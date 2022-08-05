https://ukraina.ru/20220805/1037288204.html

Эксперт Алехин объяснил, почему Белгород находится еще под угрозой обстрелов ВСУ

Эксперт Алехин объяснил, почему Белгород находится еще под угрозой обстрелов ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру

Эксперт Алехин объяснил, почему Белгород находится еще под угрозой обстрелов ВСУ

Между Харьковом и Белгородом порядка 40 км серой зоны, там орудует ВСУ, они используют кочующие минометы и артиллерию, поэтому армии РФ пока еще не удалось полностью отодвинуть противника от границ России, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-05T05:00

2022-08-05T05:00

2022-08-05T05:00

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По его мнению, России не удалось отодвинуть от границы противника, который обстреливал Белгородскую область.По его словам, армия России огневые точки противника подавляет, потому что ВС РФ помогают наводчики и корректировщики из числа неравнодушных харьковчан.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037274563.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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