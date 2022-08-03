https://ukraina.ru/20220803/1037243060.html

Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ

Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ - 03.08.2022 Украина.ру

Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ

В среду 3 августа в СМИ появилась информация о вступлении в гражданство Украины российского экс-адвоката Марка Фейгина, об этом сообщает украинский блогер Анатолий Шарий

2022-08-03T11:34

2022-08-03T11:34

2022-08-03T11:34

новости

фейгин

гражданство

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101774/85/1017748579_0:0:2696:1516_1920x0_80_0_0_81cd6ff7fcc45bf2033d6200d0c8c040.jpg

По его информации, соответствующий "тайны" указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в кратчайшие сроки, на все бюрократические проволочки ушло меньше месяца.Фейгин, экс-адвокат либеральных взглядов, бежавший из России в Литву, даже не заезжал на территорию Украины, не говоря уже о сдаче экзамена по украинскому языку и истории – гражданство ему присвоили заочно, по информации Шария.Сообщается, что Фейгин получил паспорт в консульстве Украины с формулировкой "за выдающиеся заслуги перед Украиной".Бывший адвокат ведет авторский YuTube-канал "Фейгин Live", в котором довольно часто берет интервью с советником главы Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем, распространяет фейки о российской армии и ведет антироссийскую пропаганду.

https://ukraina.ru/20220725/1036822203.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фейгин, гражданство, литва