https://ukraina.ru/20220805/1037310081.html

Политолог предрек освобождение ДНР в ближайшие три недели

Политолог предрек освобождение ДНР в ближайшие три недели - 05.08.2022 Украина.ру

Политолог предрек освобождение ДНР в ближайшие три недели

Украина ищет оправдания, чтобы оставить города западной части ДНР, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-08-05T07:15

2022-08-05T07:15

2022-08-05T07:15

днр

донецк

всу

новости

андрей суздальцев

освобождение

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Западная часть ДНР контролируется российскими и донецкими военнослужащими с помощью беспилотников, спутников и авиации. Украинская сторона накапливала артиллерию в течение восьми лет. Они бьют по мирным жителям "по традиции, потому что все хорошо пристрелено", заявил эксперт.У ВСУ остаются два важных опорных пункта: Славянск и Краматорск. Дальше в сторону до Днепра - степь с небольшими городками, где не обустроены позиции. В ближайшие две-три недели, предположил Суздальцев, территорию ДНР полностью освободят.Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220721/1036699878.html

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днр, донецк, всу, новости, андрей суздальцев, освобождение