https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html

"Все лимиты исчерпаны", но не только. Почему Германия сокращает помощь Украине

"Все лимиты исчерпаны", но не только. Почему Германия сокращает помощь Украине - 05.08.2022 Украина.ру

"Все лимиты исчерпаны", но не только. Почему Германия сокращает помощь Украине

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T07:43

2022-08-05T07:43

2022-08-05T07:47

эксклюзив

россия

украина

германия

владимир путин

шредер

владимир зеленский

северный поток

северный поток-2

энергетика

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Накануне догадки немецкого общества подтвердились – бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер действительно летал в Москву в конце июля для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. На вопрос корреспондента немецкого телеканала NTV о цели визита политик говорил, что находится на отдыхе, но его жена раскрыла все карты – это вовсе не отпуск, Шрёдер ведёт переговоры по энергетической политике в Москве, а в его окружении уточнили, что центральная тема - поставки по газопроводу "Северный поток".И вот в интервью изданию Stern, опубликованном 3 августа, сам Шрёдер подробно рассказал о своей поездке, в том числе подтвердил факт встречи с российским лидером, с которым находится в дружеских отношениях со времён своего правления, за что неоднократно подвергался критике, но несмотря ни на что отказываться от общения с Путиным не собирается."Принесёт ли личное дистанцирование от Владимира Путина кому-нибудь пользу? Неужели я должен перепрыгивать через каждую палку, которую мне подставляют? Я не такой. Я принял решения, и я поддерживаю их, и я ясно дал понять: может быть, я смогу быть полезен ещё раз. Так почему я должен извиняться?" - заявил Шрёдер.Несмотря на критиков, стремление Шрёдера сохранить диалог с Москвой для минимизации потерь для самой Германии поддерживают многие немцы. Политик рассказал, что получает много писем от соотечественников, в которых говорится: "Хорошо, что есть ещё кто-то, кто поддерживает открытыми каналы связи с Россией в условиях нынешнего конфликта". После выхода интервью Stern поддержку бывшему канцлеру выразили читатели газеты Die Welt: они сошлись во мнении, что Шрёдер даже после ухода с поста пытается сделать всё, чтобы уберечь немецкий народ от вреда, в отличие от нынешних властей, которые как верные вассалы исполняют волю американцев.Немцы вступились за бывшего главу правительства, когда президент Украины Владимир Зеленский назвал его встречу с президентом РФ отвратительным контактом "бывшего лидера могущественного государства с европейскими ценностями".Редкое видение причин и решения украинского кризисаБеседа Шрёдера и Путина касалась не только "Северного потока", но и ситуации на Украине, которая и спровоцировала энергетический кризис в Европе да и не только."Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путём переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте. <...> Хорошо, что президент Турции Эрдоган пытался выступить посредником, но без согласия Вашингтона это не сработает", - сказал политик.На переговорах правительственных делегаций 29 марта украинская сторона представила свой проект соглашений: Украина готова стать нейтральным, внеблоковым, безъядерным государством в обмен на гарантии безопасности, которые не распространяются на Крым и Севастополь, любые военные учения с участием иностранных контингентов будут проводиться только с согласия всех государств - гарантов, включая Россию. Однако уже 6 апреля позиция Киева резко изменилась. Тогда Москва передала свои предложения, но ответа не получила до сих пор. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, к затягиванию даже переговорного процесса, не говоря уже о боевых действиях, власти Украины толкают контролирующий их Вашингтон и его союзники."Реальный вопрос должен заключаться в следующем: хотите ли вы вообще разрешить конфликт? Тогда должны быть уступки с обеих сторон. И это большая ошибка, чтобы заранее принижать возможные уступки Украины как "мир, продиктованный Россией". То, что я изложил, было бы одним из способов прекращения конфликта", - добавил Шрёдер.Тем не менее, желания стать посредником в каких-либо переговорах бывший канцлер ФРГ не изъявлял, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Не стоит забывать что стало причиной, вынудившей Москву на проведение военной спецоперации, - перспектива вступления Украины в НАТО, в результате чего Североатлантический альянс окажется прямо у российских границ, что станет прямой угрозой национальной безопасности РФ. США и НАТО отклонили в конце 2021 года предложение России гарантировать непринятие Украины в ряды военно-политического блока."Членство Украины в НАТО. Благо, кто этому помешал на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Это было мудрое решение", - заявил Шрёдер.После отставки с должности канцлера ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему поступила так: Украина была тогда другой страной, сильно разделённой в области внутренней политики и с большим влиянием олигархов, к тому же, по её мнению, ускоренному вступлению Украины в НАТО препятствовала бы Россия, и это не пошло бы на пользу."Если посмотреть на проблемы, которые действительно актуальны, то они разрешимы. Во-первых, Крым: идея о том, что украинский президент Зеленский снова вернёт Крым военным путём абсурдна. За исключением татарского меньшинства, этот регион является русским, бывший советский государственный и партийный лидер Никита Хрущев передал его Украине, которая в то время входила в состав СССР. В Минских соглашениях было оговорено: Донбасс должен оставаться в составе Украины, но в то же время российское меньшинство должно иметь больше прав. Однако украинцы даже отменили двуязычие в Донбассе. Для этого необходимо найти решение по модели Швейцарской конфедерации", - добавил бывший глава немецкого правительства.Украина всё та же, а канцлер Германии уже не тотВ отличие от Меркель, пользовавшейся авторитетом в Германии и во всём мире, её преемник Шольц не столь решителен в отстаивании национальных интересов, которые зачастую становятся заложником интересов Соединённых Штатов. Например, канцлер молча выслушивал многочисленные оскорбления в свой адрес от посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, рядовые немцы не смогли проглотить "обиженную ливерную колбасу": да, это устойчивое выражение в немецком языке, но отзываться так о лидере страны пребывания, утратив всякую субординацию, это уже чересчур. Позже дипломат каялся, что действительно перегнул палку, и даже попросил о встрече с Шольцем, чтобы лично принести извинения, но уже после увольнения по указу президента Украины Владимира Зеленского. Для немцев это было радостное и долгожданное событие.Кроме того, Шольц предпринял откровенно антироссийские меры, к которым Меркель ни за что ни прибегла. Придя к власти, социал-демократы обещали продолжить курс христианских демократов и не предоставлять оружие странам с территориальными конфликтами, но вскоре забыли об этом и начали оказывать военную помощь Украине, к тому же правительство ФРГ после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР прекратило сертификацию уже готового к запуску газопровода "Северный поток-2", завершения строительства которого Меркель добивалась лично, противостоя Дональду Трампу, бывшему тогда президентом США.Однако, будучи решительным в поддержке Киева на словах, на деле Шольц всячески оттягивает момент её оказания. В адрес Германии регулярно звучат обвинения в невыполнении обязательств в поставках вооружения ВСУ. По первоначальному плану, страны Восточной Европы должны были передать Украине своё оружие, в основном советского производства, хорошо знакомое в применении украинским солдатам, взамен на более современные модели от Берлина, однако Польша, Чехия, Словакия, Словения жалуются, что немецкая сторона не компенсировала им военные запасы. Кроме того, украинские власти рассчитывали получать технику напрямую от правительства ФРГ безвозмездно, но сейчас вынуждены закупать её напрямую у немецких производителей.В ответ на критику министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявляла, что Берлин помогает Киеву всем, чем может, - больше у Бундесвера нет вооружений, которые можно было бы передать Украине в качестве военной помощи, - подчеркнув, что нельзя действовать в ущерб обороноспособности самой Германии. Правда, уже через неделю объявила о выделении Киеву дополнительной помощи, чем вызвала возмущение общественности, в Twitter немцы обращали внимание на то, что это лишь затягивает конфликт на Украине, а не способствует его завершению.1 августа министр обороны Украины Алексей Резников объявил о получении РСЗО Mars II из Германии, в тот же день Шольц сообщил, что ФРГ передаёт Киеву последние военные разработки, которых ещё даже не находятся на вооружении Вооружённых Сил Германии. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что это сделано не из обеспокоенности о боеспособности ВСУ, а для обкатки в реальных условиях новых образцов, чтобы со всеми возможными проколами столкнулась украинская, а не немецкая армия. С гаубицами Panzerhaubitze 2000 (это, правда, не разработка последнего поколения) проблемы возникли уже через месяц, но немцы утверждают, что ВСУ использует их на запредельной интенсивности, поэтому установки выходят из строя, кроме того, осечки дают ЗРК Gepard, неспособные распознать боеприпасы от норвежского производителя.Помощь Германии не безграничнаТем не менее, как написала газета Die Welt, Шольц значительно сократил поставки вооружений киевскому режиму, и тем самым нарушил обещание поддерживать Зеленского. Вопреки словам главы правительства о готовности помогать Украине до тех пор, пока она нуждается, и финансово, и оружием, и гуманитарными грузами, Германия ограничивалась передачей раций, ручных гранат, запчастей к пулемётам и детонирующих шнуров. В первую неделю июля Киев получил от Берлина 42 тысячи продуктовых пайков, а во вторую — 102 небронированных автомашины.Но и это ещё не всё. Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква на брифинге 2 августа обвинил Германию в блокировании финансовой помощи ЕС, предназначенной Киеву.Кроме того, как сообщила в тот же день Süddeutsche Zeitung, отдельные районы, коммуны и целые федеральные земли Германии вводят запрет на приём беженцев с Украины. Власти Саксонии, и так принявшей на 4800 беженцев больше допустимой нормы, объясняют необходимость ограничительных мер превышением максимальное число лиц, имеющих право на получение социальных пособий, Бранденбурга — плотной заселенностью региона, округа Потсдам-Миттельмарк — отсутствием мест в детских садах и школах. К этому добавляется недовольство жителей страны, согласившихся приютить беженцев, возросшими расходами на их содержание, которые несоизмеримы с полученными от государства компенсациями.Солидарность солидарностью, а зима близка и очень дорогаГлавный вопрос в контексте украинского кризиса, который волнует немцев, - сколько за поддержку Украины им придётся заплатить из своих кошельков, прежде всего, это касается тарифов на электроэнергию и газ. По сравнению с прошлым годом стоимость газа в Германии выросла в 3 раза, установив рекордных отметок, и это не предел, предупредила компания Verivox.Энергетический кризис, вот о чём Шрёдер подробнейшим образом расспрашивал Путина в Москве. 14 июня "Газпром" объявил о вынужденном сокращении поставок по "Северному потоку", поскольку немецкая компания Siemens Energy, взявшая на себя обязательства по обслуживанию турбин на газокомпрессорной станции газопровода, не вернула вовремя одну из них после ремонта в Канаде, где она была построена – Оттава расценили её как товар двойного назначения и, ссылаясь на антироссийские санкции, заблокировала отправку."Конечно, я спрашивал именно об этом во время моего визита в Москву, но чёткий ответ гласил: нет никакого политического заявления Кремля о сокращении потока газа. Это в основном техническая и бюрократическая проблема, кстати, с обеих сторон. И одна сторона перекладывает ответственность на другую", - заявил Шрёдер.Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов сообщил, что турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта. Теперь "Газпрому", чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от Евросоюза и Великобритании, чья компания Industrial Turbine Company Limited, входящая в структуру Siemens, проводила ремонт. По информации источников издания "Коммерсантъ", немецкая сторона предоставила "Газпрому" все необходимые документы, гарантирующие надёжность поставок турбин, а именно временное решение для прохождения таможенного контроля, действительное до 26 июля 2023 года, хотя Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля ФРГ заверяло, что отдельное разрешение на транспортировку не требуется, поскольку турбина не подпадает ни под какие санкционные ограничения."Турбины, необходимые для подачи газа в трубопровод в первую очередь, поставляются Siemens и нуждаются в регулярном обслуживании. Но Siemens только что доставил турбину, о которой много говорили, после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур. Почему она там, а не в России, я не понимаю. Одна всегда должна быть в резерве на случай непредвиденных ситуаций, это российский закон. Вторая была в Канаде, а сейчас находится в Мюльхайме, третья сломана и нуждается в ремонте. Номер четыре должна была пройти регулярную проверку на прошлой неделе. Турбина номер пять работает и прокачивает 30 млн кубометров газа в сутки. Таким образом, у нас сейчас 20% от нормального объёма газа в трубопроводе. Это было бы уже 60 млн, в 2 раза больше, если бы была доступна только турбина номер 2. Это ответственность Siemens, если я правильно понимаю", - пояснил Шрёдер, добавив, что работы трубопровода необходимы все 5 турбин.На фоне энергетического кризиса в Германии всё чаще стали вспоминать о "Северном потоке-2", полностью готовом к эксплуатации, который мог бы облегчить ситуацию, однако немецкие власти заблокировали сертификацию газопровода после признания Россией ДНР и ЛНР."Если вы не хотите использовать "Северный поток - 2", придётся нести ответственность за последствия, а они будут огромными в Германии. Для очень многих людей, которым приходится считаться с каждым центом, это становится действительно трудным. И тогда в Германии спросят: почему мы, собственно, отказываемся от газа по трубопроводу "Северный поток - 2"? Почему?" - заявил Шрёдер.На этот вопрос тем временем ответил Олаф Шольц, проводя на производственной площадке компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур осматривал доставленную из Канады турбину для "Северного потока": "Процесс сертификации был завершён по понятным причинам. Есть достаточно мощности у "Северного потока – 1". Недостатка нет".А недостаток всё же есть. Иначе зачем власти Германии прикладывали столько усилий для выведения турбины из-под санкций и возвращении её? Именно по просьбе Берлина Канада отменила ограничения. Более того, из-за подорожания газа 16% предприятий в Германии либо уже сократили производство, либо сделают это в ближайшее время, сообщила 25 июля Торгово-промышленная палата ФРГ, а в будущей конкурентоспособности Германии – которое в значительной степени обеспечивали дешёвые российские энергоресурсы - сомневаются 63% опрошенных представителей организаций. Энергетический кризис грозит ФРГ, чья экономическая система сильно зависит от поставок газа из РФ, потерей лидерских позиций в ЕС, прогнозирует целый ряд европейских СМИ, её место могла бы занять Франция, но ей мешают огромный внешний долг, дефицит торгового баланса, отказ от промышленности и нежелание развивать атомную энергетику, а страны Южной Европы вполне имеют шансы обойти и Германию и Францию в этом вопросе.Украина возрождает ФРГ и ГДРЕсть ещё очень серьёзная проблема, вызванная украинским кризисом, - это раскол Германии. Если в западных регионах излишней поддержку Киеву считают 18% жителей, то в восточных – 34%, по вопросу поставок тяжёлого вооружения мнения разделились так: от 54% до 61% против 32%, показал опрос исследовательской компании Forsa."Это один народ, но два разных племени, если так можно выразиться. Дело в том, что менталитет разный. Долгое время жители ГДР жили в изумительных условиях: 30-40% бюджета шло на социальную сферу – это здоровье, спорт, образование и так далее. Такого не знала ни одна страна мира. В том числе благодаря тому, что была обеспечена военно-силовая составляющая, была Группа советских войск в Германии, которая обеспечивала эту жизнь. В ФРГ ситуация складывалась иначе. <...> Если жители востока страны слушают альтернативные источники информации, то жители на западе – нет. Они верят своим СМИ, которые закрыли правдивую информацию о событиях на постсоветском пространстве, в частности на Украине", - объяснил профессор Института права и национальной безопасности РАНХиГС Сергей Фокин.В свою очередь, научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО (у) Артём Соколов отмечает влияние политических партий на общественные настроения в ФРГ."В СДПГ можно найти как сторонников жёсткого атлантического курса, сторонников безусловной поддержки Киева, так и людей, которые имеют иную позицию, призывают смотреть на ситуацию комплексно и которые видят больше полутонов в той картине, которая есть в Германии. Есть Левые – партия, которая известна своей антивоенной риторикой, которая всегда выступала за прекращение немецкого военного экспорта во все страны мира, она и здесь имеет открытый взгляд в отношении того, что происходит на Украине. Они чаще призывают обращать внимание на то, что происходит в Донбассе, а не только на ту картину, которую стремится представить официальный Киев", - сказал эксперт.Таким образом, спустя 5 месяцев после начала военной спецоперации РФ Германия как член Евросоюза продолжает оказывать помощь Украине, но при возможности власти этой страны с немецкой педантичностью стараются на всём сэкономить: на поставках вооружений, на выделении денег в общий фонд, на обеспечении беженцев, - однако пресловутая евроатлантическая солидарность вынуждает Берлин отказываться от сотрудничества с Россией в ущерб себе и нести колоссальные потери. В этих условиях всё больше немцев стали сомневаться в необходимости оказания такой затратной поддержки Киева и убеждаться в выгоде от кооперации с Москвой.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, германия, владимир путин, шредер, владимир зеленский, северный поток, северный поток-2, энергетика, олаф шольц, меркель