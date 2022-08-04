https://ukraina.ru/20220804/1037254456.html

Военный ДНР назвал численность ВСУ под Донецком

Военный ДНР назвал численность ВСУ под Донецком - 04.08.2022 Украина.ру

Военный ДНР назвал численность ВСУ под Донецком

Союзные войска продвигаются на севере ДНР, военные свидетельствуют о работе по марьинскому и авдеевскому направлениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ефрейтор Степан Селевёрстов из Народной милиции ДНР. Также он назвал число украинских военных, расположенных на этих позициях

2022-08-04T06:15

2022-08-04T06:15

2022-08-04T06:15

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Он уточнил, что часть Марьинки уже освобождена, а Авдеевку берут в кольцо, однако добавил, что союзные войска РФ и Донбасса только в начале этого пути: преодолена первая линия укрепления ВСУ, но впереди еще вторая и третья.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.Полностью интервью со Степаном Селевёрстовым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220802/1037106780.html

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новости, эксперт, днр, численность, всу