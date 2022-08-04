https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html

Польша готовится к войне. Но только ли с Россией?

Польша готовится к войне. Но только ли с Россией? - 04.08.2022 Украина.ру

Польша готовится к войне. Но только ли с Россией?

Польша публично заявила о желании создать самые сильные сухопутные войска среди европейских стран — членов НАТО. С этой целью Варшава хочет купить почти тысячу... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T07:24

2022-08-04T07:24

2022-08-04T08:20

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южная корея

война

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Польша публично заявила о желании создать самые сильные сухопутные войска среди европейских стран — членов НАТО. С этой целью Варшава хочет купить почти тысячу танков у Южной Кореи и 500 систем HIMARS у США.Во вторник, 2 августа, на портале Asia News (а это официальное издание Папского института зарубежных миссий) появилась статья под заголовком «Варшава готовится к войне с Москвой». В ней сказано, что Польша укрепляет свою оборону за счёт закупок южнокорейского оружия на сумму 14,5 миллиарда долларов, часть которого может пойти на Украину. Кажущаяся неспособность Германии помочь Киеву в борьбе с «российской агрессией» вызывает разногласия в двусторонних отношениях [между Польшей и Германией], и Варшава хочет иметь сильный военный сдерживающий фактор против «угроз Москвы», утверждает издание Ватикана.Действительно, 24 июля 2022-го министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что у его страны будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО. «Вооруженные силы Польши должны быть настолько многочисленными и сильными, чтобы само их существование отпугивало агрессора... И по артиллерии, и по бронетанковым силам в конечном счёте в Европе не будет более сильной страны. У нас будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО», — заверил Блащак, отвечая на вопрос, сможет ли страна отразить нападение.Он напомнил, что Польша закупила американские зенитные ракетные комплексы Patriot еще в 2018 году. В конце мая этого года Блащак сообщил, что его ведомство заказало ещё шесть батарей Patriot. Варшава также обзавелась британской системой противовоздушной обороны Sky Sabre, о ее получении глава Минобороны сообщал в начале июля. «Наконец, у нас есть свои [переносные зенитные ракетные комплексы] Piorun, которые зарекомендовали себя на Украине», – отметил он.Стоит отметить, что не далее как 19 июля Польша получила от США первые 28 танков Abrams. «Танки Abrams будут использоваться для обучения бронетанковых подразделений. Первые 28 единиц уже в нашей стране. Это первый этап контракта на поставку 250 танков Abrams в самой современной версии вооруженных сил», – сообщил тогда Мариуш Блащак. В этом случае речь идёт о новейшей модификации этого танка, и Польша будет единственной европейской страной НАТО, которая её получит. Министр также напомнил, что недавно Варшава дополнительно заказала у США 116 танков Abrams старшего поколения, которые вооруженные силы получат в следующем году. Причём Польша заплатит только за их расконсервирование со складов в США.А упомянутый ватиканским изданием контракт на поставку вооружений между Польшей и Южной Кореей был подписан 27 июля. В Варшаве его назвали «историческим усилением Войска Польского». И речь не только о сумме, но о номенклатуре поставок. Речь идёт о 48 лёгких истребителях FA-50, более чем 600 самоходных артиллерийских установках К9 и почти о тысяче танков К2. «Наши вооруженные силы получают современное вооружение, а промышленность — шанс на дальнейшее развитие. Поставки начнутся уже в 2022 году и позволят построить сильную армию численностью не менее 300 тысяч человек» — сказал Мариуш Блащак после подписания документа.Истребитель FA-50 — многоцелевой самолет, который может использоваться для обучения пилотов и в качестве боевой машины, вооружен управляемыми и неуправляемыми бомбами, ракетами класса «воздух — воздух» и пушкой. Он был разработан Korea Aerospace Industries в сотрудничестве с американским концерном Lockheed Martin — производителем F-16 и F-35. Максимальная скорость FA-50 составляет полторы скорости звука, потолок полёта — 16,8 тысячи метров. Из 48 легких истребителей FA-50 первые 12 должны быть доставлены в Польшу в середине 2023 года. Самолет будет сконфигурирован в соответствии с требованиями польских ВВС и будет оснащен системой опознавания НАТО (IFF NATO).САУ K9 Thunder производства Hanhwa Defense вооружена 155-мм пушкой с дальностью стрельбы 40 км. На шасси этой боевой машины созданы польские САУ Krab производства Huta Stalowa Wola. Первый этап контракта между Польшей и Южной Кореей предполагает приобретение 48 боевых машин, причём часть из них будет доставлена ​​в Польшу в этом году. Главная цель — заменить технику, переданную Украине. Поставки более 600 САУ должны начаться в 2024 году, а с 2026-го они должны производиться в Польше. K9 с самого начала будет оснащаться польскими системами связи, они также будут подключены к интегрированной системе боевого управления Topaz.K2 Black Panther — основной боевой танк производства Huyndai Rotem, стоящий на вооружении корейской армии с 2014 года. Он вооружен автоматически заряжаемой 120-мм гладкоствольной пушкой и 12,7-мм пулеметом, оснащен, среди прочего, системами самообороны, способными уничтожить или «ослепить» выпущенные по нему снаряды. Экипаж состоит из трёх человек. Танк весит 55 тонн, он оснащен дизельным двигателем, он может преодолевать водные преграды глубиной до 4,1 метра.Поставка танков также будет осуществляться поэтапно. Так, на первом этапе Польша закупит 180 боевых машин, причём поставки начнутся уже в этом году, а второй этап будет включать более 800 танков в стандарте K2PL и запуск их производства в Польше в 2026 году. Танки, поставленные на первом этапе, также будут доведены до стандарта K2PL.Но это далеко не единственное современное оружие, которое Польша планирует закупить для своих сухопутных войск. 26 мая Мариуш Блащак заявил, что Польша планирует приобрести около 500 пусковых установок американской системы залпового огня M142 HIMARS (кстати, это больше, чем ныне находится на вооружении всей армии США). «Мы увеличиваем способности ракетных войск и артиллерии. Я отправил письменный запрос на приобретение около 500 систем M142 HIMARS на нужды более 80 батарей систем HOMAR. Мы планируем провести высокий уровень полонизации техники и её интеграцию с польской системой боевого управления», — заявил тогда министр обороны Польши.Ранее, в конце апреля, пресс-служба НАТО сообщила, что по американской программе продажи военной продукции за рубеж (FMS) Польша запросила 20 комплексов HIMARS, различные ракеты к ним типа GMLRS и ATACMS, а также другое сопутствующее оборудование.«Первые поставки запланированы на 2023 год. HIMARS расширят возможности Польши по укреплению обороны своей территории и сдерживанию региональных угроз», — говорится в пресс-релизе на сайте Североатлантического альянса.Портал Asia News без обиняков написал, что «часть корейского оружия может быть тайно передана Украине, как и 500 американских легких реактивных систем залпового огня (HIMARS), которые играют решающую роль в контрнаступлении Украины против российских войск», то есть воевать с Россией в Польше пока предпочитают чужими руками. Но всё же большая часть новых вооружений всё же останется в распоряжении польской армии. Более того, совсем не исключено, что это оружие будет направлено совсем не против России.Во-первых, в последние недели в Польше звучит всё больше антинемецких заявлений. Лидер правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский опять актуализировал тему выплаты Берлином репараций Варшаве за Вторую Мировую войну. А буквально 1 августа отставной генерал Вальдемар Скшипчак, который давно публично излагает неприятные вещи, которые польские власти не могут себе позволить, заявил, что «Германия платит за свою глупость и слепоту». «Немцы убеждены в своем превосходстве и даже совершенстве. Однако времена этого "совершенства" проходят безвозвратно. По моему мнению, мы можем победить их в Европе, и обязательно победим», — с гонором заявил польский военный.Во-вторых, в середине июля Януш Корвин-Микке, один из лидеров националистической партии «Конфедерация» (тесно сотрудничает с ПиС в ходе ключевых голосований в сейме Польши), заявил, что киевские власти могут устроить «войнушку с Польшей» после поражения от российских войск. По мнению политика, в таком случае «Владимиру Зеленскому придётся что-то делать, чтобы не потерять поддержку, и победная войнушка с извечным врагом, ляхами, будет как нельзя кстати». Корвин-Микке также уверен, что «Запад не будет атаковать своего питомца, а Беларусь и Россия с удовольствием поддержат Украину».Конечно, ныне сценарии польско-немецкой и польско-украинской войн выглядят абсолютной фантастикой. Но когда в январе 1934 года был подписан так называемый «пакт Гитлера — Пилсудского», предусматривавший, в частности, свободное прохождение германских войск по территории Польши на Восток, в Варшаве и Берлине тоже не собирались воевать друг с другом.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, оружие, южная корея, война