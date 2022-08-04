Си Цзиньпин разочаровал Зеленского, но тот не теряет надежды - 04.08.2022 Украина.ру
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Си Цзиньпин разочаровал Зеленского, но тот не теряет надежды
Си Цзиньпин разочаровал Зеленского, но тот не теряет надежды - 04.08.2022 Украина.ру
Си Цзиньпин разочаровал Зеленского, но тот не теряет надежды
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы лично обсудить СВО с председателем КНР Си Цзиньпином, передает издание South China Morning Post 4 августа
2022-08-04T11:47
2022-08-04T11:47
новости
китай
владимир зеленский
си цзиньпин
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"Я надеялся, что КНР иначе будет реагировать на действия российской стороны. Между тем, до сих Китай "сопротивлялся осуждению ключевого экономического партнера", - заявил Зеленский.По его мнению, Пекин "имеет большое влияние" на Москву и Украине необходимо использовать это влияние в своих интересах.Однако, стараясь не усугублять международное напряжение, Зеленский заверил журналистов, что "понимает желание Китая сохранить "сбалансированное" отношение к происходящему конфликту".
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новости, китай, владимир зеленский, си цзиньпин

Си Цзиньпин разочаровал Зеленского, но тот не теряет надежды

11:47 04.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В.Путина во Французскую Республику
Рабочий визит президента РФ В.Путина во Французскую Республику - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы лично обсудить СВО с председателем КНР Си Цзиньпином, передает издание South China Morning Post 4 августа
"Я надеялся, что КНР иначе будет реагировать на действия российской стороны. Между тем, до сих Китай "сопротивлялся осуждению ключевого экономического партнера", - заявил Зеленский.
По его мнению, Пекин "имеет большое влияние" на Москву и Украине необходимо использовать это влияние в своих интересах.
Однако, стараясь не усугублять международное напряжение, Зеленский заверил журналистов, что "понимает желание Китая сохранить "сбалансированное" отношение к происходящему конфликту".
Президент РФ В. Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 07:51
American Spectator: в разговоре Байдена и Си Цзиньпина решилась судьба однополярного мираПрезидент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по тайваньскому вопросу, что свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном Такое мнение в статье для журнала American Spectator на днях сформулировал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа
 
НовостиКитайВладимир ЗеленскийСи Цзиньпин
 
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