были все отклонения": украинский политик Царев о людоедстве в полке "Азов"*

"У них были все отклонения": украинский политик Царев о людоедстве в полке "Азов"* - 06.08.2022 Украина.ру

"У них были все отклонения": украинский политик Царев о людоедстве в полке "Азов"*

У полка "Азов"* были все отклонения, которые только можно представить, в том числе и каннибализм, потому что они считали себя сверхлюдьми и могли позволять себе все, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-08-06T05:30

2022-08-06T05:30

2022-08-06T05:30

"азов"

новости

олег царев

каннибализм

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Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков ранее сообщил, что пленный боевик "Азова"* рассказал, что в полку практиковали людоедство.По его мнению, не факт, что "азовцы" ели людей, чтобы наесться, это был символ того, что у них нет никаких ограничений и они сверхлюди.Полный текст интервью можно прочитать здесь.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20220606/1034101232.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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"азов", новости, олег царев, каннибализм