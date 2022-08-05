"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова - 05.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220805/1037343567.html
"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова
"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова - 05.08.2022 Украина.ру
"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова
Призыв нанести ракетный удар по памятнику Степану Бандере во Львове обернулся для жителя Львова неприятностями – он был задержан сотрудниками СБУ. Об этом 5 августа сообщило на своей официальной странице в Facebook* управление СБУ по Львовской области.
2022-08-05T15:32
2022-08-05T15:32
бандера
львов
сбу
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101683/93/1016839325_629:0:2444:1021_1920x0_80_0_0_0973726000ebebf30e4f4347bf000a1c.jpg
Сотрудники спецслужбы уже отчитались, что "задержали предателей", имеющих "коллаборационистские намерения". В сообщении СБУ также говорится, что один из задержанных призыва ударить "Калибром" по памятнику Бандере во Львове и даже передал действующему военнослужащему Народной Милиции ДНР координаты памятника. В качестве доказательства СБУ публикует скриншоты переписки задержанного из социальной сети "Одноклассники".Следователи СБУ объявили "злоумышленникам" о подозрении по статье 436 Криминального кодекса Украины. В настоящий момент идет досудебное расследование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20220722/1036769033.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101683/93/1016839325_540:0:2432:1419_1920x0_80_0_0_22cd8802673350ace640793635ec8644.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
бандера, львов, сбу, украина, новости

"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова

15:32 05.08.2022
 
© РИА Новости . Мирослав Лужецкий / Перейти в фотобанкОткрытие памятника С. Бандере во Львове
Открытие памятника С. Бандере во Львове - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Мирослав Лужецкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Призыв нанести ракетный удар по памятнику Степану Бандере во Львове обернулся для жителя Львова неприятностями – он был задержан сотрудниками СБУ. Об этом 5 августа сообщило на своей официальной странице в Facebook* управление СБУ по Львовской области.
Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призвавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывали украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессоры.
Сотрудники спецслужбы уже отчитались, что "задержали предателей", имеющих "коллаборационистские намерения".

В сообщении СБУ также говорится, что один из задержанных призыва ударить "Калибром" по памятнику Бандере во Львове и даже передал действующему военнослужащему Народной Милиции ДНР координаты памятника. В качестве доказательства СБУ публикует скриншоты переписки задержанного из социальной сети "Одноклассники".
Следователи СБУ объявили "злоумышленникам" о подозрении по статье 436 Криминального кодекса Украины. В настоящий момент идет досудебное расследование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мероприятия в честь годовщины УПА во Львове - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 12:08
В Раде пригрозили поставить памятник Бандере в ТирасполеДепутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 22 июля в своем Telegram пригрозил поставить памятник пособнику гитлеровцев Степану Бандере в Тирасполе
 
БандераЛьвовСБУУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Военный эксперт о том, куда отодвинуть артиллерию ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Донецка
17:17От любви до трибунала: на что США намекнули Зеленскому и о чём предупреждает КНР- Гаспарян
17:15Дальше – голая степь. Суздальцев о том, когда ВСУ уже побегут из Донбасса
16:59Семь десятков пособников ВСУ задержаны на освобожденных территориях
16:45Генеральное сражение в Донбассе, неприступный Херсон. О чём говорили эксперты 5 августа
16:45Раз стрельнул и инфаркт. Военный эксперт о том, как Россия выбила лучшую часть ВСУ
16:30Хроника событий на Украине на 16:00 5 августа
16:30Украинцы принесли 70 бюстов Ленина к Бранденбургским воротам в Берлине
16:15Головная боль для нас. Военный эксперт о дилемме, с которой столкнулись ВСУ в Донбассе
16:10Черный рынок оружия, ложь Киева не прошла: что говорили об Украине в мире 5 августа
16:03Ищенко рассказал, кто такой украинец и возможна ли полная денацификация страны. Видео
15:59Еврокомиссия заявила, что поставки украинского зерна в Европу спасают Африку от голода
15:52Половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений
15:45Местные "афганцы" так думают. Военный эксперт о том, как Россия будет штурмовать Харьков
15:40"Слон в посудной лавке": Конгрессмены США пожаловались на украинскую коллегу за агрессию
15:32"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова
15:25"Дело" Amnesty International: Украина наносит ответный удар
15:23Алексей Мухин: Есть основания признать МИД Украины террористической организацией
15:18Россия стремительно строит новый мир. Блинкен даже не успел схватиться за пуговицу Лаврова
15:15Военный эксперт Баранец рассказал, с чем столкнулась Россия, выбивая ВСУ из Соледара
Лента новостейМолния