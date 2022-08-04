https://ukraina.ru/20220804/1037276363.html
СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
Следственный комитет РФ устанавливает причастных к ранению военного корреспондента RT Андрея Филатова в Донбассе. Сообщение об этом появилось 3 августа в Telegram-канале ведомства
2022-08-04T09:10
2022-08-04T09:10
2022-08-04T09:10
новости
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Филатов был ранен в районе Авдеевки, во время работы с первой отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР."Следователи СК России установят причастных к совершению данного преступления лиц и дадут их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении ведомства.Также в Следственном комитете добавили, что продолжается работа по установлению ответственных за обстрелы мирного населения Донбасса. В том числе и последних эпизодов, когда от снарядов ВСУ в Александровке погиб мирный житель, а один из жителей Петровского района Донецка ранен."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - резюмировали в СК.
https://ukraina.ru/20220804/1037275592.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ск рф, следственный комитет рф, военкор, rt, донбасс
СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
Следственный комитет РФ устанавливает причастных к ранению военного корреспондента RT Андрея Филатова в Донбассе. Сообщение об этом появилось 3 августа в Telegram-канале ведомства