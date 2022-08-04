https://ukraina.ru/20220804/1037282682.html

Си Цзиньпин разочаровал Зеленского, но тот не теряет надежды

Си Цзиньпин разочаровал Зеленского, но тот не теряет надежды - 04.08.2022 Украина.ру

Си Цзиньпин разочаровал Зеленского, но тот не теряет надежды

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы лично обсудить СВО с председателем КНР Си Цзиньпином, передает издание South China Morning Post 4 августа

2022-08-04T11:47

2022-08-04T11:47

2022-08-04T11:47

новости

китай

владимир зеленский

си цзиньпин

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"Я надеялся, что КНР иначе будет реагировать на действия российской стороны. Между тем, до сих Китай "сопротивлялся осуждению ключевого экономического партнера", - заявил Зеленский.По его мнению, Пекин "имеет большое влияние" на Москву и Украине необходимо использовать это влияние в своих интересах.Однако, стараясь не усугублять международное напряжение, Зеленский заверил журналистов, что "понимает желание Китая сохранить "сбалансированное" отношение к происходящему конфликту".

https://ukraina.ru/20220801/1037060328.html

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2022

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новости, китай, владимир зеленский, си цзиньпин