"Мы её почувствовали": Командир российского отряда о западной артиллерии у ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220805/1037287184.html
"Мы её почувствовали": Командир российского отряда о западной артиллерии у ВСУ
"Мы её почувствовали": Командир российского отряда о западной артиллерии у ВСУ - 05.08.2022 Украина.ру
"Мы её почувствовали": Командир российского отряда о западной артиллерии у ВСУ
Противостоящие российским добровольцам на славянско-краматорском направлении части ВСУ используют много артиллерии, причём системы западного производства отличаются высокой точностью. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
2022-08-05T05:45
2022-08-05T05:45
спецоперация
новости
союз добровольцев донбасса
всу
артиллерия
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/84/1034218487_0:178:2560:1618_1920x0_80_0_0_c3b4806b88ad17746a3eea5a69b9bc73.jpg
Отвечая на вопрос издания, он признал, что добровольцы "почувствовали" отличие западной артиллерии, недавно поступившей в распоряжение ВСУ.Он добавил, что применение ВСУ высокоточной артиллерии научило российских добровольцев быть более гибкими.Полностью интервью можно прочитать здесь.Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.Союз добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
https://ukraina.ru/20220721/1036726539.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/84/1034218487_223:0:2499:1707_1920x0_80_0_0_67c2ebc11694d3237c2178ea8d5daaa6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, союз добровольцев донбасса, всу, артиллерия, запад

"Мы её почувствовали": Командир российского отряда о западной артиллерии у ВСУ

05:45 05.08.2022
 
© Фото : Public domainСАУ CAESAR
САУ CAESAR - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Public domain
Читать в
Противостоящие российским добровольцам на славянско-краматорском направлении части ВСУ используют много артиллерии, причём системы западного производства отличаются высокой точностью. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков
Отвечая на вопрос издания, он признал, что добровольцы "почувствовали" отличие западной артиллерии, недавно поступившей в распоряжение ВСУ.

Конечно, у неё более высокая точность поражения объектов на нашей территории. Бьют по командным пунктам, по складам боеприпасов, даже по незначительным, по небольшим складам боеприпасов, вычисляя их с помощью беспилотников и разведки. … Если раньше нас начинали обстреливать артиллерией и было время спрятаться, не торопясь, то теперь очень часто бывает, что прилетает к нам быстро и неожиданно, и очень точно.

Сергей Фомченков
Командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса
Он добавил, что применение ВСУ высокоточной артиллерии научило российских добровольцев быть более гибкими.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 12:20Спецоперация
Кнутов рассказал, как будут уничтожать дальнобойную артиллерию киевского режимаБорьба с дальнобойными вооружениями киевского режима, включая американские РСЗО HIMARS, будет осуществляться с помощью комплексов "Искандер-М" и высокоточных ракет класса "воздух-поверхность". Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Как указано на официальной странице СДД в соцсети ВКонтакте, Союз Добровольцев Донбасса создан для объединения и оказания помощи защитникам мирного населения Донбасса.
Союз добровольцев Донбасса возглавляет депутат Государственной думы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
 
СпецоперацияНовостиСоюз добровольцев ДонбассаВСУартиллерияЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:13Житомир в период военных действий. Охота на ведьм и подготовка к вторжению "северян"
08:17Мова: часть идеологии или всё же язык?
08:06Черновцы - граница-кормилица и напрасные надежды на беженцев
08:00Эксперт рассказал, какая была истинная цель визита Пелоси на Тайвань
07:45Эксперт Маслов объяснил, почему Китай боялся визита Нэнси Пелоси
07:43"Все лимиты исчерпаны", но не только. Почему Германия сокращает помощь Украине
07:30Второго Мариуполя в Харькове не будет – военный обозреватель Алехин
07:26Юрий Кнутов: Россия в Донбассе добилась перелома и готовится испытать на ВСУ новое оружие
07:19Третьяков: история с турбиной – политическая игра против России
07:15Политолог предрек освобождение ДНР в ближайшие три недели
07:00"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на Херсон
06:45Украинская армия уже закончилась: Суздальцев объяснил, с кем Россия сражается в СВО
06:30"Жалко, что их тогда не разбили": ветеран боёв 2014 года о техническом оснащении ВСУ
06:15Политолог Суздальцев объяснил, почему Зеленского ошибочно сравнивают с Гитлером
06:15Олег Царев: Одной из причин Майдана был украинский чернозем, вокруг которого много тайн
06:00Военный эксперт объяснил, почему Россия побеждает в конфликте на Украине
05:45"Мы её почувствовали": Командир российского отряда о западной артиллерии у ВСУ
05:43Юрий Тавровский о причинах американской синофобии и о главной проблеме Китая
05:30"Опережают события": Алехин рассказал, что сейчас происходит в поселке Пески
05:15Российский доброволец объяснил стойкость мобилизованных бойцов ВСУ
Лента новостейМолния