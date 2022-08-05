"Мы её почувствовали": Командир российского отряда о западной артиллерии у ВСУ

Конечно, у неё более высокая точность поражения объектов на нашей территории. Бьют по командным пунктам, по складам боеприпасов, даже по незначительным, по небольшим складам боеприпасов, вычисляя их с помощью беспилотников и разведки. … Если раньше нас начинали обстреливать артиллерией и было время спрятаться, не торопясь, то теперь очень часто бывает, что прилетает к нам быстро и неожиданно, и очень точно.