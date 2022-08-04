Си Цзиньпин разочаровал Зеленского, но тот не теряет надежды
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В.Путина во Французскую Республику
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы лично обсудить СВО с председателем КНР Си Цзиньпином, передает издание South China Morning Post 4 августа
"Я надеялся, что КНР иначе будет реагировать на действия российской стороны. Между тем, до сих Китай "сопротивлялся осуждению ключевого экономического партнера", - заявил Зеленский.
По его мнению, Пекин "имеет большое влияние" на Москву и Украине необходимо использовать это влияние в своих интересах.
Однако, стараясь не усугублять международное напряжение, Зеленский заверил журналистов, что "понимает желание Китая сохранить "сбалансированное" отношение к происходящему конфликту".
1 августа, 07:51American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мираПрезидент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном Такое мнение в статье для журнала American Spectator на днях сформулировал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа