https://ukraina.ru/20220804/1037269876.html
Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита"
Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита" - 04.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита"
Украина осознает, что тактика живого щита не работает, поэтому киевский режим начал применять тактику выжженной земли, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-04T07:30
2022-08-04T07:30
2022-08-04T07:30
живой щит
украина
новости
киевский режим
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Вице-премьер Кабмина Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук заявила 2 августа о начале обязательной эвакуации из Донецкой области.По его словам, сейчас тактика Украины живого щита заменяется тактикой выжженной земли, которую исповедовали немецко-фашистские войска в 1943-1944 годах на территории Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
живой щит, украина, новости, киевский режим
Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита"
Украина осознает, что тактика живого щита не работает, поэтому киевский режим начал применять тактику выжженной земли, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру