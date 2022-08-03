https://ukraina.ru/20220803/1037254580.html
В Совфеде назвали "близнецами" визит Пелоси на Тайвань и приезд Нуланд на Майдан
В Совфеде назвали "близнецами" визит Пелоси на Тайвань и приезд Нуланд на Майдан - 03.08.2022 Украина.ру
В Совфеде назвали "близнецами" визит Пелоси на Тайвань и приезд Нуланд на Майдан
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань напоминает по разрушительным последствиям поездку Виктории Нуланд на Майдан в 2014 году, которая занимала тогда пост помощника госсекретаря США, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев
2022-08-03T14:46
2022-08-03T14:46
2022-08-03T14:46
нэнси пелоси
виктория нуланд
новости
сша
тайвань
майдан
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Он напомнил, что после визита Нуланд на Майдан в 2014 году Украина до сих пор находится "в огне".Несмотря на протесты Пекина, Пелоси прибыла на Тайвань. Это первый визит американского политика такого ранга за последние 25 лет.Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка состоится, то это не останется без последствий и будут приняты жесткие меры.
https://ukraina.ru/20220803/1037234646.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нэнси пелоси, виктория нуланд, новости, сша, тайвань, майдан
В Совфеде назвали "близнецами" визит Пелоси на Тайвань и приезд Нуланд на Майдан
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань напоминает по разрушительным последствиям поездку Виктории Нуланд на Майдан в 2014 году, которая занимала тогда пост помощника госсекретаря США, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев
На самом деле Виктория Нуланд на Майдане в 2014-м и Нэнси Пелоси на Тайване в 2022-м, это по разрушительным последствиям близнецы-сёстры.
Константин Косачев
Вице-спикер Совфеда
Он напомнил, что после визита Нуланд на Майдан в 2014 году Украина до сих пор находится "в огне".
Несмотря на протесты Пекина, Пелоси прибыла на Тайвань. Это первый визит американского политика такого ранга за последние 25 лет.
Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что если поездка состоится, то это не останется без последствий и будут приняты жесткие меры.