https://ukraina.ru/20220804/1037254456.html
Военный ДНР назвал численность ВСУ под Донецком
Военный ДНР назвал численность ВСУ под Донецком - 04.08.2022 Украина.ру
Военный ДНР назвал численность ВСУ под Донецком
Союзные войска продвигаются на севере ДНР, военные свидетельствуют о работе по марьинскому и авдеевскому направлениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ефрейтор Степан Селевёрстов из Народной милиции ДНР. Также он назвал число украинских военных, расположенных на этих позициях
2022-08-04T06:15
2022-08-04T06:15
2022-08-04T06:15
новости
эксперт
днр
численность
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037016964_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_0942e82de0891e04cea0c9fabdf34654.jpg.webp
Он уточнил, что часть Марьинки уже освобождена, а Авдеевку берут в кольцо, однако добавил, что союзные войска РФ и Донбасса только в начале этого пути: преодолена первая линия укрепления ВСУ, но впереди еще вторая и третья.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.Полностью интервью со Степаном Селевёрстовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220802/1037106780.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037016964_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_2f63b0dc7602e115d2d2fb67a5c8ef70.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, днр, численность, всу
Военный ДНР назвал численность ВСУ под Донецком
Союзные войска продвигаются на севере ДНР, военные свидетельствуют о работе по марьинскому и авдеевскому направлениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ефрейтор Степан Селевёрстов из Народной милиции ДНР. Также он назвал число украинских военных, расположенных на этих позициях
"От 15 до 20 тысяч военнослужащих. Примерно столько же было в Мариуполе. Плюс к этому у них есть возможность доставки резервов. Но российские ВКС наносят удары по прибывающим частям и по их логистике. Это ощущается. И они это ощущают, и дончане, потому что из Авдеевки не так интенсивно в последнее время идут обстрелы Донецка", - рассказал Селевёрстов.
Он уточнил, что часть Марьинки уже освобождена, а Авдеевку берут в кольцо, однако добавил, что союзные войска РФ и Донбасса только в начале этого пути: преодолена первая линия укрепления ВСУ, но впереди еще вторая и третья.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.
Полностью интервью со Степаном Селевёрстовым можно прочитать здесь: