https://ukraina.ru/20220803/1037266304.html

Украинские вояки открыто заявляют мирным жителям, что используют их как "живой щит"

Украинские вояки открыто заявляют мирным жителям, что используют их как "живой щит" - 03.08.2022 Украина.ру

Украинские вояки открыто заявляют мирным жителям, что используют их как "живой щит"

Украинские военные запрещают мирным жителям эвакуироваться под предлогом того, что бойцам "нужно прикрытие", сказал подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко 3 августа

2022-08-03T17:16

2022-08-03T17:16

2022-08-03T17:16

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украина

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мирные жители

эвакуация

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"Женщины, которые сейчас с детьми, которые хотели эвакуироваться - им реально перекрыли дорогу, сказали: "Вы будете сидеть здесь, потому что нам нужно прикрытие", - заявил Марочко в эфире "Первого канала".Так он прокомментировал информацию о том, что в Артемовске украинские боевики не дают эвакуироваться женщинам и детям.Марочко также отметил, что украинские боевики занимают позиции в квартирах мирных жителей не спрашивая их разрешения и не всегда разрешая людям эвакуироваться даже в ближайшие погребы.

https://ukraina.ru/20220801/1037077731.html

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новости, украина, всу, мирные жители, эвакуация