СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
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СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
Следственный комитет РФ устанавливает причастных к ранению военного корреспондента RT Андрея Филатова в Донбассе. Сообщение об этом появилось 3 августа в Telegram-канале ведомства
2022-08-04T09:10
2022-08-04T09:10
новости
ск рф
следственный комитет рф
военкор
rt
донбасс
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Филатов был ранен в районе Авдеевки, во время работы с первой отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР."Следователи СК России установят причастных к совершению данного преступления лиц и дадут их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении ведомства.Также в Следственном комитете добавили, что продолжается работа по установлению ответственных за обстрелы мирного населения Донбасса. В том числе и последних эпизодов, когда от снарядов ВСУ в Александровке погиб мирный житель, а один из жителей Петровского района Донецка ранен."СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - резюмировали в СК.
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новости, ск рф, следственный комитет рф, военкор, rt, донбасс

СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе

09:10 04.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийСледственный комитет РФ
Следственный комитет РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать в
Следственный комитет РФ устанавливает причастных к ранению военного корреспондента RT Андрея Филатова в Донбассе. Сообщение об этом появилось 3 августа в Telegram-канале ведомства
Филатов был ранен в районе Авдеевки, во время работы с первой отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР.
"Следователи СК России установят причастных к совершению данного преступления лиц и дадут их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении ведомства.
Также в Следственном комитете добавили, что продолжается работа по установлению ответственных за обстрелы мирного населения Донбасса. В том числе и последних эпизодов, когда от снарядов ВСУ в Александровке погиб мирный житель, а один из жителей Петровского района Донецка ранен.
"СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - резюмировали в СК.
ВСУ снайпер
08:44
Следственный комитет РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленнымиСледственный комитет РФ устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными. Сообщение об этом появилось 3 августа в Telegram-канале ведомства
 
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