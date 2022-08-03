Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ - 03.08.2022 Украина.ру
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Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ
Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ - 03.08.2022 Украина.ру
Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ
В среду 3 августа в СМИ появилась информация о вступлении в гражданство Украины российского экс-адвоката Марка Фейгина, об этом сообщает украинский блогер Анатолий Шарий
2022-08-03T11:34
2022-08-03T11:34
новости
фейгин
гражданство
литва
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По его информации, соответствующий "тайны" указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в кратчайшие сроки, на все бюрократические проволочки ушло меньше месяца.Фейгин, экс-адвокат либеральных взглядов, бежавший из России в Литву, даже не заезжал на территорию Украины, не говоря уже о сдаче экзамена по украинскому языку и истории – гражданство ему присвоили заочно, по информации Шария.Сообщается, что Фейгин получил паспорт в консульстве Украины с формулировкой "за выдающиеся заслуги перед Украиной".Бывший адвокат ведет авторский YuTube-канал "Фейгин Live", в котором довольно часто берет интервью с советником главы Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем, распространяет фейки о российской армии и ведет антироссийскую пропаганду.
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новости, фейгин, гражданство, литва

Марк Фейгин получил украинское гражданство - СМИ

11:34 03.08.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОглашение приговора Надежде Савченко
Оглашение приговора Надежде Савченко - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости
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В среду 3 августа в СМИ появилась информация о вступлении в гражданство Украины российского экс-адвоката Марка Фейгина, об этом сообщает украинский блогер Анатолий Шарий
По его информации, соответствующий "тайны" указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в кратчайшие сроки, на все бюрократические проволочки ушло меньше месяца.
Фейгин, экс-адвокат либеральных взглядов, бежавший из России в Литву, даже не заезжал на территорию Украины, не говоря уже о сдаче экзамена по украинскому языку и истории – гражданство ему присвоили заочно, по информации Шария.
Сообщается, что Фейгин получил паспорт в консульстве Украины с формулировкой "за выдающиеся заслуги перед Украиной".
Бывший адвокат ведет авторский YuTube-канал "Фейгин Live", в котором довольно часто берет интервью с советником главы Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем, распространяет фейки о российской армии и ведет антироссийскую пропаганду.
25 июля, 11:48
Корбан рассказал, что планирует делать без украинского паспортаГлава штаба теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан рассказал, что собирается делать после того, как его не пустили на Украину, отобрав украинский паспорт, передает 25 июля "Страна"
 
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