Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита" - 04.08.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита"
Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита" - 04.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита"
Украина осознает, что тактика живого щита не работает, поэтому киевский режим начал применять тактику выжженной земли, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-04T07:30
2022-08-04T07:30
живой щит
украина
новости
киевский режим
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Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.По его словам, сейчас тактика Украины живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
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живой щит, украина, новости, киевский режим

Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита"

07:30 04.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украина осознает, что тактика живого щита не работает, поэтому киевский режим начал применять тактику выжженной земли, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.
Это не "обязательная", а принудительная эвакуация. Никто особой воли жителям Донецкой области не дает. Украина осознает, что тактика живого щита не работает.
Алексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его словам, сейчас тактика Украины живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
2 августа, 15:11
Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
 
живой щитУкраинаНовостикиевский режим
 
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