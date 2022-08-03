https://ukraina.ru/20220803/1037231702.html

Хроника событий на Украине на утро 3 августа

Хроника событий на Украине на утро 3 августа - 03.08.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 3 августа

Продолжаются обстрелы Донецка, названо число беженцев из Украины в ЕС, смелое заявление Шрёдера

2022-08-03T10:47

2022-08-03T10:47

2022-08-03T10:51

спецоперация

обстрелы

донецк

сцкк

всу

зерно

шредер

владимир путин

спортсмены

северодонецк

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В то время как внимание мира приковано к провокационному визиту на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в Украине всё идет своим чередом: ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и освобождённые районы Украины.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) подвело итоги вчерашним обстрелам территории ДНР войсками киевского режима.Согласно информации канала, обе летальных жертвы обстрелов за минувший день погибли в Донецке.Ранее военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью Украина.ру рассказал о мерах, предпринимаемых союзными силами для прекращения постоянных артобстрелов Донецка войсками киевского режима.По его словам, в последнее время союзные силы значительно увеличили интенсивность артиллерийского огня по Авдеевке, откуда совершается большая часть обстрелов Донецка.шредерАртамонов добавил, что Авдеевку постепенно отрезают от остальной территории, контролируемой киевским режимом, после чего она будет «взята измором».8 миллионов беженцевС момента начала российской спецоперации в страны ЕС прибыло 8 миллионов граждан Украины. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции в Киеве по итогам своей встречи с главой МВД Украины Денисом Монастырским.Впрочем, часть этих людей уже вернулась в свою страну, отметила Йоханссон.По её данным, около 4 миллионов украинских граждан подали заявки на временное убежище, что даёт им право на законное проживание в странах Евросоюза. Это не означает, что все они в настоящий момент находятся на территории ЕС, заметила чиновница.По данным, опубликованным на англоязычной версии сайта телеканала «Аль-Джазира», не менее пяти миллионов беженцев из восьми, о которых говорила Йоханссон, въехали в Польшу.Ранее специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру рассказал, что с началом военных действий на Украине поляки приняли страдания беженцев довольно близко к сердцу и начали им помогать, в том числе и по собственной инициативе, но теперь эта ситуация меняется.По словам эксперта, прибытие в крупные города страны большого количества беженцев привело к резкому подорожанию цен на аренду квартир и на ипотеку, что стало раздражать некоторых поляков.О том, что, помимо военных действий, может мотивировать граждан Украины на выезд с территорий, контролируемых киевским режимом, рассказал в интервью на канале «Матч ТВ» украинский боксер, мастер спорта международного класса Виталий Невесёлый.Он не согласен с соотечественниками, «которые называют всех россиян орками», и заявляет, что русские и украинцы — братские народы.В настоящий момент спортсмен находится в освобождённом союзными силами городе Северодонецке в ЛНР, куда он приехал из Киева.По его словам, он «чудом» выбрался из Киева в конце февраля на эвакуационном поезде, где не нужно было показывать паспорт. Невесёлый добавил, что его уже разыскивала Служба безопасности Украины (СБУ), но в начале спецоперации её деятельность была неэффективной.Вывоз зерна — предвестник перемирия?Тем временем министерство обороны Турции сообщило, что судно Razoni с грузом украинской кукурузы на борту достигло входа в пролив Босфор на Чёрном море и стало на якорь в выделенном для него месте.Ожидается, что сегодня будет произведён его досмотр в рамках достигнутых Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН договорённостей о возобновлении экспорта украинского зерна.Он будет производиться Совместным координационным центром (СКЦ), в котором работают представители РФ, Турции, Украины, а также дипломаты из ООН.А бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил в опубликованном сегодня немецким изданием Stern интервью, что достижение договорённости по экспорту украинского зерна — хороший признак, который показывает, что и прекращение огня на Украине, в принципе, возможно.Шрёдер также заявил, решения важнейших проблем между Россией и Украиной могут быть найдены со временем, «может быть, не в течение 99 лет, как в Гонконге, а в следующем поколении». По его словам, альтернативой членству в НАТО для Украины может стать вооружённый нейтралитет, и привёл пример Австрии.Агентство Reuters, комментируя интервью немецкого политика, напоминает о его традиционно хороших отношениях с Россией и о его визите в Москву, и встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе.Тем временем боевые действия на Украине продолжаются.

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Дмитрий Штраус

Дмитрий Штраус

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Штраус

обстрелы, донецк, сцкк, всу, зерно, шредер, владимир путин, спортсмены, северодонецк