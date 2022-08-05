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Политолог предрек освобождение ДНР в ближайшие три недели
Политолог предрек освобождение ДНР в ближайшие три недели - 05.08.2022 Украина.ру
Политолог предрек освобождение ДНР в ближайшие три недели
Украина ищет оправдания, чтобы оставить города западной части ДНР, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-08-05T07:15
2022-08-05T07:15
2022-08-05T07:15
днр
донецк
всу
новости
андрей суздальцев
освобождение
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Западная часть ДНР контролируется российскими и донецкими военнослужащими с помощью беспилотников, спутников и авиации. Украинская сторона накапливала артиллерию в течение восьми лет. Они бьют по мирным жителям "по традиции, потому что все хорошо пристрелено", заявил эксперт.У ВСУ остаются два важных опорных пункта: Славянск и Краматорск. Дальше в сторону до Днепра - степь с небольшими городками, где не обустроены позиции. В ближайшие две-три недели, предположил Суздальцев, территорию ДНР полностью освободят.Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220721/1036699878.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днр, донецк, всу, новости, андрей суздальцев, освобождение
Политолог предрек освобождение ДНР в ближайшие три недели
Украина ищет оправдания, чтобы оставить города западной части ДНР, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Западная часть ДНР контролируется российскими и донецкими военнослужащими с помощью беспилотников, спутников и авиации. Украинская сторона накапливала артиллерию в течение восьми лет. Они бьют по мирным жителям "по традиции, потому что все хорошо пристрелено", заявил эксперт.
На самом деле Украина ищет оправдания, чтобы покинуть эти города. Зеленский же заявил, что здесь "ад артиллерийский". Это и есть подготовка общественного мнения к тому, что Донбасс придется оставить,
Андрей Суздальцев
политолог
У ВСУ остаются два важных опорных пункта: Славянск и Краматорск. Дальше в сторону до Днепра - степь с небольшими городками, где не обустроены позиции. В ближайшие две-три недели, предположил Суздальцев, территорию ДНР полностью освободят.
Полную версию интервью
Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.