https://ukraina.ru/20220805/1037343567.html

"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова

"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова - 05.08.2022 Украина.ру

"Призывал ударить по Бандере": СБУ задержала жителя Львова

Призыв нанести ракетный удар по памятнику Степану Бандере во Львове обернулся для жителя Львова неприятностями – он был задержан сотрудниками СБУ. Об этом 5 августа сообщило на своей официальной странице в Facebook* управление СБУ по Львовской области.

2022-08-05T15:32

2022-08-05T15:32

2022-08-05T15:32

бандера

львов

сбу

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101683/93/1016839325_629:0:2444:1021_1920x0_80_0_0_0973726000ebebf30e4f4347bf000a1c.jpg

Сотрудники спецслужбы уже отчитались, что "задержали предателей", имеющих "коллаборационистские намерения". В сообщении СБУ также говорится, что один из задержанных призыва ударить "Калибром" по памятнику Бандере во Львове и даже передал действующему военнослужащему Народной Милиции ДНР координаты памятника. В качестве доказательства СБУ публикует скриншоты переписки задержанного из социальной сети "Одноклассники".Следователи СБУ объявили "злоумышленникам" о подозрении по статье 436 Криминального кодекса Украины. В настоящий момент идет досудебное расследование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220722/1036769033.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бандера, львов, сбу, украина, новости