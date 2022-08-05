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"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова
"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова - 05.08.2022 Украина.ру
"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова
Призыв нанести ракетный удар по памятнику Степану Бандере во Львове обернулся для жителя Львова неприятностями – он был задержан сотрудниками СБУ. Об этом 5 августа сообщило на своей официальной странице в Facebook* управление СБУ по Львовской области.
2022-08-05T15:32
2022-08-05T15:32
2022-08-05T15:32
бандера
львов
сбу
украина
новости
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Сотрудники спецслужбы уже отчитались, что "задержали предателей", имеющих "коллаборационистские намерения". В сообщении СБУ также говорится, что один из задержанных призыва ударить "Калибром" по памятнику Бандере во Львове и даже передал действующему военнослужащему Народной Милиции ДНР координаты памятника. В качестве доказательства СБУ публикует скриншоты переписки задержанного из социальной сети "Одноклассники".Следователи СБУ объявили "злоумышленникам" о подозрении по статье 436 Криминального кодекса Украины. В настоящий момент идет досудебное расследование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20220722/1036769033.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бандера, львов, сбу, украина, новости
"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова
Призыв нанести ракетный удар по памятнику Степану Бандере во Львове обернулся для жителя Львова неприятностями – он был задержан сотрудниками СБУ. Об этом 5 августа сообщило на своей официальной странице в Facebook* управление СБУ по Львовской области.
Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призвавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывали украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессоры.
Сотрудники спецслужбы уже отчитались, что "задержали предателей", имеющих "коллаборационистские намерения".
В сообщении СБУ также говорится, что один из задержанных призыва ударить "Калибром" по памятнику Бандере во Львове и даже передал действующему военнослужащему Народной Милиции ДНР координаты памятника. В качестве доказательства СБУ публикует скриншоты переписки задержанного из социальной сети "Одноклассники".
Следователи СБУ объявили "злоумышленникам" о подозрении по статье 436 Криминального кодекса Украины. В настоящий момент идет досудебное расследование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.