https://ukraina.ru/20220804/1037252452.html

Ефрейтор ДНР ответил, кто сейчас контролирует Марьинку

Ефрейтор ДНР ответил, кто сейчас контролирует Марьинку

Ефрейтор ДНР ответил, кто сейчас контролирует Марьинку

Какова сейчас военная ситуация под Донецком, началось наступление ДНР на Авдеевку и Марьинку, в интервью изданию Украина.ру рассказал ефрейтор Степан Селевёрстов из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР

2022-08-04T05:15

2022-08-04T05:15

2022-08-04T05:15

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Он добавил, что прежде была проведена разведывательная подготовительная работа по точкам нахождения укрепрайонов ВСУ, их артиллерийских позиций и мобильных складов. Все это дало результат, и сейчас происходит существенное продвижение войск."Уже контролируется где-то третья часть Марьинки, не в центре, но по окрестным улицам. Первую линию обороны мы сломали. Сейчас боеконтакт между нами и ВСУ идет уже вплотную. Укропы отходят, но держатся за более крепкую вторую линию обороны. У них же есть еще и третья линия, как на Авдеевском, так и на Марьинском направлении", - пояснил Селевёрстов.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.Полностью интервью со Степаном Селевёрстовым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220802/1037106780.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, марьинка, днр