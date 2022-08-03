https://ukraina.ru/20220803/1037243060.html
Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ
Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ - 03.08.2022 Украина.ру
Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ
В среду 3 августа в СМИ появилась информация о вступлении в гражданство Украины российского экс-адвоката Марка Фейгина, об этом сообщает украинский блогер Анатолий Шарий
2022-08-03T11:34
2022-08-03T11:34
2022-08-03T11:34
новости
фейгин
гражданство
литва
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По его информации, соответствующий "тайны" указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в кратчайшие сроки, на все бюрократические проволочки ушло меньше месяца.Фейгин, экс-адвокат либеральных взглядов, бежавший из России в Литву, даже не заезжал на территорию Украины, не говоря уже о сдаче экзамена по украинскому языку и истории – гражданство ему присвоили заочно, по информации Шария.Сообщается, что Фейгин получил паспорт в консульстве Украины с формулировкой "за выдающиеся заслуги перед Украиной".Бывший адвокат ведет авторский YuTube-канал "Фейгин Live", в котором довольно часто берет интервью с советником главы Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем, распространяет фейки о российской армии и ведет антироссийскую пропаганду.
https://ukraina.ru/20220725/1036822203.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фейгин, гражданство, литва
Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ
В среду 3 августа в СМИ появилась информация о вступлении в гражданство Украины российского экс-адвоката Марка Фейгина, об этом сообщает украинский блогер Анатолий Шарий
По его информации, соответствующий "тайны" указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в кратчайшие сроки, на все бюрократические проволочки ушло меньше месяца.
Фейгин, экс-адвокат либеральных взглядов, бежавший из России в Литву, даже не заезжал на территорию Украины, не говоря уже о сдаче экзамена по украинскому языку и истории – гражданство ему присвоили заочно, по информации Шария.
Сообщается, что Фейгин получил паспорт в консульстве Украины с формулировкой "за выдающиеся заслуги перед Украиной".
Бывший адвокат ведет авторский YuTube-канал "Фейгин Live", в котором довольно часто берет интервью с советником главы Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем, распространяет фейки о российской армии и ведет антироссийскую пропаганду.