https://ukraina.ru/20220805/1037288204.html
Эксперт Алехин объяснил, почему Белгород находится еще под угрозой обстрелов ВСУ
Эксперт Алехин объяснил, почему Белгород находится еще под угрозой обстрелов ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру
Эксперт Алехин объяснил, почему Белгород находится еще под угрозой обстрелов ВСУ
Между Харьковом и Белгородом порядка 40 км серой зоны, там орудует ВСУ, они используют кочующие минометы и артиллерию, поэтому армии РФ пока еще не удалось полностью отодвинуть противника от границ России, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-05T05:00
2022-08-05T05:00
2022-08-05T05:00
новости
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белгород
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россия
украина
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По его мнению, России не удалось отодвинуть от границы противника, который обстреливал Белгородскую область.По его словам, армия России огневые точки противника подавляет, потому что ВС РФ помогают наводчики и корректировщики из числа неравнодушных харьковчан.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037274563.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, белгород, харьков, россия, украина
Эксперт Алехин объяснил, почему Белгород находится еще под угрозой обстрелов ВСУ
Между Харьковом и Белгородом порядка 40 км серой зоны, там орудует ВСУ, они используют кочующие минометы и артиллерию, поэтому армии РФ пока еще не удалось полностью отодвинуть противника от границ России, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру