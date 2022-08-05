"Мы её почувствовали": Командир российского отряда о западной артиллерии у ВСУ
© Фото : Public domainСАУ CAESAR
© Фото : Public domain
Противостоящие российским добровольцам на славянско-краматорском направлении части ВСУ используют много артиллерии, причём системы западного производства отличаются высокой точностью. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
Отвечая на вопрос издания, он признал, что добровольцы "почувствовали" отличие западной артиллерии, недавно поступившей в распоряжение ВСУ.
Конечно, у неё более высокая точность поражения объектов на нашей территории. Бьют по командным пунктам, по складам боеприпасов, даже по незначительным, по небольшим складам боеприпасов, вычисляя их с помощью беспилотников и разведки. … Если раньше нас начинали обстреливать артиллерией и было время спрятаться, не торопясь, то теперь очень часто бывает, что прилетает к нам быстро и неожиданно, и очень точно.
Он добавил, что применение ВСУ высокоточной артиллерии научило российских добровольцев быть более гибкими.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.